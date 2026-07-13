МАЙ-МАЕВСКИЙ ВЛАДИМИР ЗИНОВЬЕВИЧ

Из потомственных дворян Могилевской губернии, православный. Окончил 1-й кадетский корпус. 13.9.1885 поступил в Николаевское инженерное училище. 9.8.1888 окончил училище по 1-му разряду и произведен в подпоручики (со старшинством с 11.8.1886) с назначением в 1-й саперный батальон. 7.11.1889 прикомандирован к лейб-гвардии Измайловскому полку для испытания и перевода. 24.6.1890 переведен в лейб-гвардии Измайловский полк (со старшинством с 9.8.1888). 30.8.1892 произведен в поручики (со старшинством с 9.8.1892). 12.10.1893 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 17.5.1896 окончил академию по 1-му разряду с дополнительным курсом и произведен в штабс-капитаны за отличные успехи в науках. 22.5.1896 причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в Одесский военный округ. 23.8.1897 переведен в Генеральный штаб капитаном с назначением старшим адъютантом штаба 13-й пехотной дивизии. 6.5.1898 назначен старшим адъютантом штаба 15-й кавалерийской дивизии. 18.11.1899 прикомандирован к 2-му стрелковому полку для цензового командования ротой. 28.8.1900 назначен вр. и. д. начальника штаба 15-й кавалерийской дивизии. 4.11.1900 назначен и. д. начальника штаба Осовецкой крепости с оставлением и. д. начальника штаба 15-й кавалерийской дивизии. 1.1.1901 произведен в подполковники (со старшинством с 6.12.1900) с утверждением в должности начальника штаба Осовецкой крепости. 15.11.1903 назначен штаб-офицером при управлении 7-й Туркестанской стрелковой бригады. 10.5.1904 назначен начальником штаба 8-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии. 6.12.1904 произведен в полковники за отличие по службе. 3.8.1906 Приамурским военно-окружным судом за оскорбление на словах начальника приговорен к заключению в крепость на 8 месяцев. 19.9.1906 отчислен от должности с зачислением по армейской пехоте. 2.4.1907 помилован императором. 8.6.1907 переведен в 48-й пехотный Одесский полк. 2.8.1910 назначен командиром 44-го пехотного Камчатского полка. Участник Первой мировой войны. 28.11.1914 произведен в генерал-майоры за боевые отличия (со старшинством с 28.8.1914) с назначением командиром 2-й бригады 11-й пехотной дивизии. 17.12.1915 назначен генералом для поручений при командующем 11-й армией. 8.10.1916 назначен командующим 35-й пехотной дивизией. 18.4.1917 назначен командующим 4-й пехотной дивизией. 8.7.1917 назначен командующим 1-м гвардейским корпусом. В годы Гражданской войны участвовал в Белом движении на Юге России. В весной 1918 г. вступил в Добровольческую армию. Находился в резерве чинов при штабе главнокомандующего. 19.11.1918 назначен временно и. д. командующего 3-й пехотной дивизией. В январе 1919 г. утвержден начальником 3-й пехотной дивизии. 15.2.1919 назначен ком. 2 арм. корпуса. 9.3.1919 произведен в генерал-лейтенанты за боевые отличия. В апреле 1919 г. назначен командующим Донецкой группой войск. 22.5.1919 назначен командующим Добровольческой армией. В июне 1919 г. назначен главноначальствующим Харьковской области с оставлением в должности. 27.11.1919 отчислен от должности за кутежи и разложение тыла и назначен в распоряжение главнокомандующего ВСЮР. 26.4.1920 назначен в резерв чинов при военном управлении ВСЮР. Скончался от разрыва сердца во время эвакуации Русской армии из Крыма (по другой версии покончил жизнь самоубийством). Является прототипом героя романа и кинофильма «Адъютант его превосходительства» генерала Владимира Зеноновича Ковалевского.главнокоманд. 12.1915

Семьи не имел.