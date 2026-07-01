МАЙ-МАЕВСКИЙ ВЛАДИМИР ЗЕНОНОВИЧ
МАЙ-МАЕВСКИЙ ВЛАДИМИР ЗЕНОНОВИЧ (Зиновьевич) - российский военачальник, один из руководителей Белого движения на Юге России, генерал-лейтенант (1917 год).
Дворянин.
Окончил Николаевское инженерное училище (1888 год) и Николаевскую академию ГШ (1896 год) в Санкт-Петербурге.
На военной службе с 1885 года. В 1896-1904 годы на различных командно-штабных должностях в российской императорской армии. С 1904 года начальник штаба 8-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии. Во время русско-японской войны 1904-1905 годов исполняющий обязанности начальника штаба корпуса. В 1907-1914 годы командир батальона, затем - 44-го Камчатского пехотного полка, во главе которого вступил в 1-ю мировую войну. В 1914-1915 годы начальник штаба (по другим данным, командир 2-й бригады) 11-й пехотной дивизии, в 1915-1916 годы генерал для поручений при командующем 11-й армией. В 1916-1917 годы командовал 35-й (по другим данным, 15-й) пехотной дивизией, с 1917 года - 1-м гвардейским корпусом.
После Октябрьской революции 1917 года включился в Белое движение. Весной 1918 года поступил рядовым в Добровольческую армию, но вскоре переведён в резерв главнокомандующего. В ноябре 1918 года, после ранения генерал-майора М.Г. Дроздовского, назначен временно исполняющим должность начальника, а в декабре начальник 3-й пехотной дивизии. С весны 1919 года командовал Донецкой группой войск, в мае - декабре 1919 года - Добровольческой армией. Отличался исключительной храбростью. После взятия Харькова одновременно был главноначальствующим Харьковской области. В конце ноября 1919 года из-за неудачи Московского похода Деникина 1919 году отстранён от должности и заменён генерал-лейтенантом П.Н. Врангелем. В «Русской армии» должности не получил (находился в резерве).
Скончался от сердечного приступа во время эвакуации остатков «Русской армии» из Севастополя, могила неизвестна.
Награждён орденом Святого Георгия 4-й степени (1915 год) и другим, а также Георгиевским оружием (1915 год).