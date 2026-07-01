МАЙ-МАЕВСКИЙ ВЛАДИМИР ЗЕНОНОВИЧ

МАЙ-МАЕВСКИЙ ВЛАДИМИР ЗЕНОНОВИЧ (Зи­новь­е­вич) - российский вое­на­чаль­ник, один из ру­ко­во­ди­те­лей Бе­ло­го дви­же­ния на Юге Рос­сии, генерал-лейтенант (1917 год).

Дво­ря­нин.

Окон­чил Ни­ко­ла­ев­ское инженерное училище (1888 год) и Ни­ко­ла­ев­скую ака­де­мию ГШ (1896 год) в Санкт-Пе­тер­бур­ге.

На во­ен­ной служ­бе с 1885 года. В 1896-1904 годы на раз­личных ко­манд­но-штаб­ных долж­но­стях в российской императорской ар­мии. С 1904 года начальник шта­ба 8-й Восточно-Си­бир­ской стрелковой ди­ви­зии. Во вре­мя русско-японской вой­ны 1904-1905 годов исполняющий обязанности начальника шта­ба кор­пу­са. В 1907-1914 годы командир ба­таль­о­на, за­тем - 44-го Кам­чат­ско­го пехотного пол­ка, во гла­ве ко­то­ро­го всту­пил в 1-ю ми­ро­вую вой­ну. В 1914-1915 годы начальник шта­ба (по другим дан­ным, командир 2-й бри­га­ды) 11-й пехотной ди­ви­зии, в 1915-1916 годы ге­не­рал для по­ру­че­ний при ко­мандующем 11-й ар­ми­ей. В 1916-1917 годы ко­ман­до­вал 35-й (по другим дан­ным, 15-й) пехотной ди­ви­зи­ей, с 1917 года - 1-м гвардейским кор­пу­сом.

По­сле Октябрьской революции 1917 года вклю­чил­ся в Бе­лое дви­же­ние. Вес­ной 1918 года по­сту­пил ря­до­вым в Доб­ро­воль­че­скую ар­мию, но вско­ре пе­ре­ве­дён в ре­зерв глав­но­ко­ман­дую­ще­го. В но­ябре 1918 года, по­сле ра­не­ния генерал-майора М.Г. Дроз­дов­ско­го, на­зна­чен вре­мен­но ис­пол­няю­щим долж­ность начальника, а в де­каб­ре начальник 3-й пехотной ди­ви­зии. С вес­ны 1919 года ко­ман­до­вал До­нец­кой груп­пой войск, в мае - декабре 1919 года - Доб­ро­вольческой ар­ми­ей. От­ли­чал­ся ис­клю­чительной храб­ро­стью. По­сле взя­тия Харь­ко­ва од­но­вре­мен­но был глав­но­началь­ст­вую­щим Харь­ков­ской области. В кон­це но­ября 1919 года из-за не­уда­чи Мо­с­ков­ско­го по­хо­да Де­ни­ки­на 1919 году от­стра­нён от долж­но­сти и за­ме­нён генерал-лейтенантом П.Н. Вран­ге­лем. В «Рус­ской ар­мии» долж­но­сти не по­лу­чил (на­хо­дил­ся в ре­зер­ве).

Скон­чал­ся от сердеч­но­го при­сту­па во вре­мя эва­куа­ции ос­тат­ков «Рус­ской ар­мии» из Се­ва­сто­по­ля, мо­ги­ла не­из­вест­на.

На­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни (1915 год) и другим, а так­же Ге­ор­ги­ев­ским ору­жи­ем (1915 год).