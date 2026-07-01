МАЙ КАРЛ ФРИДРИХ

МАЙ (May) КАРЛ ФРИДРИХ - немецкий пи­са­тель.

Вы­рос в край­ней ни­ще­те в мно­го­дет­ной се­мье тка­ча. В 1862-1874 годы был несколько раз аре­сто­ван по об­ви­не­ни­ям в во­ров­ст­ве и мо­шен­ни­че­ст­ве.

Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти рас­ска­зом «Ро­за Эрн­ст­та­ля» («Die Rose von Ernstthal», 1874 год); пуб­ли­ко­вал ис­то­рическую и при­клю­ченческую про­зу в пе­рио­дических из­да­ни­ях: «Сын охот­ни­ка на мед­ве­дей» («Der Sohn des Bärenjägers», 1887 год), «Дух Лья­но-Эс­та­ка­та» («Der Geist des Llano Estakata», 1888 год).

В 1892 году из­дал несколько аван­тюр­ных ро­ма­нов, ос­но­ван­ных на га­зет­ных и жур­наль­ных пуб­ли­ка­ци­ях 1881-1888 годов, объ­е­ди­нив их в «Вос­точ­ный цикл» («Ori­en­t­zyklus»): «Че­рез пус­ты­ню» («Durch die Wüste»), «Из Ба­гда­да в Стам­бул» («Von Bagdad nach Stambul») и другое.

В 1893 годувы­шла при­клю­ченческая три­ло­гия о североамериканских ин­дей­цах «Вин­не­ту - крас­но­ко­жий джент­ль­мен» [«Winnetou der ro­te Gentleman», впо­след­ст­вии из­да­ва­лась под названием «Вин­не­ту» («Winnetou»)], при­нёс­шая Маю из­вест­ность и ком­мерческий ус­пех. Май и в даль­ней­шем об­ра­щал­ся к те­ме Ди­ко­го За­па­да, ра­бо­тая в жан­ре вес­тер­на: «Со­кро­ви­ще Cеребряного озе­ра» («Der Schatz im Silbersee», 1894 год, эк­ра­ни­за­ция - 1962 год).

По­сле пу­те­ше­ст­вия по Вос­то­ку (1899-1900 годы) Май ото­шёл от при­клю­ченческой те­ма­ти­ки и об­ра­тил­ся к ре­лигиозной мис­ти­ке и па­ци­физ­му: ро­ман в 4 то­мах «В цар­ст­ве се­реб­ря­но­го льва» («Im Reiche des silbernen Löwen», 1898-1903 годы), по­весть «И мир на зем­ле!» («Und Friede auf Erden!», 1904 год).

Маю при­над­ле­жит так­же ав­то­био­гра­фия «Моя жизнь и стрем­ле­ния» («Mein Leben und Streben», 1910 год).

Май - круп­ней­ший пред­ста­ви­тель мас­со­вой ли­те­ра­ту­ры в Гер­ма­нии; его ро­ма­ны не­од­но­крат­но эк­ра­ни­зи­ро­ва­лись.

Сочинения:

[Gesammelte Werke und Briefe]. Bam­berg, 1961-2008. [Bd 1-92];

Собр. соч.: В 12 т. М., 2001-2002.