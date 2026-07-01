МАЙ КАРЛ ФРИДРИХ
МАЙ (May) КАРЛ ФРИДРИХ - немецкий писатель.
Вырос в крайней нищете в многодетной семье ткача. В 1862-1874 годы был несколько раз арестован по обвинениям в воровстве и мошенничестве.
Дебютировал в печати рассказом «Роза Эрнстталя» («Die Rose von Ernstthal», 1874 год); публиковал историческую и приключенческую прозу в периодических изданиях: «Сын охотника на медведей» («Der Sohn des Bärenjägers», 1887 год), «Дух Льяно-Эстаката» («Der Geist des Llano Estakata», 1888 год).
В 1892 году издал несколько авантюрных романов, основанных на газетных и журнальных публикациях 1881-1888 годов, объединив их в «Восточный цикл» («Orientzyklus»): «Через пустыню» («Durch die Wüste»), «Из Багдада в Стамбул» («Von Bagdad nach Stambul») и другое.
В 1893 годувышла приключенческая трилогия о североамериканских индейцах «Виннету - краснокожий джентльмен» [«Winnetou der rote Gentleman», впоследствии издавалась под названием «Виннету» («Winnetou»)], принёсшая Маю известность и коммерческий успех. Май и в дальнейшем обращался к теме Дикого Запада, работая в жанре вестерна: «Сокровище Cеребряного озера» («Der Schatz im Silbersee», 1894 год, экранизация - 1962 год).
После путешествия по Востоку (1899-1900 годы) Май отошёл от приключенческой тематики и обратился к религиозной мистике и пацифизму: роман в 4 томах «В царстве серебряного льва» («Im Reiche des silbernen Löwen», 1898-1903 годы), повесть «И мир на земле!» («Und Friede auf Erden!», 1904 год).
Маю принадлежит также автобиография «Моя жизнь и стремления» («Mein Leben und Streben», 1910 год).
Май - крупнейший представитель массовой литературы в Германии; его романы неоднократно экранизировались.
Сочинения:
[Gesammelte Werke und Briefe]. Bamberg, 1961-2008. [Bd 1-92];
Собр. соч.: В 12 т. М., 2001-2002.