МАЙ ЭРНСТ

МАЙ (May) ЭРНСТ - немецкий ар­хи­тек­тор и гра­до­строи­тель, тео­ре­тик ар­хи­тек­ту­ры.

Учил­ся в Уни­вер­си­тет­ском кол­лед­же в Лон­до­не (1907-1908 годы), в Тех­ническом университете в Дарм­штад­те (1908-1910 годы).

В 1910-1912 годах ра­бо­тал в Лон­до­не в ар­хитектурном бю­ро Р. Ануи­на, при­вер­жен­ца кон­цеп­ции «го­ро­да-са­да». В 1912-1913 годах за­вер­шил своё ар­хитектурное об­ра­зо­ва­ние в Мюн­хен­ском тех­ническом университете под руководством Ф. фон Тир­ша и Т. Фи­ше­ра. В 1913-1914 годы от­крыл собственную прак­ти­ку во Франк­фур­те-на-Май­не.

В 1914-1918 годах слу­жил в дей­ст­вую­щей ар­мии; с 1918 года ра­бо­тал в Си­лез­ском зе­мель­ном обществе в Брес­лау (ны­не Вроц­лав). Спро­ек­ти­ро­вал несколько сель­ских по­се­ле­ний в Си­ле­зии.

Уча­ст­во­вал в раз­ра­бот­ке ген­пла­на Брес­лау, во­пло­щая кон­цеп­цию го­ро­да как сис­те­мы са­мо­сто­ятельных по­се­ле­ний, объ­е­ди­нён­ных се­тью об­щественного транс­пор­та; ис­поль­зо­вал эле­мен­ты идеи «го­ро­да-са­да». В 1924-1930 годы Май - главный ар­хи­тек­тор Франк­фур­та-на-Май­не; во гла­ве груп­пы ар­хи­тек­то­ров спро­ек­ти­ро­вал (раз­ви­вая идею ген­пла­на Брес­лау) в рус­ле со­вре­мен­но­го дви­же­ния се­рию рай­онов «Но­во­го Франк­фур­та», свя­зан­ных со Ста­рым го­ро­дом трам­вай­ны­ми ли­ния­ми (Пра­унхайм, Ни­дер­рад, Брух­фельд­штра­се). Са­мый из­вест­ный из них - Рё­мер­штадт (1926-1930 годы), один из ран­них при­ме­ров при­ме­не­ния сбор­ных железно-бе­тонных кон­ст­рук­ций. Для рай­онов ха­рак­тер­ны раз­ви­тая ин­фра­струк­ту­ра, за­строй­ка стоя­щи­ми зиг­за­го­об­раз­но жи­лы­ми до­ма­ми вы­со­той до 5 эта­жей. По­стро­ил так­же собственный особ­няк (1925 год; пе­ре­стро­ен) и вил­лу Эль­зес­се­ра (1925-1926 годы, совместно с М. Эль­зес­се­ром); все­го за 5 лет в рам­ках дея­тель­но­сти Мая бы­ло воз­ве­де­но свыше 15 тысяч зда­ний.

В знак ува­же­ния к гра­до­стро­ительному экс­пе­ри­мен­ту Мая 2-й съезд Ме­ж­ду­народного кон­грес­са современной ар­хи­тек­ту­ры (CIAM) в 1929 году про­шёл во Франк­фур­те-на-Май­не.

В 1930 году Май во гла­ве кол­лек­ти­ва из 17 че­ло­век («бри­га­ды Мая» - М. Шют­те-Ли­хоц­ки, В. Шют­те, Х. Шмидт и М. Стам и другие) прие­хал в СССР, где при­нял уча­стие в пла­ни­ро­ва­нии но­вых го­ро­дов - Маг­ни­то­гор­ска, Ста­лин­гра­да, Щег­лов­ска; уча­ст­во­вал в кон­кур­се на план раз­ви­тия Мо­ск­вы.

Раз­оча­ро­вав­шись в со­труд­ни­че­ст­ве с советской сто­ро­ной, Май в 1933 году уе­хал в Восточную Аф­ри­ку, где с 1937 года ра­бо­тал в Най­ро­би. В 1940-1942 годах ин­тер­ни­ро­ван. Са­мые зна­чительные ра­бо­ты это­го пе­рио­да (все - в рус­ле мо­дер­низ­ма): ген­план Кам­па­лы (ны­не в Уган­де); шко­ла (1949-1951 годы) и боль­ни­ца (1950-1951 годы) Ага-ха­на в Ки­су­му (ны­не в Ке­нии); ре­зи­ден­ция Ага-ха­на III в Дар-эс-Са­ла­ме (ны­не - в Тан­за­нии; 1951-1952 годы); дом Де­ла­ма­ре (про­ект 1938-1939 годы, по­строй­ка 1947-1951 годы) и собственный дом (1939-1951 годы) в Най­ро­би; Му­зей Уган­ды (1952-1954 годы) в Кам­па­ле; отель «Ошиа­ник» (1956-1958 годы) в Мом­ба­се (ны­не в Ке­нии).

В 1953 году вер­нул­ся в ФРГ; с 1954 года ра­бо­тал в гам­бург­ской ар­хитектурной фир­ме «Neue Heimat», а с 1956 года - как ча­ст­ный ар­хи­тек­тор. В 1950-1960-е годы Май про­ек­ти­ро­вал (в со­ав­тор­ст­ве с другими) но­вые рай­оны в Лю­бе­ке, Вис­ба­де­не, Дарм­штад­те, Бре­ме­не, Гам­бур­ге (в том числе вы­сот­ные жи­лые до­ма в рай­оне Аль­то­на, 1959-1960 годы, и другое). Профессор Дарм­штадт­ско­го тех­но­ло­гического университета (с 1956 года).

Сочинения:

Die Wohnung für das Existenzmi­ni­mum // Das Neue Frankfurt. 1929. № 1;

Fünf Jahre Wohnungsbautätigkeit in Frankfurt am Main // Ibid. 1930. № 4-5;

Der Bau neuer St ̈ad­te in der UdSSR // Ibid. 1931. № 7;

Die sozia­lis­tische Stadt - Wie sehen die neuen russischen Städte aus? // Bauwelt. 1931. № 24.