МАЙ ЭРНСТ
МАЙ (May) ЭРНСТ - немецкий архитектор и градостроитель, теоретик архитектуры.
Учился в Университетском колледже в Лондоне (1907-1908 годы), в Техническом университете в Дармштадте (1908-1910 годы).
В 1910-1912 годах работал в Лондоне в архитектурном бюро Р. Ануина, приверженца концепции «города-сада». В 1912-1913 годах завершил своё архитектурное образование в Мюнхенском техническом университете под руководством Ф. фон Тирша и Т. Фишера. В 1913-1914 годы открыл собственную практику во Франкфурте-на-Майне.
В 1914-1918 годах служил в действующей армии; с 1918 года работал в Силезском земельном обществе в Бреслау (ныне Вроцлав). Спроектировал несколько сельских поселений в Силезии.
Участвовал в разработке генплана Бреслау, воплощая концепцию города как системы самостоятельных поселений, объединённых сетью общественного транспорта; использовал элементы идеи «города-сада». В 1924-1930 годы Май - главный архитектор Франкфурта-на-Майне; во главе группы архитекторов спроектировал (развивая идею генплана Бреслау) в русле современного движения серию районов «Нового Франкфурта», связанных со Старым городом трамвайными линиями (Праунхайм, Нидеррад, Брухфельдштрасе). Самый известный из них - Рёмерштадт (1926-1930 годы), один из ранних примеров применения сборных железно-бетонных конструкций. Для районов характерны развитая инфраструктура, застройка стоящими зигзагообразно жилыми домами высотой до 5 этажей. Построил также собственный особняк (1925 год; перестроен) и виллу Эльзессера (1925-1926 годы, совместно с М. Эльзессером); всего за 5 лет в рамках деятельности Мая было возведено свыше 15 тысяч зданий.
В знак уважения к градостроительному эксперименту Мая 2-й съезд Международного конгресса современной архитектуры (CIAM) в 1929 году прошёл во Франкфурте-на-Майне.
В 1930 году Май во главе коллектива из 17 человек («бригады Мая» - М. Шютте-Лихоцки, В. Шютте, Х. Шмидт и М. Стам и другие) приехал в СССР, где принял участие в планировании новых городов - Магнитогорска, Сталинграда, Щегловска; участвовал в конкурсе на план развития Москвы.
Разочаровавшись в сотрудничестве с советской стороной, Май в 1933 году уехал в Восточную Африку, где с 1937 года работал в Найроби. В 1940-1942 годах интернирован. Самые значительные работы этого периода (все - в русле модернизма): генплан Кампалы (ныне в Уганде); школа (1949-1951 годы) и больница (1950-1951 годы) Ага-хана в Кисуму (ныне в Кении); резиденция Ага-хана III в Дар-эс-Саламе (ныне - в Танзании; 1951-1952 годы); дом Деламаре (проект 1938-1939 годы, постройка 1947-1951 годы) и собственный дом (1939-1951 годы) в Найроби; Музей Уганды (1952-1954 годы) в Кампале; отель «Ошианик» (1956-1958 годы) в Момбасе (ныне в Кении).
В 1953 году вернулся в ФРГ; с 1954 года работал в гамбургской архитектурной фирме «Neue Heimat», а с 1956 года - как частный архитектор. В 1950-1960-е годы Май проектировал (в соавторстве с другими) новые районы в Любеке, Висбадене, Дармштадте, Бремене, Гамбурге (в том числе высотные жилые дома в районе Альтона, 1959-1960 годы, и другое). Профессор Дармштадтского технологического университета (с 1956 года).
Сочинения:
Die Wohnung für das Existenzminimum // Das Neue Frankfurt. 1929. № 1;
Fünf Jahre Wohnungsbautätigkeit in Frankfurt am Main // Ibid. 1930. № 4-5;
Der Bau neuer St ̈adte in der UdSSR // Ibid. 1931. № 7;
Die sozialistische Stadt - Wie sehen die neuen russischen Städte aus? // Bauwelt. 1931. № 24.