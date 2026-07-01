МАВЗОЛЕЙ

МАВЗОЛЕЙ - один из ви­дов ме­мо­ри­аль­ных со­ору­же­ний, мо­ну­мен­таль­ная над­зем­ная по­гре­баль­ная по­ст­рой­ка.

На­зва­ние про­ис­хо­дит от име­ни пра­ви­те­ля Ка­рии Мав­со­ла, со­ору­див­ше­го Га­ли­кар­нас­ский мав­зо­лей . Как ар­хитектурный тип мавзолей сфор­ми­ро­вал­ся на ос­но­ве гроб­ни­цы, имев­шей вид жи­ли­ща или ге­ро­она (свя­ти­ли­ща на мо­ги­ле ге­роя); по­гре­баль­ные со­ору­же­ния та­ких ти­пов воз­во­ди­лись на тер­ри­то­рии Гре­ции и Ма­лой Азии на­чи­ная с ар­ха­ического пе­рио­да (например, па­мят­ник Гар­пий в Ксан­фе, около 480 года до н. э.). Ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние мавзолеи по­лу­чи­ли в Древ­нем Ри­ме , где, кро­ме ре­ше­ния в ви­де хра­ма, мавзолеи мог­ли иметь ци­лин­д­рический или 8-гран­ную (про­из­вод­ную от эт­рус­ских гроб­ниц-ту­му­лусов) фор­му [мав­зо­леи Ад­риа­на (смотрите За­мок Свя­то­го Ан­ге­ла ) и Це­ци­лии Ме­тел­лы (конец I века до н. э.) в Ри­ме; Дио­кле­тиа­на (ны­не со­бор; около 300 года н. э.) в Спли­те, и др.], а так­же фор­му пи­ра­ми­ды (влия­ние древнеегипетских ме­мо­ри­аль­ных со­ору­же­ний; т. н. Пи­ра­ми­да Цес­тия в Ри­ме, около XII века до н. э., и др.). Сре­ди древнеримских мавзолеев встре­ча­ют­ся и мно­го­ярус­ные со­ору­же­ния (мав­зо­лей Юли­ев в Сен-Ре­ми-де-Про­ванс, вторая половина I века до н. э.). Ран­не­хри­сти­ан­ские мавзолеи ча­ще все­го пред­став­ля­ли со­бой цен­трические ро­тон­даль­ные или мно­го­гран­ные по­строй­ки, сбли­жа­ясь по ар­хитектурному ре­ше­нию с мар­ти­рия­ми [мав­зо­леи Кон­стан­ции в Ри­ме (ны­не церковь Сан­та-Кос­тан­ца, середина IV века), Тео­до­ри­ха в Ра­вен­не (около 526 года)].

В cредние ве­ка в Ев­ро­пе мавзолеи прак­ти­че­ски не воз­во­ди­лись, их за­ме­ни­ли за­хо­ро­не­ния в по­гре­баль­ных ча­сов­нях церк­вей и в крип­тах . С это­го пе­рио­да мавзолеи по­лу­чил рас­про­стра­не­ние на ис­лам­ском Вос­то­ке, где на его фор­му (ча­ще все­го ку­поль­ное со­ору­же­ние, квад­рат­ное в пла­не) по­влия­ли римско-ви­зантийские мавзолеи, зо­роа­ст­рий­ские хра­мы Са­са­нид­ско­го Ира­на, в Восточной Азии буд­дий­ские сту­пы. Сре­ди при­ме­ров вос­точ­ных мавзолеев - Ис­маи­ла Са­ма­ни в Бу­ха­ре (конец IX - начала X веков), Ай­ша-Би­би, близ города Та­раз (ныне Ка­зах­стан), Ти­му­ра и Ти­му­ри­дов в Са­мар­кан­де (Гур-Эмир), Тадж-Ма­хал в Аг­ре, мав­зо­лей Ху­маю­на в Де­ли, Ага-Ха­на III в Асуа­не (1959).

На­чи­ная с эпо­хи клас­си­циз­ма фор­маль­но ори­ен­ти­ро­ван­ные на ан­тич­ные об­раз­цы мавзолеев вновь воз­во­дят на За­па­де (мав­зо­лей Ч. Хоу­ар­да в ви­де хра­ма-то­ло­са с ку­по­лом на тер­ри­то­рии зам­ка Хоу­ард в Ве­ли­ко­бри­та­нии, 1729-1742 годы, архитектор Н. Хок­смур), а так­же и в Рос­сии (мавзолей-ро­тон­да И. С. Ба­рыш­ни­ко­ва в усадь­бе Ни­ко­ло-По­го­ре­лое, 1784-1802 годы, архитектор М. Ф. Ка­за­ков, не сохранился; яв­ляю­щий­ся, по су­ти, ке­но­та­фом мав­зо­лей «Суп­ру­гу Бла­го­де­те­лю» в пар­ке Пав­лов­ска, 1805-1810 годы, архитектор Ж. Ф. То­ма де То­мон). В эпо­ху эк­лек­тиз­ма мавзолеи ста­но­вят­ся бо­лее раз­но­об­раз­ны­ми по фор­маль­но­му ре­ше­нию (нео­ро­ман­ский ко­ро­лев­ский мав­зо­лей Фрог­мор ко­ро­ле­вы Вик­то­рии и прин­ца Аль­бер­та в Винд­зо­ре, 1862-1868 годы, ар­хи­тек­то­ры А.Дж. Хам­берт, Л. Гру­нер). В XX веке в про­ек­тах мавзолеев круп­ных по­ли­тических дея­те­лей ти­по­ло­гия по­гре­баль­ных по­стро­ек про­шлых эпох вы­ра­же­на современным ар­хитектурным язы­ком (например, мав­зо­леи В. И. Ле­ни­на в Мо­ск­ве, 1924 год, 1929-1930 годы, архитектор А. В. Щу­сев ; Ата­тюр­ка в Ан­ка­ре, 1944-1953 годы, ар­хитек­то­ры Э. Онат, О. Ар­да, скульп­тор З. Мю­ри­дог­лу). Бо­лее ка­мер­ные по раз­ме­ру мавзолеи так­же стро­ят­ся на нек­ро­по­лях, как пра­ви­ло, в ка­че­ст­ве се­мей­ных скле­пов ( не­оклас­си­ци­стических мавзолеев се­мей­ст­ва Эр­лан­гер на Вве­ден­ском клад­би­ще в Мо­ск­ве, 1914 год, архитектор Ф. О. Шех­тель).

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