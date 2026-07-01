МАВЗОЛЕЙ
МАВЗОЛЕЙ - один из видов мемориальных сооружений, монументальная надземная погребальная постройка.
Название происходит от имени правителя Карии Мавсола, соорудившего Галикарнасский мавзолей. Как архитектурный тип мавзолей сформировался на основе гробницы, имевшей вид жилища или героона (святилища на могиле героя); погребальные сооружения таких типов возводились на территории Греции и Малой Азии начиная с архаического периода (например, памятник Гарпий в Ксанфе, около 480 года до н. э.). Широкое распространение мавзолеи получили в Древнем Риме, где, кроме решения в виде храма, мавзолеи могли иметь цилиндрический или 8-гранную (производную от этрусских гробниц-тумулусов) форму [мавзолеи Адриана (смотрите Замок Святого Ангела) и Цецилии Метеллы (конец I века до н. э.) в Риме; Диоклетиана (ныне собор; около 300 года н. э.) в Сплите, и др.], а также форму пирамиды (влияние древнеегипетских мемориальных сооружений; т. н. Пирамида Цестия в Риме, около XII века до н. э., и др.). Среди древнеримских мавзолеев встречаются и многоярусные сооружения (мавзолей Юлиев в Сен-Реми-де-Прованс, вторая половина I века до н. э.). Раннехристианские мавзолеи чаще всего представляли собой центрические ротондальные или многогранные постройки, сближаясь по архитектурному решению с мартириями [мавзолеи Констанции в Риме (ныне церковь Санта-Костанца, середина IV века), Теодориха в Равенне (около 526 года)].
В cредние века в Европе мавзолеи практически не возводились, их заменили захоронения в погребальных часовнях церквей и в криптах. С этого периода мавзолеи получил распространение на исламском Востоке, где на его форму (чаще всего купольное сооружение, квадратное в плане) повлияли римско-византийские мавзолеи, зороастрийские храмы Сасанидского Ирана, в Восточной Азии буддийские ступы. Среди примеров восточных мавзолеев - Исмаила Самани в Бухаре (конец IX - начала X веков), Айша-Биби, близ города Тараз (ныне Казахстан), Тимура и Тимуридов в Самарканде (Гур-Эмир), Тадж-Махал в Агре, мавзолей Хумаюна в Дели, Ага-Хана III в Асуане (1959).
Начиная с эпохи классицизма формально ориентированные на античные образцы мавзолеев вновь возводят на Западе (мавзолей Ч. Хоуарда в виде храма-толоса с куполом на территории замка Хоуард в Великобритании, 1729-1742 годы, архитектор Н. Хоксмур), а также и в России (мавзолей-ротонда И. С. Барышникова в усадьбе Николо-Погорелое, 1784-1802 годы, архитектор М. Ф. Казаков, не сохранился; являющийся, по сути, кенотафом мавзолей «Супругу Благодетелю» в парке Павловска, 1805-1810 годы, архитектор Ж. Ф. Тома де Томон). В эпоху эклектизма мавзолеи становятся более разнообразными по формальному решению (неороманский королевский мавзолей Фрогмор королевы Виктории и принца Альберта в Виндзоре, 1862-1868 годы, архитекторы А.Дж. Хамберт, Л. Грунер). В XX веке в проектах мавзолеев крупных политических деятелей типология погребальных построек прошлых эпох выражена современным архитектурным языком (например, мавзолеи В. И. Ленина в Москве, 1924 год, 1929-1930 годы, архитектор А. В. Щусев; Ататюрка в Анкаре, 1944-1953 годы, архитекторы Э. Онат, О. Арда, скульптор З. Мюридоглу). Более камерные по размеру мавзолеи также строятся на некрополях, как правило, в качестве семейных склепов (неоклассицистических мавзолеев семейства Эрлангер на Введенском кладбище в Москве, 1914 год, архитектор Ф. О. Шехтель).