МАВРОКОРДАТО

МАВРОКОРДАТО, Мав­ро­кор­да­тос, Мав­ро­кор­дат - знат­ный род фа­на­рио­тов, сыг­рав­ший за­мет­ную роль в ис­то­рии Ос­ман­ской им­пе­рии, Мол­до­вы и Ва­ла­хии, Гре­ции; российский кня­же­ский род.

Про­ис­хо­дил с острова Хи­ос.

Наиболее из­вест­ные пред­ста­ви­те­ли.

Алек­сандр, по про­зви­щу Эк­за­по­рит (ὁ ἐξ ἀπορρήτων ; греческий - тай­ный со­вет­ник) (1639 год, по другим дан­ным, 1641-1709 годы), фи­зио­лог, фи­ло­соф и ди­пло­мат.

По­лу­чил об­ра­зо­ва­ние в университетах Ри­ма, Па­дуи и Бо­ло­ньи, пер­вым из вра­чей в Восточной Ев­ро­пе при­нял тео­рию кро­во­об­ра­ще­ния английского фи­зио­ло­га У. Гар­вея.

С 1673 года ве­ли­кий дра­го­ман Пор­ты. По­сле по­ра­же­ния турецких войск под Ве­ной в 1683 году (смотри в статью Ав­ст­ро-ту­рец­кие вой­ны XVI-XVIII веков ) из­бе­жал смер­ти, по­жерт­во­вав сул­та­ну всё своё со­стоя­ние. Уча­ст­во­вал в ра­бо­те Кар­ло­виц­ко­го кон­грес­са 1698-1699 годов , в 1698 году по­лу­чил от сул­та­на кня­же­ский ти­тул.

Сын Алек­сан­д­ра - Ни­ко­лай (3 мая 1680 года, Стам­бул - 3 сентября 1730 года, Бу­ха­рест), гос­по­дарь Мол­до­вы (1709-1710, 1711-1716 годы) и Ва­ла­хии (1716, 1719-1730 годы), пи­са­тель.

За­ни­мал ло­яль­ную по­зи­цию по от­но­ше­нию к Ос­ман­ской им­пе­рии , в том числе в хо­де ав­ст­ро-турецкой вой­ны 1716-1718 годов. По­сле под­пи­са­ния По­жа­ре­вац­ких мир­ных до­го­во­ров 1718 года спо­соб­ст­во­вал ус­та­нов­ле­нию в Мол­до­ве и Ва­ла­хии фа­на­ри­от­ско­го ре­жи­ма, что при­ве­ло к уси­ле­нию эко­но­мической экс­плуа­та­ции кня­жеств турецкими вла­стя­ми.

Со­дей­ст­во­вал раз­ви­тию куль­ту­ры и об­ра­зо­ва­ния в под­вла­ст­ных кня­же­ст­вах, по­ру­чил Н. Кос­ти­ну в Мол­до­ве и Р. По­пес­ку в Ва­ла­хии со­брать ста­рин­ные хро­ни­ки кня­жеств и под­го­то­вить на их ос­но­ве тру­ды по ис­то­рии. Ос­но­вал монастырь Вэ­кэ­реш­ти и соз­дал при нём выс­шую шко­лу с пре­по­да­ва­ни­ем на греческом языке.

Сын Ни­ко­лая - Кон­стан­тин (27 февраля 1711 года, Стам­бул - 23 ноября 1769 года, Яс­сы), мно­го­крат­но за­ни­мал пре­сто­лы Ва­ла­хии (1730, 1731-1733, 1735-1741, 1744-1748, 1756-1758, 1761-1763 годы) и Мол­до­вы (1733-1735, 1741-1743, 1748-1749, 1769 годы).

Под влия­ни­ем идей ев­ропейского Про­све­ще­ния на ос­но­ве Уло­же­ния от 7 февраля 1740 года про­вёл важ­ные со­ци­аль­ные, на­ло­го­вые, юри­дические и административные ре­фор­мы в кня­же­ст­вах. Ук­ре­пил по­зи­ции центральной вла­сти.

Пре­дос­та­вил в Ва­ла­хии в 1746 году, в Мол­до­ве в 1749 году лич­ную сво­бо­ду кре­сть­я­нам без на­де­ле­ния их зем­лёй, уси­лив при этом за­ви­си­мость кре­сть­ян от го­су­дар­ст­ва. Для вос­пол­не­ния эко­но­мических по­терь бо­яр за­кре­пил за ка­ж­дым из них оп­ре­де­лён­ное ко­ли­че­ст­во так называемых ску­тель­ни­ков (кре­сть­ян, ос­во­бо­ж­дён­ных от государственных на­ло­гов, при со­хра­не­нии всех по­вин­но­стей пе­ред зем­ле­вла­дель­цем). Стре­мясь не до­пус­тить мас­со­во­го ра­зо­ре­ния бо­яр, раз­де­лил их в за­ви­си­мо­сти от за­ни­мае­мых долж­но­стей на 3 ран­га, ка­ж­дый с оп­ре­де­лён­ным уров­нем до­хо­да и объ­ё­мом при­ви­ле­гий, ос­во­бо­дил бо­яр и ду­хо­вен­ст­во от уп­ла­ты по­да­тей. Сде­лал бо­яр­ст­во на­след­ным, часть бо­яр по­лу­чи­ли чи­нов­ни­чьи долж­но­сти. Уп­разд­нил об­щий на­лог с ка­ж­до­го на­се­лён­но­го пунк­та, уве­ли­чил раз­мер под­вор­ной по­да­ти (би­ра), ко­то­рая взи­ма­лась 4 раза в год.

Усо­вер­шен­ст­во­вал по­ря­док управ­ле­ния уез­да­ми, внёс из­ме­не­ния в су­до­про­из­вод­ст­во кня­жеств (уч­ре­дил специальный ин­сти­тут су­дей, на­зна­чав­ших­ся из ве­ли­ких бо­яр, ввёл письменную за­пись су­деб­ных раз­би­ра­тельств).

По­ста­вил под свой кон­троль Цер­ковь, уве­ли­чил из­да­ние ре­лигиозных книг, в том числе на румынском языке.

По­гиб по­пав в русский плен во вре­мя русско-турецкой вой­ны 1768-1774 годов (смотри Рус­ско-ту­рец­кие вой­ны ).

Пле­мян­ник Кон­стан­ти­на - Алек­сандр , по про­зви­щу Фи­ра­рис (Φιραρής ; греческое - бег­лец) (1754 год, Стам­бул - 1819 год, Мо­ск­ва), дра­го­ман Пор­ты, гос­по­дарь Мол­до­вы (1785-1786 годы).

Вёл тай­ные пе­ре­го­во­ры с Российкой им­пе­ри­ей о пе­ре­хо­де Мол­до­вы под русский сю­зе­ре­ни­тет . Опа­са­ясь, что вла­сти Ос­ман­ской им­пе­рии с по­мо­щью Ав­ст­рии ра­зо­бла­чат эти пла­ны, Алек­сандр бе­жал в Рос­сию, где раз­ра­бо­тал план ос­во­бо­ж­де­ния Гре­ции от ос­ман­ско­го вла­ды­че­ст­ва.

Спо­соб­ст­во­вал пе­ре­ез­ду в Рос­сию двух вет­вей ро­да Маврокордато - стар­шей и од­ной из млад­ших и при­ня­тию ими российского под­дан­ст­ва (по­лу­чи­ли кня­же­ские ти­ту­лы со­от­вет­ст­вен­но в 1851 и 1875 годы).

Алек­сандр (11 февраля 1791 года, Кон­стан­ти­но­поль - 18 августа 1865 года, Эги­на), греческий по­ли­тический и государственный дея­тель, пред­ста­ви­тель млад­шей вет­ви ро­да Маврокордато.

В 1812-1818 годы сек­ре­тарь сво­его дя­ди, гос­по­да­ря Ва­ла­хии Й. Ка­рад­жи (1754-1844 годы), за­тем обу­чал­ся в университетах Же­не­вы и Пи­зы.

С на­ча­лом Гре­че­ской на­цио­наль­но-ос­во­бо­ди­тель­ной ре­во­лю­ции 1821-1829 годов воз­глав­лял вос­ста­ние в Ме­со­лон­гио­не. С января 1822 года ру­ко­во­ди­тель од­но­го из греческих во­енно- ре­во­люционных ок­ру­гов.

Пре­зи­дент пер­во­го греческого Национального со­б­ра­ния в Пиа­ду (близ Эпи­дав­ра), про­воз­гла­сив­ше­го не­за­ви­си­мость Грееской рес­пуб­ли­ки; воз­гла­вил её пра­ви­тель­ст­во.

Вы­сту­пал за соз­да­ние цен­тра­ли­зованной сис­те­мы управ­ле­ния и соз­да­ние греческой ре­гу­ляр­ной ар­мии.

В 1823 году из-за внутренних про­ти­во­ре­чий сре­ди пов­стан­цев и уси­ле­ния так называемой во­енной пар­тии И. Ка­по­ди­ст­рии от­казал­ся от пос­та гла­вы пра­ви­тель­ст­ва. Не­ко­то­рое вре­мя со­труд­ни­чал с ад­ми­ни­ст­раци­ей Ка­по­ди­ст­рии, но за­тем пе­ре­шёл в оп­по­зи­цию. По­сле смер­ти Ка­по­ди­ст­рии - ви­це-пре­зи­дент Национального со­б­ра­ния.

По­сле ус­та­нов­ле­ния в 1832 году в Гре­ции мо­нар­хии воз­глав­лял в го­ды прав­ле­ния От­то­на I про­бри­тан­скую пар­тию, за­ни­мал ми­ни­стер­ские и ди­пло­ма­тические по­сты (по­слан­ник в Мюн­хе­не, Бер­ли­не, Лон­до­не, Стам­бу­ле и Па­ри­же), в 1833-1834, 1841, 1844 и в 1854-1855 годы гла­ва пра­ви­тель­ст­ва.

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