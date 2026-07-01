МАВРОКОРДАТО
МАВРОКОРДАТО, Маврокордатос, Маврокордат - знатный род фанариотов, сыгравший заметную роль в истории Османской империи, Молдовы и Валахии, Греции; российский княжеский род.
Происходил с острова Хиос.
Наиболее известные представители.
Александр, по прозвищу Экзапорит (ὁ ἐξ ἀπορρήτων ; греческий - тайный советник) (1639 год, по другим данным, 1641-1709 годы), физиолог, философ и дипломат.
Получил образование в университетах Рима, Падуи и Болоньи, первым из врачей в Восточной Европе принял теорию кровообращения английского физиолога У. Гарвея.
С 1673 года великий драгоман Порты. После поражения турецких войск под Веной в 1683 году (смотри в статью Австро-турецкие войны XVI-XVIII веков) избежал смерти, пожертвовав султану всё своё состояние. Участвовал в работе Карловицкого конгресса 1698-1699 годов, в 1698 году получил от султана княжеский титул.
Сын Александра - Николай (3 мая 1680 года, Стамбул - 3 сентября 1730 года, Бухарест), господарь Молдовы (1709-1710, 1711-1716 годы) и Валахии (1716, 1719-1730 годы), писатель.
Занимал лояльную позицию по отношению к Османской империи, в том числе в ходе австро-турецкой войны 1716-1718 годов. После подписания Пожаревацких мирных договоров 1718 года способствовал установлению в Молдове и Валахии фанариотского режима, что привело к усилению экономической эксплуатации княжеств турецкими властями.
Содействовал развитию культуры и образования в подвластных княжествах, поручил Н. Костину в Молдове и Р. Попеску в Валахии собрать старинные хроники княжеств и подготовить на их основе труды по истории. Основал монастырь Вэкэрешти и создал при нём высшую школу с преподаванием на греческом языке.
Сын Николая - Константин (27 февраля 1711 года, Стамбул - 23 ноября 1769 года, Яссы), многократно занимал престолы Валахии (1730, 1731-1733, 1735-1741, 1744-1748, 1756-1758, 1761-1763 годы) и Молдовы (1733-1735, 1741-1743, 1748-1749, 1769 годы).
Под влиянием идей европейского Просвещения на основе Уложения от 7 февраля 1740 года провёл важные социальные, налоговые, юридические и административные реформы в княжествах. Укрепил позиции центральной власти.
Предоставил в Валахии в 1746 году, в Молдове в 1749 году личную свободу крестьянам без наделения их землёй, усилив при этом зависимость крестьян от государства. Для восполнения экономических потерь бояр закрепил за каждым из них определённое количество так называемых скутельников (крестьян, освобождённых от государственных налогов, при сохранении всех повинностей перед землевладельцем). Стремясь не допустить массового разорения бояр, разделил их в зависимости от занимаемых должностей на 3 ранга, каждый с определённым уровнем дохода и объёмом привилегий, освободил бояр и духовенство от уплаты податей. Сделал боярство наследным, часть бояр получили чиновничьи должности. Упразднил общий налог с каждого населённого пункта, увеличил размер подворной подати (бира), которая взималась 4 раза в год.
Усовершенствовал порядок управления уездами, внёс изменения в судопроизводство княжеств (учредил специальный институт судей, назначавшихся из великих бояр, ввёл письменную запись судебных разбирательств).
Поставил под свой контроль Церковь, увеличил издание религиозных книг, в том числе на румынском языке.
Погиб попав в русский плен во время русско-турецкой войны 1768-1774 годов (смотри Русско-турецкие войны).
Племянник Константина - Александр, по прозвищу Фирарис (Φιραρής ; греческое - беглец) (1754 год, Стамбул - 1819 год, Москва), драгоман Порты, господарь Молдовы (1785-1786 годы).
Вёл тайные переговоры с Российкой империей о переходе Молдовы под русский сюзеренитет. Опасаясь, что власти Османской империи с помощью Австрии разоблачат эти планы, Александр бежал в Россию, где разработал план освобождения Греции от османского владычества.
Способствовал переезду в Россию двух ветвей рода Маврокордато - старшей и одной из младших и принятию ими российского подданства (получили княжеские титулы соответственно в 1851 и 1875 годы).
Александр (11 февраля 1791 года, Константинополь - 18 августа 1865 года, Эгина), греческий политический и государственный деятель, представитель младшей ветви рода Маврокордато.
В 1812-1818 годы секретарь своего дяди, господаря Валахии Й. Караджи (1754-1844 годы), затем обучался в университетах Женевы и Пизы.
С началом Греческой национально-освободительной революции 1821-1829 годов возглавлял восстание в Месолонгионе. С января 1822 года руководитель одного из греческих военно- революционных округов.
Президент первого греческого Национального собрания в Пиаду (близ Эпидавра), провозгласившего независимость Грееской республики; возглавил её правительство.
Выступал за создание централизованной системы управления и создание греческой регулярной армии.
В 1823 году из-за внутренних противоречий среди повстанцев и усиления так называемой военной партии И. Каподистрии отказался от поста главы правительства. Некоторое время сотрудничал с администрацией Каподистрии, но затем перешёл в оппозицию. После смерти Каподистрии - вице-президент Национального собрания.
После установления в 1832 году в Греции монархии возглавлял в годы правления Оттона I пробританскую партию, занимал министерские и дипломатические посты (посланник в Мюнхене, Берлине, Лондоне, Стамбуле и Париже), в 1833-1834, 1841, 1844 и в 1854-1855 годы глава правительства.