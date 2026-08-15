МАВРИТАНСКОЕ ИСКУССТВО

МАВРИТАНСКОЕ ИСКУССТВО - ус­лов­ное на­зва­ние ис­кус­ст­ва стран Маг­ри­ба (Северной и Северо-Западной Аф­ри­ки) и му­сульманской Южной Ис­па­нии XI-XV веков.

Мавританское искусство скла­ды­ва­лось на ос­но­ве слия­ния ху­дожественных тра­ди­ций Арабского ха­ли­фа­та (смотри Ара­бо-му­суль­ман­ская куль­ту­ра и Ис­лам), бер­бе­ров и вест­го­тов.

Мавританское искусство не бы­ло од­но­род­ным: раз­ви­ва­ясь по-раз­но­му в Ал­жи­ре, Ту­ни­се, Ма­рок­ко и арабской Ис­па­нии (так называемое ис­па­но-мав­ри­тан­ское искусство), оно пре­тер­пе­ло слож­ную эво­лю­цию от яс­ной тек­то­нич­но­сти форм, не­ред­ко под­чёрк­ну­тых сдер­жан­ным де­ко­ром (Боль­шая ме­четь в городе Ал­жир, 1096-1097 годы), до их зри­тель­но­го рас­тво­ре­ния в ще­дром де­ко­ра­тив­ном уб­ран­ст­ве (дво­рец-кре­пость Аль­гам­бра близ Гра­на­ды, середина XIII - конец XIV века; смотри так­же Гра­над­ский стиль).

Для мавританского искусства ха­рак­тер­но аб­со­лют­ное до­ми­ни­ро­ва­ние ар­хи­тек­ту­ры: со­ору­же­ние ме­че­тей с внутренним дво­ром и от­кры­тым в не­го мно­го­не­ф­ным мо­лит­вен­ным мно­го­столп­ным за­лом, квад­рат­ных в пла­не ми­на­ре­тов-ба­шен, жи­во­пис­ных по пла­ни­ров­ке двор­цов.

В куль­то­вых и в свет­ских по­строй­ках при­ме­ня­лись мно­го­ло­па­ст­ные, стрель­ча­то-под­ко­во­об­раз­ные и фес­тон­ча­тые ар­ки, ста­лак­ти­то­вые ку­по­ла, фри­зы, кар­ни­зы, так называемые ар­те­со­на­до (де­ревянные на­бор­ные по­тол­ки, час­то ук­ра­шен­ные резь­бой, по­ли­хром­ной рос­пи­сью и по­зо­ло­той), на­ве­сы и кар­ни­зы на кон­со­лях, а так­же на­стен­ная резь­ба по сту­ку и де­ре­ву, об­ли­цов­ка ко­лонн из­раз­ца­ми, ке­ра­ми­че­ская и стек­лян­ная мо­заи­ка, вит­ра­жи, цвет­ной мра­мор.

В де­ко­ре по­стро­ек и пред­ме­тов при­клад­но­го искусства пре­об­ла­да­ет по­вы­шен­но-де­ко­ра­тив­ный ор­на­мент, на­сы­щен­ный рас­ти­тель­ны­ми, гео­мет­рическими и эпи­гра­фическими мо­ти­ва­ми, от­ме­чен­ный изы­скан­ным со­че­та­ни­ем ли­не­ар­ной гра­фи­ки и цве­то­вых ак­цен­тов.

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