МАВРИТАНСКИЙ СТИЛЬ
МАВРИТАНСКИЙ СТИЛЬ - один из исторических стилей XIX века, основанный на использовании мотивов архитектуры и декоративно-прикладного искусства мавров - мусульманского населения Северо-Западной Африки и Испании (в VIII-XV веках).
Нередко эклектично соединял особенности собственно мавританского искусства с элементами ближневосточного, турецкого, индийского, персидского искусства и архитектуры.
Распространение мавританского сстиля началось в эпоху романтизма, испытывавшего особый интерес к Востоку (смотри Ориентализм).
Ранний пример мавританского стиля - Королевский павильон в Брайтоне (1815-1823 годы, архитектор Дж. Нэш).
Мавританский стиль использовался как для комплексного архитектурного решения здания (Воронцовский дворец в Алупке, 1832-1846 годы, архитектор Э. Блор), так и для оформления интерьеров (Ванная императрицы Александры Фёдоровны в Зимнем дворце, 1838-1840 годы, архитектор А.П. Брюллов, не сохранилась; «Арабский зал» особняка Лейтон-хаус в Лондоне, 1877-1879 годы, архитектор Дж. Эйтчисон).
Мавританский стиль близок так называемому стилю неомудехар, распространённому в XIX веке на территории Испании и её колоний (его элементы заметны в постройках А. Гауди - доме Висенс в Барселоне, 1883-1885 годы; епископском дворце в Асторге, 1887-1893 годы).
Часто использовался в проектах синагог (например, в Дрездене, 1838-1840 годы, архитектор Г. Земпер, не сохранилась; в Санкт-Петербурге, 1883-1893 годы, архитекторы И.И. Шапошников, Л.И. Бахман и другие), что, вероятно, было обусловлено неевропейским видом зданий мавританского стиля.
Мотивы мавританского стиля также проявлялись в постройках ар деко (интерьер кинотеатра «Астория» в Лондоне, 1929 год, архитектор Э.А. Стоун; ныне церковь).
Иногда термин «Мавританский стиль» используется в том же значении, что и мавританское искусство.
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