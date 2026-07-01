МАВРИТАНИЯ Мавритания (Исламская Республика Мавритания) — государство на северо-западе Африки.

Мавритания (Исламская Республика Мавритания) — государство на северо-западе Африки. Площадь — 1030,7 тыс. кв. км. Граничит на востоке с Алжиром и Мали, на юге — с Сенегалом, на севере — с Марокко и Западной Сахарой; на западе омывается Атлантическим океаном. Столица — Нуакшот . Крупнейшие города (по переписи 2013): Нуадибу (118 тыс. жителей), Киффа (50,2 тыс.), Каэди (45,5 тыс.) Административно-территориальное деление: 15 областей (вилай), 44 района (муката‘а); 216 городских и сельских коммун. Официальный язык — арабский; согласно конституции, статус национальных языков имеют также волоф, пулар-фульфульде, сонинке. В межэтническом общении используются французский и диалект арабского — хассания.

Обширная полоса прибрежных пустынь и материковых саванн между Северной (средиземноморской) и Западной (тропической) Африкой в течение тысячелетий служила местом контактов и взаимодействия берберо-ливийской (позднее арабо-берберской) и нигеро-конголезской (сенегамбийская и манде) культур Магриба и Судана Западного (Сахеля и бассейна р. Нигер). Вместе с тем, эта зона не представляла историко-географического единства. Античные хороним «М.» (от лат . Mauretania — « Мавретания ») и этноним «мавры» (от лат . Mauri — название жителей Мавретании) произвольно применены к ней и ее населению французскими колонизаторами (впервые у К. Копполани в форме «Западная Мавритания» в 1899), которые объединили ее административно, проведя в регионе четкие границы. Самостоятельное политическое значение М. обрела только во 2-й половине 1950-х с получением автономии, а затем — независимости.

Древность (до VII в.). Гоминиды начали осваивать территорию М. в палеолите, о чем свидетельствуют находки каменных орудий. К верхнему палеолиту относится появление здесь человека разумного (бухта Нуадибу). С X—IX тысячелетий до н. э. (мезолит) отмечаются первые постоянные поселения негроидных охотников и рыболовов. В неолите (III—II тысячелетия до н. э.) некоторые зоны плотно заселяются: в Дхар-Тишите (область Тагант) обнаружены остатки примерно 250 по­селков (многие просуществовали более тысячи лет). Датируемые серединой II тысячелетия до н. э. пещерные росписи и наскальные изображения быков и повозок указывают на развитое скотоводство, высокоорганизованную охоту и архаичное гончарное дело (области Адрар, Тагант, Ход-эль-Гарби и Ход-эш-Шарки). Очагом обработки меди был Акжужт (область Иншири). Приморье (Дахлет-Нуадибу и Нуакшот) входило в общую культурную зону северо-западного побережья Африки, где доминировало рыболовство — хозяйственно-культурный тип, поныне преобладающий среди реликтовой этносоциальной группы имраген (в Бан-д’Аргене), первоначально говорившей на одном из языков манде.

На языках манде, видимо, говорили и древнейшие земледельцы, упоминаемые в арабо-берберском фольклоре как бафур (гипотетически — предки современных сонинке). С востока сюда переселялись пастушеские племена — носители языков сенегамбийской ветви западноатлантической семьи (предки современных фульбе и волоф). Климатические сдвиги, способствовавшие расширению пояса засушливых саванн, стимулировали постепенное отступление в III—II вв. до н. э. автохтонов-негроидов к р. Сенегал под давлением европеоидов (носителей берберо-ливийских диалектов афразийской семьи) — коневодов и охотников, которые двигались с севера в поисках пастбищ. Пришельцы, очевидно, были знакомы с выплавкой меди и железа и примитивным письмом (эпиграфические фрагменты, выполненные ливийским алфавитом).

Территории нынешней М. могли достигать отдельные экспедиции, направляемые из Рима Древнего : так, в 41—42 Гай Светоний Паулин первым совершил с легионами переход через Атласские горы — предположительно до Адрара. О налаженном товарообмене с античным миром свидетельствуют находки эллинистических монет и фибул в Акжужте и Тамкаркарте (Адрар). С III—IV вв. берберо-ливийцы, до нашей эры использовавшие в хозяйстве почти исключительно лошадей, стали широко применять при вооруженной экспансии на юг верблюдов. В VI—VII вв. на базе протогосударства западных манде (сонинке) Вагаду в Аукаре (ныне области Ход-эль-Гарби и Ход-эш-Шарки в М. и область Каес в Мали) сложилась империя Гана со столицей Кумби. С VII в. наплыв из Сев. Африки восточных берберов, отступавших под натиском Омейядов халифата , привел к образованию двух объединений, которые с VIII в. контролировали важнейшие перевалочные пункты транзита в западной части Сахары: на севере, вокруг Сиджильмасы, коневоды-зената, а на юге, вокруг Аудагоста, — верблюдоводы-санхаджа.

Распространение ислама и «берберские империи» (VIII—XIV вв.). Арабские завоевания коснулись земель современной М. еще в начале VIII в., но целенаправленное вторжение сюда войск Омейядов произошло только в 734, хотя вплоть до IX в. ислам преимущественно исповедовали здесь иноземные купцы. Даже после того как в X в. его приняла правящая династия санхаджа, большинство населения осталось верно политеизму. Ранние монотеистические представления проникали сюда через зенатские княжества Дальнего Магриба (юг и запад современного Марокко) — Сиджильмаса, Бергвата, Накур и Агмат, где происходил синтез иудейских и христианских культов с архаическими верованиями северных берберов.

К 990 Гана подчинила себе укрепленные поселения Валата и Аудагост; последнее благодаря расположению на путях транссахарской торговли, превратилось в крупный город, с 5—6 тыс. жителей, одной соборной и множеством квартальных мечетей, средоточие процветающей сельскохозяйственной округи. К началу XI в. поверхностно исламизированная конфедерация санхаджа распалась, а в долине Сенегала распространилось влияние Текрура — государства фульбе; здесь также получает распространение ислам (уже с конца X в. в Египте появляются богословы- улама по прозванию ат-Такрури).

К середине XI в. на смену санхаджийской конфедерации пришли Альморавиды , в 1040-х проповедник маликитского мазхаба Абдаллах ибн Ясин, приглашенный вождем племени лемтуна Яхьей ибн Ибрахимом, основал в его землях первые «оплоты» (рибат) — очаги нового учения, давшие ему имя (мурабитун — «жители рибатов»). В 1050—1070-е лемтуна, среди которых Абдаллах имел наибольший успех, под лозунгами джихада объединили весь Дальний Магриб и аль-Андалус в могущественную державу вокруг Адрара, где располагалась ставка их предводителей («амиров мусульман») — Азуги. В 1076/77 «амир мусульман» Абу Бакр ибн Умар взял Кумби. К 1090 границы государства Альморавидов установились по р. Сенегал, и в начале XII в. его экспансия прекратилась. С деятельностью первого кади Азуги — Абу Бакра Мухаммада ибн аль-Хасана аль-Муради («Хадрамаутского имама», ум. в 1095/96) — связывают утверждение суннитского ислама в Адраре.С 1146/47 завоевания

С 1146/47 завоевания Альмохадов (выходцев из зената) окончательно связали север и центр нынешней М. с Дальним Магрибом. Юг после падения Ганы около 1240 последовательно входил в сферу влияния держав Сосо, Мали (до конца XIV в.) и Сонгай (до конца XV в.). На 2-ю половину XIII — 1-ю половину XIV в. пришелся расцвет северных городов-оазисов Тишит, Валата и Вадан. К началу XV в. основным культурно-религиозным центром, куда сходились паломники со всего Зап. Судана, стал Шингетти в Адраре, название которого распространилось и на весь край (Билад Шанкит, в разговорной форме — Шингет). В то же время один из очагов земледелия в регионе — область Ход — оказалась заброшена из-за иссушения водных источников.

Исламизации и арабизации способствовала усиленная миграция бедуинов из Верхнего Египта через Ближний Магриб (современные Тунис и Вост. Алжир) к берегам Атлантики, которая поощрялась Альмохадами и их преемниками в Дальнем Магрибе — Маринидами . Взаимоотношения арабских и берберских кочевников сводились к межплеменным распрям до конца XIV в., когда арабы начали претендовать на господствующее положение по отношению к берберам, а также к земледельцам оазисов — берберизованным негроидам-харатинам («пахарям»). Местные санхаджа, поддержавшие завоевателей, получали статус, аналогичный арабским воинским родам. Тех, кто противодействовал им, перевели в сословие данников (азнак). Тех, кто не сопротивлялся, признали марабутами-зуайя — мирными жителями без права ношения оружия. Диалект пришельцев хассания, вскоре воспринятый здесь как лингва-франка, почти полностью вытеснил западноберберские языки, хотя и испытав их воздействие.

Шингет и «Земля белых» (XV—XIX вв.). На XV в. приходится начало освоения атлантического побережья Африки Португалией. В 1434 Ж. Эаниш обогнул мыс Бохадор, а в 1442—1445 экспедиции Н. Триштана и А. Гонсалвиша открыли о-ва Наар и Тидра и Аргенскую бухту, где в 1448 португальские купцы основали первую факторию. Отсюда они стремились разведать маршрут по пустыне через Вадан в Адраре к оазисам Тишита и внутренней части Зап. Судана. Другая их фактория, Пенья, возникла в 1461 к северу от устья Сенегала и приобрела особое значение в XVI в., когда португальцев здесь сменили испанцы. Во 2-й половине XVI в. сюда проникли голландцы, англичане и французы, долго соперничавшие за право вывоза черных рабов и золота, а также гуммиарабика — камеди, добывавшейся из сахельской акации. На месте Пеньи вырос голландский порт Портендик, остававшийся важным пунктом торговли гуммиарабиком до XIX в.

В конце XV в. на пустынные окраины Дальнего Магриба распространилась проповедь шайха суфийского братства кадирийя Сиди Ахмада аль-Баккаи. Его потомки — кунта — к середине XVI в. превратили Валату в важнейший очаг мусульманской учености и суфизма . Только к XVII в. ислам в Шанките окончательно восторжествовал над анимистическими верованиями большинства населения, прежде всего среди оседлых групп (тукулёр) Текрура. Так называемая 30-летняя война («Шарр-Бабба», 1644—1674) в долине Шеммама на плодородном правобережье Сенегала противопоставила арабам-хассани потомков санхаджа, которых объединил имам Насир ад-Дин, провозгласивший джихад с целью подчинить номинально исламизированных вождей на юге и восстановить суннитское благочестие на севере, и закончилась поражением имама. В те же годы на север продвинулись народы волоф, что представляло угрозу для обеих противоборствующих сторон.В середине

В середине XVII в. хассани создали эмираты Трарза и Бракна, а к концу века еще один — Адрар. Первоначально гегемония принадлежала Бракне, которая покорила земли от океана до левых притоков Нигера. Однако вскоре благодаря поддержке марокканского султана Исмаила Трарза освободилась. Это подтолкнуло к миграции на восток тех берберов-номадов, которые были наиболее привержены «язычеству», в том числе нескольких племен туарегов , не желавших подчиняться арабо-мусульманской гегемонии.К середине XVIII в. в Таганте оформился единственный эмират марабутов-зуайя, который, свергнув хассанийское господство, ненадолго утвердились и в Адраре. В дальнейшем они сохраняли независимость, но сменили язык на хассанийю, принимали арабские звания и титулы. Исламская ученость здесь сосредотачивалась в ранее незначительных городках Тиджикжа, Ксар-эль-Барка и Рашид.Смешение арабов с западными берберами породило особую группу, представители которой как «белые» (бидан; у европейцев — «белые мавры») противопоставляли себя арабизированным берберам и негроидам — «черным» (судан; у европейцев — «черные мавры»). «Земля белых» (Тураб эль-Бидан) охватывала пустынные области между долинами Сенегала и Дра, Атлантикой и непроходимой полосой песчаных дюн Маджабат эль-Кубра к северу от Нигера. Здесь сложилась особая общественная иерархия, построенная не только на социальных, но и на этнорасовых различиях. На вершине ее находились «белые» (воины из хассани и улама из берберов-зуайя), внизу — «черные» (зависимые общины данников-азнак, земледельцев-харатинов — рабов или вольноотпущенников, рыболовы, охотники, ремесленники, певцы, слуги) и др. Похожая стратификация (свободные — рабы — ремесленники), но не основанная на расовых различиях, существовала и у соседних волоф, тукулёр и сонинке.

К середине XVIII в. в Таганте оформился единственный эмират марабутов-зуайя, который, свергнув хассанийское господство, ненадолго утвердились и в Адраре. В дальнейшем они сохраняли независимость, но сменили язык на хассанийю, принимали арабские звания и титулы. Исламская ученость здесь сосредотачивалась в ранее незначительных городках Тиджикжа, Ксар-эль-Барка и Рашид.Смешение арабов с западными берберами породило особую группу, представители которой как «белые» (бидан; у европейцев — «белые мавры») противопоставляли себя арабизированным берберам и негроидам — «черным» (судан; у европейцев — «черные мавры»). «Земля белых» (Тураб эль-Бидан) охватывала пустынные области между долинами Сенегала и Дра, Атлантикой и непроходимой полосой песчаных дюн Маджабат эль-Кубра к северу от Нигера. Здесь сложилась особая общественная иерархия, построенная не только на социальных, но и на этнорасовых различиях. На вершине ее находились «белые» (воины из хассани и улама из берберов-зуайя), внизу — «черные» (зависимые общины данников-азнак, земледельцев-харатинов — рабов или вольноотпущенников, рыболовы, охотники, ремесленники, певцы, слуги) и др. Похожая стратификация (свободные — рабы — ремесленники), но не основанная на расовых различиях, существовала и у соседних волоф, тукулёр и сонинке.

Смешение арабов с западными берберами породило особую группу, представители которой как «белые» (бидан; у европейцев — «белые мавры») противопоставляли себя арабизированным берберам и негроидам — «черным» (судан; у европейцев — «черные мавры»). «Земля белых» (Тураб эль-Бидан) охватывала пустынные области между долинами Сенегала и Дра, Атлантикой и непроходимой полосой песчаных дюн Маджабат эль-Кубра к северу от Нигера. Здесь сложилась особая общественная иерархия, построенная не только на социальных, но и на этнорасовых различиях. На вершине ее находились «белые» (воины из хассани и улама из берберов-зуайя), внизу — «черные» (зависимые общины данников-азнак, земледельцев-харатинов — рабов или вольноотпущенников, рыболовы, охотники, ремесленники, певцы, слуги) и др. Похожая стратификация (свободные — рабы — ремесленники), но не основанная на расовых различиях, существовала и у соседних волоф, тукулёр и сонинке.

Главы эмиратов постоянно перемещались со своим лагерем (халла), взимая различные подати (хурма) с зависимых и возглавляя грабительские налеты на оседлых «язычников» Сенегамбии и Гвинеи, которые к XVIII в. консолидировались в царства Вало, Джолоф и Кайор (волоф) и имамат Фута-Торо (тукулёр). Одновременно шли усобицы и между самими амирами, которые во 2-й половине XVIII в. завершились победой Трарзы, которая сконцентрировала в своих руках работорговлю и прочие торговые связи с европейцами.

В 1638 голландцы отбили у испанцев Арген, но в 1665 уступили его англичанам. Французы, которые в 1626 заняли устье Сенегала, в 1659 основали там форт Сен-Луи, а затем — целую сеть факторий в нижнем течении реки. Проповедь католических миссионеров имела здесь успех почти исключительно среди бывших «язычников» из сенегамбийских народностей. По одному из пунктов Версальского мирного договора 1783 побережье к югу от мыса Кап-Блан (Кабо-Бланко; ныне Рас-Нуадибу) признавалось французской сферой влияния (к северу лежали формально марокканские владения). Соответствующие договоренности после непродолжительной оккупации этой полосы Великобританией подтвердили Парижский трактат 1814 и Венский конгресс 1815 . В 1817 Франция разместила здесь свои войска.

Могущество Бракны окончательно отошло в прошлое после кончины ее амира Ахмада (1818—1841), что стимулировало претензии амира Трарзы Мухаммада аль-Хабиба (1827—1860) на гегемонию среди «белых». На этом фоне в середине XIX в. развернулась интенсивная колонизаторская активность губернатора Сенегала Л. Л. Федерба, который в 1854 аннексировал Вало, изгнав поселившихся там «мавров», а в 1855—1858 провел ряд кампаний против Мухаммада аль-Хабиба, навязав ему договоры о покровительстве и свободе торговли. Несмотря на то, что энергичные эмиры Адрара Ахмад ульд Мухаммад (1872—1891) и Ахмад ульд Сиди Ахмад (1891—1899) безуспешно стремились возродить оскудевшую транссахарскую торговлю, ситуация эмиратов все более осложнялась. Колониальная дипломатия трактовала их правителей — по преимуществу военных вождей — как полновластных государей, авторитет которых укрепляли заключавшиеся с ними договоры, гарантировавшие безопасность караванного сообщения. Рост их престижа раздражал другие группы «белых мавров», прежде всего марабутов-зуайя, за которыми закрепилась функция носителей мусульманской учености и знатоков мистической традиции.

Колониальный период (1-я половина ХХ в.). В 1900 Франция и Испания разграничили сферы влияния на западе Сахары по линии мыса Кап-Блан (Кабо-Бланко). В 1901 под предлогом защиты коммерции французский отряд под командованием К. Копполани занял территорию Шеммамы и объявил ее «протекторатом над мавританскими странами» (protectorat des pays maures), который в 1902 был распространен на Трарзу, а в 1904 — на Бракну. В качестве первого комиссара протектората Копполани в 1905 от имени генерал-губернатора Французской Западной Африки (ФЗА) объединил Трарзу, Бракну и Тагант в «гражданскую территорию Мавритания». Власть прежних вождей сохранялась, но работорговля была запрещена. Под контролем французов к 1912—1913 находилась уже вся территория современной М., которая в 1920, согласно специальному декрету, получала статус колонии в составе ФЗА (во главе с вице-губернатором).Население оказывало вооруженное сопротивление колонизаторам до середины 1930-х, а распри между племенами и противостояние арабов и берберов, номадов и оседлых зачастую делали колонию, по сути, неуправляемой. Только в 1932—1934

Население оказывало вооруженное сопротивление колонизаторам до середины 1930-х, а распри между племенами и противостояние арабов и берберов, номадов и оседлых зачастую делали колонию, по сути, неуправляемой. Только в 1932—1934 III Республика ликвидировала эмираты. Бракна почти не оказала сопротивления, Адрар покорился только с гибелью амира Сид Ахмада ульд Ахмад Аиды в битве при ­Ведьян-эль-Харруб. В 1939 к колонии были присоединены области Валата и Нема, ранее пребывавшие в ведении администрации Французского Судана (позднее — Мали). Многие районы (например, Эль-Джуф на востоке страны) успешно избегали европейского проникновения вплоть до 1955.Французское присутствие в М. не предполагало каких-либо усилий метрополии по аграрному или промышленному освоению слабозаселенной периферии, где было невозможно интенсивное ведение хозяйства и обустройство современной инфраструктуры (аэродромы и порты). Экономически и административно М. теснее всего была связана с Сенегалом, где располагался и ее центр — Сен-Луи. Все военные и хозяйственные посты замещались исключительно европейцами, но в отличие от системы прямого управления, действовавшей в большинстве составных частей ФЗА, в М. сохраняли значительное влияние традиционные вожди. Хотя более лояльных марабутов предпочитали непокорным хассани, которые лишились своих привилегий, количество очагов суннитской образованности на территории колонии постепенно уменьшалось.Хассанийские и марабутские рода закрепляли свои прерогативы ценой компромисса с колониальными властями, но большинство населения оказалось под тяжелым фискальным прессом, привлекалось к принудительному труду (оседлые на юге), подвергалось реквизициям скота и ограничениям при перекочевках (номады на севере). Вплоть до Второй мировой войны не прекращались вооруженные восстания и набеги на французские форпосты. Часто мятежные кочевники, объединившись, уходили в приграничные районы, в частности в Вади-эд-Дахаб (Рио-де-Оро), где собирались и немирные племена из соседнего Марокко.Национального движения как такового М. не знала (в отличие от ее соседей по ФЗА), но в октябре 1946 получила статус заморской территории и право формировать территориальную ассамблею с отдельным от Сенегала представительством в Национальном собрании Франции. Первичное развитие политической культуры стимулировали муниципальные выборы, проходившие на протяжении 1946—1958 в среднем каждые полтора года. Возникновению в М. первых политических партий способствовало марокканское освободительное движение 1944—1946. Партия мавританского согласия (ПМС, с 1946) призывала к объединению с Марокко, а Мавританский прогрессивный союз (МПС, с 1947) — к провозглашению суверенитета при сохранении тесных связей с Францией. В 1952 был отменен традиционный статус данников и созданы профсоюзы.

Французское присутствие в М. не предполагало каких-либо усилий метрополии по аграрному или промышленному освоению слабозаселенной периферии, где было невозможно интенсивное ведение хозяйства и обустройство современной инфраструктуры (аэродромы и порты). Экономически и административно М. теснее всего была связана с Сенегалом, где располагался и ее центр — Сен-Луи. Все военные и хозяйственные посты замещались исключительно европейцами, но в отличие от системы прямого управления, действовавшей в большинстве составных частей ФЗА, в М. сохраняли значительное влияние традиционные вожди. Хотя более лояльных марабутов предпочитали непокорным хассани, которые лишились своих привилегий, количество очагов суннитской образованности на территории колонии постепенно уменьшалось.Хассанийские и марабутские рода закрепляли свои прерогативы ценой компромисса с колониальными властями, но большинство населения оказалось под тяжелым фискальным прессом, привлекалось к принудительному труду (оседлые на юге), подвергалось реквизициям скота и ограничениям при перекочевках (номады на севере). Вплоть до Второй мировой войны не прекращались вооруженные восстания и набеги на французские форпосты. Часто мятежные кочевники, объединившись, уходили в приграничные районы, в частности в Вади-эд-Дахаб (Рио-де-Оро), где собирались и немирные племена из соседнего Марокко.Национального движения как такового М. не знала (в отличие от ее соседей по ФЗА), но в октябре 1946 получила статус заморской территории и право формировать территориальную ассамблею с отдельным от Сенегала представительством в Национальном собрании Франции. Первичное развитие политической культуры стимулировали муниципальные выборы, проходившие на протяжении 1946—1958 в среднем каждые полтора года. Возникновению в М. первых политических партий способствовало марокканское освободительное движение 1944—1946. Партия мавританского согласия (ПМС, с 1946) призывала к объединению с Марокко, а Мавританский прогрессивный союз (МПС, с 1947) — к провозглашению суверенитета при сохранении тесных связей с Францией. В 1952 был отменен традиционный статус данников и созданы профсоюзы.

Хассанийские и марабутские рода закрепляли свои прерогативы ценой компромисса с колониальными властями, но большинство населения оказалось под тяжелым фискальным прессом, привлекалось к принудительному труду (оседлые на юге), подвергалось реквизициям скота и ограничениям при перекочевках (номады на севере). Вплоть до Второй мировой войны не прекращались вооруженные восстания и набеги на французские форпосты. Часто мятежные кочевники, объединившись, уходили в приграничные районы, в частности в Вади-эд-Дахаб (Рио-де-Оро), где собирались и немирные племена из соседнего Марокко.Национального движения как такового М. не знала (в отличие от ее соседей по ФЗА), но в октябре 1946 получила статус заморской территории и право формировать территориальную ассамблею с отдельным от Сенегала представительством в Национальном собрании Франции. Первичное развитие политической культуры стимулировали муниципальные выборы, проходившие на протяжении 1946—1958 в среднем каждые полтора года. Возникновению в М. первых политических партий способствовало марокканское освободительное движение 1944—1946. Партия мавританского согласия (ПМС, с 1946) призывала к объединению с Марокко, а Мавританский прогрессивный союз (МПС, с 1947) — к провозглашению суверенитета при сохранении тесных связей с Францией. В 1952 был отменен традиционный статус данников и созданы профсоюзы.

Национального движения как такового М. не знала (в отличие от ее соседей по ФЗА), но в октябре 1946 получила статус заморской территории и право формировать территориальную ассамблею с отдельным от Сенегала представительством в Национальном собрании Франции. Первичное развитие политической культуры стимулировали муниципальные выборы, проходившие на протяжении 1946—1958 в среднем каждые полтора года. Возникновению в М. первых политических партий способствовало марокканское освободительное движение 1944—1946. Партия мавританского согласия (ПМС, с 1946) призывала к объединению с Марокко, а Мавританский прогрессивный союз (МПС, с 1947) — к провозглашению суверенитета при сохранении тесных связей с Францией. В 1952 был отменен традиционный статус данников и созданы профсоюзы.

Провозглашение независимости Марокко в 1956 и предъявленные им территориальные претензии к М. как к части своего исторического наследия обострили политическую обстановку в колонии. В июне правительство Г. Молле ввело в М. всеобщее избирательное право и учредило Правительственный совет, который избирала территориальная ассамблея, под председательством губернатора колонии. Выборы в ассамблею принесли победу МПС во главе с марабутом-зуайя М. М. ульд Дадда , первым адвокатом-мавританцем. С 1957 центральные орга­ны управления начали переводить из Сен-Луи в Нуакшот, выросший вокруг небольшого французского ­форта.

В мае 1958 большинство членов ПМС объединились с МПС в новую Партию мавританской перегруппировки (ПМП), которую возглавил М. ульд Дадда. В сентябре М. как автономная республика в рамках Французского союза получила право формировать конституционные органы внутреннего управления; должность верховного комиссара резервировалась за представителями метрополии, но на пост председателя территориальной ассамблеи допускались мавританцы. Председатель Французского сообщества (преемник Французского союза) Ш. де Голль как глава государства по-прежнему принимал решения в сфере внешней политики, обороны и образования.

В феврале 1960 ПМП победила на выборах в территориальную ассамблею, а в июне ульд Дадда занял пост премьер-министра. При поддержке V Республики он активно кооптировал в систему управления хассанийскую и марабутскую верхушку, стремясь консолидировать различные племенные группы. Идея самостоятельности по-прежнему была безразлична большинству населения; даже среди поборников отделения от Франции многие добивались только присоединения: на севере — к Марокко, на юге — к новообразованной Федерации Мали. В июле Париж согласился на предоставление независимости М., а в ноябре, согласно двухстороннему «соглашению о восстановлении суверенитета», была провозглашена Исламская Республика Мавритания со столицей в Нуакшоте. Во главе правительства встал Дадда.

Независимая М. (2-я половина XX — начало XXI в.). Конституция, ратифицированная в мае 1961, установила в М. президентское правление. В августе выборы на безальтернативной основе закрепили пост президента за Даддой, а в октябре М. вступила в ООН. В декабре ПМП, включившая на тот момент основные оппозиционные партии, была преобразована в Партию мавританского народа (ПМН), генеральным секретарем оставался Дадда.

Сильная зависимость М. от бывшей метрополии выразилась в июне 1961 в подписании неравноправных договоров о сотрудничестве с Францией, которые предусматривали контроль над вооруженными силами (ВС), экономикой, размещение французского военного контингента. В 1963 М. стала членом Международного валютного фонда (МВФ), Международного банка реконструкции и развития (МБРР) и Организации африканского единства ( Африканский союз ), а в июле 1964 установила дипломатические отношения с СССР, в 1966 подписала с ним соглашение о торговле, а в 1967 — о научно-культурном сотрудничестве. В начале 1965 французские вооруженные силы (кроме инструкторов, оставшихся в национальной армии) эвакуировались из страны. Нуакшот заявил о солидарности с арабскими государствами в Шестидневной войне, а впоследствии неоднократно выражал поддержку антиколониальной борьбе в Анголе, Мозамбике и Гвинее-Бисау.

На съездах правящей партии 1963—1971 обозначились основные задачи внутриполитического развития: «обеспечение единства нации», ликвидация (по сути — трансформация) института традиционных вождей, женская эмансипация. Административно-территориальная реформа 1968 заменила округа в границах прежних эмиратов на административные районы. Ориентируясь на опыт радикального режима в соседней Гвинее, М. закрепила однопартийный характер государственного устройства (поправка от ноября 1964) и запретила оппозиционные партии. Укрепление единовластия Дадды на безальтернативных выборах 1966 и 1971 прикрывалось риторикой о неготовности мавританского общества к плюрализму.С 1950-х в М. началась добыча медной и железной руды, что повело к складыванию промышленного пролетариата (ок. 20 тыс. человек в 1964). Мавританская железная дорога, введенная с 1963 в эксплуатацию, связала рудники Зуэрата и главный порт Нуадибу. 90 % населения оставалось в аграрной сфере: кочевом и полукочевом скотоводстве (в 1963 номады составляли 83 % населения), возделывании зерновых и пальмовых плантаций.На севере и востоке М., где расселялись хассани и марабуты, у которых все более упрочивалось арабское самосознание, консервировались сословно-кастовый строй и патриархальное рабовладение. После обретения независимости на свои исконные земли возвращались многочисленные племена фульбе, сонинке и волоф (к ним применялось собирательное название «кеври»), ранее оттесненные «маврами» к югу от р. Сенегал. Лучше усваивая французский язык и культуру, они занимали важные позиции как в управленческих структурах ФЗА, так и в молодой мавританской бюрократии. Между арабоязычными северянами, в частности, доминировавшими в обществе «белыми маврами», и сенегамбийцами-южанами сохранялась заметная прослойка низкостатусных харратинов («черных мавров»). Этносоциальную дискриминацию отражало неравномерное представительство выходцев с «черного» Юга и с «белого» Севера в военной и гражданской администрации, распределение бюджетного финансирования соответствующих районов, признание ислама государственной религией (членство в

С 1950-х в М. началась добыча медной и железной руды, что повело к складыванию промышленного пролетариата (ок. 20 тыс. человек в 1964). Мавританская железная дорога, введенная с 1963 в эксплуатацию, связала рудники Зуэрата и главный порт Нуадибу. 90 % населения оставалось в аграрной сфере: кочевом и полукочевом скотоводстве (в 1963 номады составляли 83 % населения), возделывании зерновых и пальмовых плантаций.На севере и востоке М., где расселялись хассани и марабуты, у которых все более упрочивалось арабское самосознание, консервировались сословно-кастовый строй и патриархальное рабовладение. После обретения независимости на свои исконные земли возвращались многочисленные племена фульбе, сонинке и волоф (к ним применялось собирательное название «кеври»), ранее оттесненные «маврами» к югу от р. Сенегал. Лучше усваивая французский язык и культуру, они занимали важные позиции как в управленческих структурах ФЗА, так и в молодой мавританской бюрократии. Между арабоязычными северянами, в частности, доминировавшими в обществе «белыми маврами», и сенегамбийцами-южанами сохранялась заметная прослойка низкостатусных харратинов («черных мавров»). Этносоциальную дискриминацию отражало неравномерное представительство выходцев с «черного» Юга и с «белого» Севера в военной и гражданской администрации, распределение бюджетного финансирования соответствующих районов, признание ислама государственной религией (членство в

На севере и востоке М., где расселялись хассани и марабуты, у которых все более упрочивалось арабское самосознание, консервировались сословно-кастовый строй и патриархальное рабовладение. После обретения независимости на свои исконные земли возвращались многочисленные племена фульбе, сонинке и волоф (к ним применялось собирательное название «кеври»), ранее оттесненные «маврами» к югу от р. Сенегал. Лучше усваивая французский язык и культуру, они занимали важные позиции как в управленческих структурах ФЗА, так и в молодой мавританской бюрократии. Между арабоязычными северянами, в частности, доминировавшими в обществе «белыми маврами», и сенегамбийцами-южанами сохранялась заметная прослойка низкостатусных харратинов («черных мавров»). Этносоциальную дискриминацию отражало неравномерное представительство выходцев с «черного» Юга и с «белого» Севера в военной и гражданской администрации, распределение бюджетного финансирования соответствующих районов, признание ислама государственной религией (членство в Организации Исламского сотрудничества с 1969) и прочее. Медленно развивалась образовательная система: в 1961 был учрежден первый вуз — Институт исламских исследований в Бутилимите (родной город Дадды), в 1966 — Высшая административная школа, в 1970 — педагогический институт, в 1981 — университет в Нуакшоте.

В 1973 М. вывела из обращения франк КФА и ввела собственную валюту — угию, заключила с СССР договор в области морского рыболовства, а с Францией — новые соглашения о сотрудничестве в сфере экономики и культуры, по которым бывшая метрополия лишалась прежних преимуществ. В декабре 1973 — январе 1974 М. вступила в Лигу арабских государств и объявила арабский язык государственным. Опасения перед дальнейшим укреплением позиций северян (хассани и марабутов-зуайя) вызывали протест южан-кеври.

В соответствии с Мадридскими соглашениями в феврале — ноябре 1975 управление Испанской Сахарой временно перешло к Рабату и Нуакшоту, которые объединили свои силы против Фронта ПОЛИСАРИО. В ноябре по договору с Испанией и Марокко М. получила временный контроль над южной третью бывшей колонии — Рио-де-Оро ( араб. Вади-эд-Дахаб), которую обозначала в официальной документации как Западный Тирис. Этот шаг, предпринятый отчасти, чтобы упредить марокканский экспансионизм, обернулся тяжелыми последствиями как с военной, так и с хозяйственной точки зрения. ПОЛИСАРИО нанес первые удары как раз по Мавританской железной дороге и Зуэрату. В 1976—1977 его бое­вики дважды атаковали Нуакшот, подвергнув обстрелу правительственные учреждения.

Социально-экономическая ситуация в М. резко ухудшилась в результате усиления аридизации (сокращение количества осадков в мавританском Сахеле и смещение Сахары к югу), которая в 1960—1970-х достигла эпохального пика. Уменьшение стока воды прекратило паводки на Сенегале, превратив Шеммаму в зону рискованного земледелия, а остальные районы — в зону бедствия. Быстрый спад аграрного производства подхлестнул стремительное переселение селян и кочевников в города, что вылилось в кризис занятости и продовольственного снабжения.

В июле 1978 армия, где ширилось недовольство нарастающей зависимостью М. от Марокко, в ходе бескровного переворота сместила и арестовала Дадду, которому позднее позволили эмигрировать во Францию. Военная хунта (исключительно «белые мавры») сформировала Военный комитет национального возрождения (ВКНВ), руководитель которого — главнокомандующий ВС Мустафа ульд Мухаммад ас-Салик — занял пост президента. ­ПОЛИСАРИО в одностороннем порядке прекратил боевые действия против М. В последующие годы череда заговоров и путчей внутри ВКНВ сопровождалась ростом напряженности в отношениях между кеври, подвергавшимися всесторонней дискриминации, и арабами, сконцентрировавшими в своих руках большинство ответственных постов.

В апреле 1979 очередной военный переворот положил конец президентству ас-Салика, и ВКНВ сменил Военный комитет национального спасения (ВКНС), из состава которого исключались все гражданские лица. Он завязал переговоры с ПОЛИСАРИО, подписав в августе соглашение об окончательном отказе М. от претензий на Западную Сахару. Денонсировался и договор о совместной обороне с Рабатом, чьи силы к декабрю заняли бывшую мавританскую зону вплоть до Кап-Блана.

В июле 1980 ВКНС запретил рабство, которое легально просуществовало в М. дольше, чем в любой стране мира. На практике же этот социальный институт сохранялся: в середине 1980-х общее число рабов оценивалось в 100 тыс., а вольноотпущенников — ок. 300 тыс. ВКНС безуспешно боролся с глубоким социально-экономическим кризисом, мобилизуя массы для национального строительства. Государственный долг М. значительно увеличился из-за падения спроса на железную руду, сельское хозяйство удовлетворяло потребности лишь пятой части населения, а миграция из сельской местности резко снизила уровень жизни в городах. Попытки властей конструировать национально-государственное единство в противовес родоплеменной, расовой или региональной идентичности не привели к успешной интеграции граждан. Напротив, ситуацию обостряли пропаганда панарабизма, с одной стороны, и движения против дискриминации харратинов и за права «черного» Юга — с другой. При поддержке Сенегала выдвинув лозунг независимости для земель Шеммамы, радикально настроенные кеври сформировали в марте 1983 Фронт освобождения африканцев М. (ФОАМ), который провел несколько боевых акций. Национализация племенных пастбищ в июне ускорила ломку многовекового социально-экономического уклада на фоне продолжительной засухи: к 1988 90% мавританцев проживало в неблагоустроенных лагерях и трущобах на городских окраинах.

В декабре 1984 бескровный переворот привел на пост председателя ВКНС Муавию ульд Сиди Ахмада Тайю (премьер-министр с апреля 1981). Он восстановил внутреннюю стабильность, инициировал экономические реформы и частично демократизировал политическую систему: так, в декабре 1987 — январе 1988 прошли муниципальные выборы. В 1989 М. вступила в Союз Арабского Магриба. Во внешней политике ульд Тайя установил тесные связи с режимом Саддама Хусейна , что после Войны в Персидском заливе привело к международной изоляции Нуакшота в 1-й половине 1990-х.

В конце 1980-х — начале 1990-х достигли пика межэтнические противоречия, которым не смогли воспрепятствовать ассимиляторские меры, принимаемые властями. С октября 1990 по февраль 1991 в тюрьмах оказалось 5 тыс. чел. (в основном фульбе и сонинке), более 500 кеври были казнены или замучены без суда и следствия. В 1990—1991 ок. 70 тыс. «черных» мавританцев и сенегальцев подверглись депортации в лагеря для беженцев на территории Сенегала и Мали, где агитацию среди них вел ФОАМ, постепенно трансформировавшийся из боевой организации в мирное объединение с демократическими требованиями.

В апреле 1991 ульд Тайя провозгласил переход к гражданскому правлению. Новая Конституция, принятая на общенациональном референдуме в июле, вводила многопартийную систему, но сохраняла за арабским статус единственного государственного языка. Для участия в политике на конкурентной основе ульд Тайя учредил собственную Республиканскую социал-демократическую партию (РСДП). Первые многопартийные президентские выборы в январе 1992 сопровождались беспорядками, а победа на них ульд Тайи — обвинениями в фальсификации результатов голосования.

В 1995 М. вступила во Всемирную торговую организацию и, по примеру Египта и Иордании, установила дипломатические отношения с Израилем, а в октябре 1999 заключила с ним мирное соглашение. Нуакшот также продолжал сотрудничество с РФ как правопреемницей СССР, в том числе в геологоразведке: сотни мавританцев учились в российских вузах; уже в 2003 была создана смешанная российско-мавританская комиссия по рыболовству.

В декабре 1997 ульд Тайя, переизбранный президентом, распустил оппозиционные партии, которые, бойкотировав выборы, объединились в Народный фронт. Провалившаяся попытка офицерского путча в июне 2003, сопровождавшаяся кровопролитными уличными боями, не смогла воспрепятствовать победе ульд Тайи на президентских выборах в ноябре. Впоследствии его основной соперник подвергся обвинениям в подготовке переворота и заключению. Главными задачами внутренней политики в условиях стагнации и практически полного провала реформ оставались укрепление финансовой системы и разрешение продовольственного дефицита. В 2000-х 40 % граждан находились за чертой бедности, а официально зафиксированный уровень безработицы достигал 20 %.

В августе 2005 армия и гвардейский батальон безопасности президента под командованием генерала Мухаммада ульд Абд аль-Азиза совершили переворот во время поездки главы государства на похороны короля Саудовской Аравии Фахда. Новый режим заявил о проведении в ближайшее время президентских и парламентских выборов, освободил политзаключенных и воздержался от преследования бывшего лидера, который перебрался на постоянное жительство в Катар, его семьи и соратников. В ноябре и декабре 2006 состоялись соответственно парламентские а также муниципальные выборы, свободный и законный характер которых подтвердили наблюдатели. Почти 1/2 мест на них досталось независимым кандидатам (в том числе членам бывшей правящей партии и исламистам, чьи организации находились под запретом).

В марте 2007 прошли первые президентские выборы на альтернативной основе: баллотировалось 20 кандидатов, но во втором туре уверенно победил ставленник военных, бывший министр финансов Сиди Мухаммад ульд Шейх Абдаллахи, ставший первым всенародно избранным и вторым (после Дадды) гражданским президентом М. В августе 2007 новый кабинет ввел уголовную ответственность за рабовладение, которое продолжало существовать в сельских районах, вопреки неоднократным законодательным запретам. В августе 2008 генерал ульд Абд аль-Азиз организовал новый переворот, в ходе которого военные арестовали президента ульд Шейх Абдаллахи, премьер-министра и министра внутренних дел и сформировали собственное правительство, заявив, что готовы провести свободные и прямые выборы. Международное сообщество разделилось: США, большинство стран ЕС (в т. ч. Франция и Испания), РФ, Алжир и Сенегал продолжали считать законным главой государства ульд Шейх Абдаллахи, а Марокко, Ливия, Иран и еще ряд членов ООН признали власть путчистов.

Весной 2009 Мухаммад ульд Абд аль-Азиз восстановил гражданскую форму правления, формально передав полномочия председателя Верховного госсовета спикеру сената — Ба Мамаду Мбаре (представителю кеври). То был результат его компромисса с ключевыми деятелями оппозиции и внешними силами (в первую очередь, Францией и Алжиром), которые, на практике, отказали ульд Абдаллахи в реальной поддержке, что и привело к его отставке, за что проголосовало большинство членов парламента. После снятия экономических и дипломатических санкций, наложенных на Нуакшот в связи с путчем, генерал М. ульд Абд аль-Азиз в июле сумел легитимировать свои позиции, выиграв президентские выборы на альтернативной основе.

В марте 2010 МИД М. заявил о полном и окончательном разрыве отношений с Израилем, объяснив это негативным общественным мнением об этой стране. В феврале 2011 «арабская весна» привела в М. к беспрецедентной волне забастовок под политическими лозунгами и многотысячным демонстрациям на улицах столицы. На президентских выборах в июне 2014, лишь формально альтернативных, так как важнейшие оппозиционные партии призвали к их бойкоты, вновь победил М. ульд Абд аль-Азиз.

В августе 2017 по инициативе президента прошел референдум по ряду конституционных поправок (реформа структуры законодательных и судебных органов, ликвидация верхней палаты парламента, изменение национальных гимна и флага). Сенат ранее отклонил эти поправки; оппозиция призвала к бойкоту референдума, в котором приняло участие 54 % избирателей, 86% из них проголосовали «за». На парламентских выборах сентября 2018 пропрезидентский «Союз за республику» упрочил свои позиции, фактически став господствующей партией. В 2019 сильная засуха в южных и восточных областях вызвала серьезный продовольственный кризис. В августе президентом республики был избран Мухаммад ульд Газвани, а осенью началось парламентское расследование по делу о хищениях, в которых обвинялся экс-глава государства ульд Абд аль-Азиз. Итогом стал его арест в июне 2021.

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