МАВРИСТЫ Мавристы (фр. Mauristes) — католические монахи-бенедиктинцы, члены французской конгрегации Св. Мавра, занимавшиеся историческими и филологическими исследованиями.

Мавристы ( фр. Mauristes) — католические монахи-бенедиктинцы, члены французской конгрегации Св. Мавра, занимавшиеся историческими и филологическими исследованиями. Конгрегация М. была образована в 1618 в результате выделения французских монастырей из бенедиктинской конгрегации Сен-Ванн (ваннистов), официально утверждена в 1621 папой Римским Григорием XV. Центром конгрегации с 1631 было аббатство Сен-Жермен-де-Пре в Париже. В эпоху расцвета конгрегация объединяла 178 монастырей с примерно 3 тыс. монахов (1675). Продолжая традиции средневекового «ученого монашества», М. поощряли образование, уделяли особое внимание подготовке новициев и научным исследованиям, заботились о комплектовании монастырских библиотек. М. поддерживали контакты со светскими историками-эрудитами, организовывали в Сен-Жермен-де-Пре регулярные собрания для обсуждения научных проблем. Ученые-М. путешествовали по Зап. Европе для сбора необходимых материалов.

Первоначально М. занимались в основном изданием трудов ранне­христианских и средневековых церковных авторов. Наиболее крупной фигурой этого периода был Люк д’Ашери (1609—1685), библиотекарь в Сен-Жермен-де-Пре, опубликовавший многотомный сборник материалов по истории церкви («Spicilegium, sive Collectio veterum aliquot scriptorum qui in Galliae bibliothecis, maxime Benedictinorum, latuerunt». 13 vol. Paris, 1655—1677). Д’Ашери разработал для М. программу систематических богословских и исторических штудий.

Особую известность получил выдающийся исследователь Жан Мабильон (1632—1707), младший современник и коллега д’Ашери. Большое значение для становления церковной истории и научного источниковедения имел спор М. с болландистами о подлинности и датировке меровингских и ранних каролингских грамот из архивов монастырей Сен-Дени и Клюни. Принимая участие в этом споре, Мабильон заложил основы палеографии и дипломатики. Параллельно с этим Мабильон и его коллеги издавали труды Отцов Церкви и средневековые тексты. После Мабильона ведущей фигурой среди М. стал византинист и знаток греческого языка Бернар де Монфокон (1655—1741), основоположник греческой палеографии как научной дисциплины. Эдмон Мартен (1654—1739) совместно с Юрсеном Дюраном (1682—1771) совершал длительные поездки по монастырям Франции (1709—1713), Германии и Нидерландов (1718), собирал древние рукописи и документы. Результаты разысканий были представлены в многотомных сборниках («Thesaurus novus anecdotorum», 1717; «Veterum scriptorum et monumentorum... amplissima collectio», 1724—1733). Собранные Мартеном и Дюраном материалы были использованы в монументальном труде по истории церкви во Франции «Христианская Галлия» («Gallia christiana», 1715—1785), послужившем образцом для аналогичных публикаций в других регионах Европы. Также М. подготовили новое, вдвое увеличенное издание «Словаря средневековой и варварской латыни» Ш. Дюканжа (1733—1736).

Со временем М. стали направлять силы главным образом на публикацию многотомных трудов по церковной и светской истории: «Литературная история Франции» («Histoire litteraire de la France». T. 1—12. Paris, 1733—1763) и «Собрание историков Галлий и Франции» («Recueil des historiens des Gaules et de la France». T. 1—13. Paris, 1738—1786) (впоследствии обе публикации продолжила Академия надписей и изящной словесности). Начиная с середины XVIII в. в трудах М. все больше места занимала светская история, в том числе работы по истории отдельных французских провинций и городов. Среди наиболее крупных ученых этого периода были Рене-Проспер Тассен (1697—1777) и Шарль-Франсуа Тутен (1700—1754), подготовившие «Новый трактат о дипломатике» («Nouveau traite de diplomatique». 6 vol. Paris, 1750—1765). Шарль Клемансе (1703—1778) совместно с Дюраном и Мором Дантином (1688—1746) опубликовал справочник по исторической хронологии «Искусство устанавливать даты» («L’Art de verifier les dates». 2 vol. Paris, 1750), который пользовался большой популярностью и многократно переиздавался.

М. занимались не только интеллектуальным трудом. В период расцвета, когда конгрегация насчитывала 3—4 тыс. монахов, одновременно работало около 40 ученых с помощниками, сборщиками материалов, переписчиками и т. д.; таким образом, в научную деятельность было вовлечено лишь несколько сот человек. При этом они не освобождались от участия в ежедневных богослужениях, предписанных уставом. Важное место в подготовке новициев и в целом в монашеской жизни занимали регулярные медитации, «духовные упражнения». В этом отношении М. мало чем отличались от многих других монашеских объединений эпохи Контрреформации.

Конгрегация М. была ликвидирована в 1790, во время Французской революции. Последний генеральный настоятель Амбруаз Шеврё был казнен с двумя монахами 2 сентября 1792 в Париже. После реставрации династии Бурбонов вернувшиеся из эмиграции М. попытались возродить конгрегацию, но их усилия завершились неудачей. В 1817 конгрегация была формально упразднена папой Римским Пием VII.

Лит. : Lenain Ph. Histoire litteraire des benedictins de Saint-Maur. 4 vol. Louvain-la-Neuve, 2007—2014; Мереминский С. Г. Мавристы // Православная энциклопедия. Т. 42. М., 2016. С. 241—244. С. Г. Мереминский.