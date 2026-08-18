МАВРИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА

МАВРИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА (настоящая фамилия Ле­бе­де­ва) - российский гра­фик, жи­во­пи­сец, заслуженный художник РСФСР (1981 год).

Ро­ди­лась в се­мье учи­те­ля. Учи­лась во Вху­те­ма­се-Вху­теи­не в Мо­ск­ве (1921-1929 годы) у Н.В. Си­не­зу­бо­ва, Г.В. Фё­до­ро­ва, Р.Р. Фаль­ка. Вме­сте со сво­им му­жем, Н.В. Кузь­ми­ным, бы­ла членом груп­пы «Три­на­дцать» (1929-1931 годы).

Ра­бо­та­ла в ду­хе французского пост­им­прес­сио­низ­ма, уде­ля­ла вни­ма­ние вы­ра­зительной пе­ре­да­че дви­же­ния, бы­ст­рой фик­са­ции впе­чат­ле­ний, лёг­ко­сти жи­во­пис­ной ма­не­ры, стре­ми­лась к этюд­ной не­за­вер­шён­но­сти про­из­ве­де­ний («Лод­ки», 1930 год; се­рия «Ню», 1930-е годы).

В по­сле­во­ен­ные го­ды ра­бота­ла в ду­хе при­ми­ти­виз­ма, опи­ра­ясь на тра­ди­ции древнерусского искусства и на­род­но­го луб­ка .

Из­люб­лен­ны­ми тех­ни­ка­ми Мавриной бы­ли ри­су­нок ту­шью, а так­же ак­ва­рель, гу­ашь и тем­пе­ра. Позд­нее ри­сун­ки час­то пе­ре­во­ди­лись в цвет­ную ли­то­гра­фию.

Офор­ми­ла свыше 200 книг. Наи­бо­лее из­вест­ны её ил­лю­ст­ра­ции к про­из­ве­де­ни­ям А.С. Пуш­ки­на («Сказ­ка о мёрт­вой ца­рев­не и се­ми бо­га­ты­рях», издание 1949 года; «Рус­лан и Люд­ми­ла», издание 1960 года; «Сказ­ки», издание 1974 года).

Её искусству свой­ст­вен­ны ги­пер­бо­лич­ность, сти­ли­за­ция, де­ко­ра­тив­ность и мяг­кий юмор.

Мно­го вни­ма­ния уде­ля­ла пей­за­жу - пу­те­ше­ст­вуя по русским го­ро­дам, за­ри­со­вы­ва­ла ар­хитектурные мо­ти­вы и при­ро­ду.

Ав­тор книг-аль­бо­мов (с собственным тек­стом): «Ска­зоч­ные зве­ри» (1965 год), «Пря­ни­ки пе­кут­ся…» (1967 год), «За­горск» (1968 год), «Ска­зоч­ная аз­бу­ка» (1969 год), «Пу­ти-до­ро­ги» (1980 год).

Ра­бо­та­ла для те­ат­ра и ки­но.

Государственная премия СССР (1975 год).

Со­б­ран­ную ею (вме­сте с Н.В. Кузь­ми­ным) кол­лек­цию русских икон и про­из­ве­де­ний народного искусства пе­ре­да­ла в Му­зей лич­ных кол­лек­ций (от­дел ГМИИ) и в Му­зей А.С. Пуш­ки­на (Мо­ск­ва).

Сочинения:

Го­ро­дец­кая жи­во­пись. Л., 1970

Мгно­ве­ние, ос­та­нов­лен­ное цве­том. М., 1997 (совм. с А.Ю. Чу­дец­кой)

Цвет ли­кую­щий: Днев­ни­ки: Этю­ды об ис­кус­ст­ве. М., 2006