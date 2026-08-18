МАВРИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА
МАВРИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА (настоящая фамилия Лебедева) - российский график, живописец, заслуженный художник РСФСР (1981 год).
Родилась в семье учителя. Училась во Вхутемасе-Вхутеине в Москве (1921-1929 годы) у Н.В. Синезубова, Г.В. Фёдорова, Р.Р. Фалька. Вместе со своим мужем, Н.В. Кузьминым, была членом группы «Тринадцать» (1929-1931 годы).
Работала в духе французского постимпрессионизма, уделяла внимание выразительной передаче движения, быстрой фиксации впечатлений, лёгкости живописной манеры, стремилась к этюдной незавершённости произведений («Лодки», 1930 год; серия «Ню», 1930-е годы).
В послевоенные годы работала в духе примитивизма, опираясь на традиции древнерусского искусства и народного лубка.
Излюбленными техниками Мавриной были рисунок тушью, а также акварель, гуашь и темпера. Позднее рисунки часто переводились в цветную литографию.
Оформила свыше 200 книг. Наиболее известны её иллюстрации к произведениям А.С. Пушкина («Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях», издание 1949 года; «Руслан и Людмила», издание 1960 года; «Сказки», издание 1974 года).
Её искусству свойственны гиперболичность, стилизация, декоративность и мягкий юмор.
Много внимания уделяла пейзажу - путешествуя по русским городам, зарисовывала архитектурные мотивы и природу.
Автор книг-альбомов (с собственным текстом): «Сказочные звери» (1965 год), «Пряники пекутся…» (1967 год), «Загорск» (1968 год), «Сказочная азбука» (1969 год), «Пути-дороги» (1980 год).
Работала для театра и кино.
Государственная премия СССР (1975 год).
Собранную ею (вместе с Н.В. Кузьминым) коллекцию русских икон и произведений народного искусства передала в Музей личных коллекций (отдел ГМИИ) и в Музей А.С. Пушкина (Москва).
Сочинения:
Городецкая живопись. Л., 1970
Мгновение, остановленное цветом. М., 1997 (совм. с А.Ю. Чудецкой)
Цвет ликующий: Дневники: Этюды об искусстве. М., 2006