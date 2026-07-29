МАВРИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Из дворян Новгородской губернии. Окончил Нижегородскую графа Аракчеева военную гимназию. 9.8.1871 поступил во 2-е военное Константиновское училище. 31.3.1873 получил звание портупей-юнкера. 9.8.1873 окончил училище и произведен в прапорщики с назначением в 22-ю артиллерийскую бригаду. 26.11.1874 произведен в подпоручики. 9.12.1876 произведен в поручики. 1.10.1877 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 18.12.1878 произведен в штабс-капитаны. 29.3.1880 произведен в капитаны за отличные успехи в науках. 1.4.1880 окончил академию по 1-му разряду, причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в штаб Киевского военного округа. 11.9.1880 переведен в Генеральный штаб с назначением обер-офицером для особых поручений при штабе 11-го армейского корпуса. 29.10.1889 назначен и. д. старшего адъютанта штаба Киевского военного округа. 7.4.1882 назначен старшим адъютант штаба 12-го армейского корпуса. 19.6.1882 назначен заведующим передвижением войск по Варшавско-Венской, Бромбергской, Варшавско-Тираспольской, Привисленской и Лодзинской железным дорогам. 17.4.1883 произведен в подполковники. 9.2.1885 назначен заведующим передвижением войск по железным дорогам Петербургско-Московского района. 24.1.1886 назначен делопроизводителем отделения Главного штаба по передвижению войск и военных грузов. 30.8.1888 произведен в полковники за отличие по службе. С 23.9.1889 по 26.10.1890 прикомандирован к лейб-гвардии Измайловскому полку для командования батальоном. 5.6.1891 назначен начальником штаба 3-й гвардейской пехотной дивизии. 18.4.1897 назначен командиром 103-го пехотного Петрозаводского полка. 19.03.1898 назначен окружным дежурным генералом штаба Киевского военного округа. 6.12.1898 произведен в генерал-майоры за отличие по службе. 10.4.1902 назначен окружным генерал-квартирмейстером штаба Киевского военного округа. 27.1.1903 назначен начальником штаба Киевского военного округа. 6.12.1904 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе. 21.5.1908 назначен командиром 9-го армейского корпуса. 6.12.1910 произведен в генералы от инфантерии за отличие по службе. 22.10.1912 назначен членом Военного совета. Участник Первой мировой войны. 19.7.1914 назначен временно командующим войсками Казанского военного округа. 24.9.1914 назначен членом Военного совета. 18.10.1914 назначен временно командующим войсками Казанского военного округа. 3.1.1915 назначен главным начальником снабжений армий Юго-Западного фронта. 23.7.1916 назначен членом Военного совета. 28.2.1917 во время революционных событий был контужен в голову. 20.3.1917 уволен со службы по болезни с мундиром и пенсией Проживал в Киеве. В годы Гражданской войны участвовал в Белом движении. 23.11.1919 определен из отставки на службу с зачислением в резерв чинов при штабе главнокомандующего ВСЮР. Дальнейшая судьба неизвестна.

Жена: дочь генерал-майора Вера Васильевна (урожденная Маркозова) (?–4.4.1944, Франция). Дети: Вера (р. 14.08.1888), Алексей (р. 29.12.1891), Тамара (в замужестве Александрова) (16.4.1893–23.1.1874, Франция).