МАВРИКИЙ (государство)

МАВРИКИЙ, Рес­пуб­ли­ка Мав­ри­кий - государство в западной час­ти Ин­дий­ско­го океана, к юго-востоку от Африки.

Об­щие све­де­ния

Рас­по­ло­же­но на островах Мав­ри­кий, Род­ри­гес (яв­ляют­ся ча­стью Мас­ка­рен­ских ост­ро­вов), Ага­ле­га, Кар­га­дос-Ка­ра­хос (или Сент-Бран­дон) и ря­де бо­лее мел­ких. Площадь су­ши 2,04 тысяч км2.

Население 1,28 миллионов человек (2010 год).

Сто­ли­ца - Порт-Луи.

Официальный язык - анг­лий­ский; рас­про­стра­не­ны так­же фран­цуз­ский (ис­поль­зу­ет­ся в пар­ла­мен­те на­рав­не с анг­лий­ским) и мав­ри­кий­ский кре­оль­ский язы­ки.

Де­неж­ная еди­ни­ца - мав­ри­кий­ская ру­пия.

В административном от­но­ше­нии под­раз­де­ля­ет­ся на 9 ок­ру­гов (на острове Мав­ри­кий), ав­то­ном­ную тер­ри­то­рию (остров Род­ри­гес) и 2 под­чи­нён­ные тер­ри­то­рии (Ага­ле­га и Кар­га­дос-Ка­ра­хос) (таблица).

Маврикий - член ООН (1968 год), Со­дру­же­ст­ва (1968 год), МВФ (1968 год), МБРР (1968 год), АС (до 2002 года ОАЕ; 1968 год), ВТО (1995 год).

Го­су­дар­ст­вен­ный строй

Маврикий - уни­тар­ное государство Кон­сти­ту­ция при­ня­та 12 марта 1968 года. Фор­ма прав­ле­ния - пар­ла­мент­ская рес­пуб­ли­ка .

Гла­ва государства - пре­зи­дент, из­би­рае­мый пар­ла­мен­том на 5 лет (с пра­вом од­но­го пе­ре­из­бра­ния). Кан­ди­дат дол­жен быть гра­ж­да­ни­ном Маврикия, не мо­ло­же 40 лет и по­след­ние 5 лет про­жи­вать в стра­не. Од­но­вре­мен­но из­би­ра­ет­ся ви­це-пре­зи­дент. Ес­ли иное не пре­ду­смот­ре­но Кон­сти­ту­ци­ей, пре­зи­дент дей­ст­ву­ет по «со­ве­ту» пра­ви­тель­ст­ва.

Выс­ший ор­ган за­ко­но­дательной вла­сти - од­но­па­лат­ный пар­ла­мент (Национальная Ас­сам­блея), из­би­рае­мый на 5 лет. Со­сто­ит из 70 де­пу­та­тов.

Пра­ви­тель­ст­во - ка­би­нет министров. Пре­мьер-ми­нистр - ли­дер по­бе­див­шей на пар­ла­мент­ских вы­бо­рах пар­тии; на­зна­ча­ет­ся пре­зи­ден­том. Ка­би­нет не­сёт кол­лек­тив­ную от­вет­ст­вен­ность пе­ред пар­ла­мен­том. В слу­чае вы­ра­же­ния не­до­ве­рия он дол­жен уй­ти в от­став­ку ли­бо пре­зи­дент по «со­ве­ту» пре­мьер-ми­ни­ст­ра рас­пус­ка­ет пар­ла­мент, назначает досрочные выборы.

В Маврикии су­ще­ст­ву­ет мно­го­пар­тий­ная сис­те­ма. Ве­ду­щие по­ли­тические пар­тии: Лей­бо­ри­ст­ская пар­тия, Мав­ри­кий­ская пар­тия Дю­ва­ля, Рес­пуб­ли­кан­ское дви­же­ние Маврикия, Мав­ри­кий­ское со­циа­ли­стическое дви­же­ние, Мав­ри­кий­ское бое­вое дви­же­ние, Со­ци­ал-де­мо­кра­тическое дви­же­ние Маврикия, Национальный со­юз, Организация на­ро­да Род­ри­ге­са.

При­ро­да

Рель­еф

Ост­ро­ва, на ко­то­рых рас­по­ло­жен Маврикий, пред­став­ля­ют со­бой вер­шин­ные час­ти гор под­вод­но­го Мас­ка­рен­ско­го хреб­та и име­ют вул­ка­нического про­ис­хо­ж­де­ние. Их бе­ре­га окайм­ле­ны ко­рал­ло­вы­ми ри­фа­ми, за­труд­няю­щи­ми под­хо­ды к ост­ро­вам. Большая часть пло­ща­ди са­мо­го круп­но­го ост­ро­ва - Мав­ри­кий за­ня­та ба­заль­то­вым пла­то с вы­со­та­ми 200-600 м (Центральное пла­то), его по­верх­ность по­вы­ша­ет­ся к юго- за­па­ду (го­ра Пи­тон-де-ла-Птит-Ривь­ер-Ну­ар, 828 м, - выс­шая точ­ка стра­ны), ос­лож­не­на хо­ро­шо со­хра­нив­ши­ми­ся и час­тич­но раз­ру­шен­ны­ми ко­ну­са­ми вул­ка­нов и окайм­ле­на не­вы­со­ки­ми го­ра­ми (Бам­бу­ко­вые, Мо­ка-Порт-Луи и другие). Со всех сто­рон пла­то ок­ру­же­но ак­ку­му­ля­тив­ной при­бреж­ной рав­ни­ной, дос­ти­гаю­щей максимальной ши­ри­ны на се­ве­ро-вос­то­ке. По­верх­ность острова Род­ри­гес по­ни­жен­ная, в рель­е­фе пре­об­ла­да­ет вол­ни­стая рав­ни­на (высота до 396 м).

Кли­мат

На Маврикии гос­под­ству­ет тро­пический морской кли­мат. Лет­ний се­зон про­дол­жа­ет­ся с де­каб­ря по ап­рель, средняя температура са­мо­го тё­п­ло­го ме­ся­ца (фев­раль) 26 °C, не­ред­ко на­блю­да­ют­ся температуры свыше 32 °C. В зим­ний се­зон температуры са­мо­го хо­лод­но­го меся­ца (ав­густ) от 14 °C во внутренних рай­онах до 20 °C на по­бе­ре­жье. Го­до­вое ко­ли­че­ст­во осад­ков от 1500-2500 мм на при­бреж­ных рав­ни­нах до 3500-5000 мм на Центральное пла­то (уве­ли­чи­ва­ют­ся с вы­со­той). Северная и западная час­ти острова Мав­ри­кий - наи­бо­лее су­хие, здесь вы­па­да­ет 1200 и 900 мм осад­ков в год со­от­вет­ст­вен­но. В ян­ва­ре - мар­те час­ты ура­ган­ные вет­ры (тай­фу­ны), вы­зы­ваю­щие лив­не­вые до­ж­ди и ка­та­ст­ро­фические на­вод­не­ния.

Внут­рен­ние во­ды

Ре­ки ко­рот­кие и ма­ло­вод­ные, большая часть бе­рут на­ча­ло на Центральном пла­то, са­мые круп­ные из них - Гранд- Ри­вер-Са­ут-Ист и Гранд-Ри­вер-Норт- Уэст. Еже­год­но во­зоб­нов­ляе­мые вод­ные ре­сур­сы со­став­ля­ют 2,7 км3, из них толь­ко 0,5 км3 - ре­сур­сы реч­но­го сто­ка, во­до­обес­пе­чен­ность 1873 м3 на человек в год. Еже­год­ный во­до­за­бор 725 миллионов м3 (2003), из них 68% рас­хо­ду­ет­ся на ну­ж­ды сельские хозяйства, 30% - на ком­му­наль­но-бы­то­вое во­до­снаб­же­ние, 2% по­треб­ля­ют промышленные пред­при­ятия. Для нужд ир­ри­га­ции и гид­ро­энер­ге­ти­ки по­строе­ны во­до­хра­ни­ли­ща объ­ё­мом 93 миллионов м3. Круп­ней­шие во­дохра­ни­ли­ща: Мар-о-Ва­ко­ас, Ла-Ферм, Мар-Лон­ге, Ла-Ни­коль­ер, Пи­тон-дю- Ми­лье. В при­бреж­ных рай­онах на се­ве­ре и вос­то­ке от­ме­ча­ют­ся под­зем­ные вне­дре­ния (ин­тру­зии) морских вод.

Поч­вы, рас­ти­тель­ный и жи­вот­ный мир

Около 70% площади стра­ны за­ня­то об­ла­даю­щи­ми вы­со­ким пло­до­ро­ди­ем крас­ны­ми ла­те­рит­ны­ми поч­ва­ми, сфор­ми­ро­вав­ши­ми­ся на ко­ре вы­вет­ри­ва­ния ба­заль­то­вых лав различного воз­рас­та. Около 1/3 тер­ри­то­рии острова Мав­ри­кий по­кры­ва­ют ле­са (на восточных скло­нах - веч­но­зе­лё­ные, на за­пад­ных - су­хие тро­пи­че­ские). Пер­вич­ные ле­са на острове Мав­ри­кий (не бо­лее 5% от не­ко­гда имев­ших­ся) со­хра­ни­лись на кру­тых скло­нах и не­при­год­ных для сельского хозяйства рай­онах: в ущель­ях Блэк-Ри­вер, Бам­бу­ко­вых го­рах и в го­рах Мо­ка-Порт-Луи. На острове Род­ри­гес со­хра­ни­лось не бо­лее 1% пер­вич­ных ле­сов. В со­ста­ве фло­ры 750 ви­дов выс­ших рас­те­ний, мно­гие из ко­то­рых эн­де­мич­ные (ко­фе­й­ное де­ре­во, бу­ты­лоч­ная и ве­ер­ная паль­мы, ор­хи­деи, лиа­ны, па­по­рот­ни­ки), а 87 ви­дов на­хо­дят­ся под уг­ро­зой ис­чез­но­ве­ния. Пре­об­ла­да­ют се­мей­ст­ва эбе­но­вых, мир­то­вых, мо­ло­чай­ных, стер­ку­лие­вых, ве­ли­ко раз­но­об­ра­зие пальм.

Фау­на от­но­сит­ся к Ма­да­га­скар­ской по­доб­ла­сти. Мле­ко­пи­таю­щие пред­став­ле­ны сла­бо (4 ви­да, из них 3 под уг­ро­зой ис­чез­но­ве­ния, в том числе эн­де­мич­ные боль­шая и ма­лая мас­ка­рен­ские ле­ту­чие ли­си­цы). 39 ви­дов птиц (из них 9 ис­че­заю­щих), но сре­ди них мно­го эн­де­ми­ков, в том числе мав­ри­кий­ский со­ро­ко­пут, мав­ри­кий­ская пус­тель­га, мав­ри­кий­ский длин­но­хво­стый по­пу­гай, ро­зо­вый го­лубь. Раз­но­об­раз­ны реп­ти­лии - 35 ви­дов, в том числе сло­но­вая и боль­шая зе­лё­ная че­ре­па­хи, сцинки, гекконы, удавы. В бе­ре­го­вых во­дах Маврикия от­ме­че­но свыше 1700 ви­дов морских рас­те­ний и жи­вот­ных, в том числе 786 ви­дов рыб. На острове Род­ри­гес - са­мые раз­ви­тые и хо­ро­шо со­хра­нив­шие­ся ко­рал­ло­вые ри­фы из всех вхо­дя­щих в груп­пу Мас­ка­рен­ских ост­ро­вов.

До за­се­ле­ния ев­ро­пей­ца­ми на Маврикии от­сут­ст­во­ва­ли хищ­ные мле­ко­пи­таю­щие, био­ло­гическое раз­но­об­ра­зие ост­ро­вов с их по­яв­ле­ни­ем силь­но со­кра­ти­лось, ис­чез­ли многие ви­ды, сре­ди ко­то­рых наи­бо­лее из­вест­ны ги­гант­ская не­ле­таю­щая пти­ца до­до (бес­кры­лый дронт), мас­ка­рен­ский по­пу­гай и мав­ри­кий­ский го­лу­бой го­лубь.

В Мав­ри­кий 15 ох­ра­няе­мых при­род­ных тер­ри­то­рий за­ни­ма­ют 3,4% площадь стра­ны (7246 га). Сре­ди них круп­ней­шие и наи­бо­лее зна­чи­мые для со­хра­не­ния уни­каль­ной фло­ры и фау­ны - био­сфер­ный ре­зер­ват Мак­ка­би-Бель-Омбр и национальный парк уще­лья Блэк-Ри­вер (Блэк-Ри­вер- Джордж).

Эко­ло­гические про­бле­мы: за­гряз­не­ние поч­вы в сельско-хозяйственных угодь­ях гер­би­ци­да­ми (див­рон, ат­ра­зин и тому подобное), при­ме­няе­мы­ми про­тив сор­ня­ков на план­та­ци­ях са­хар­но­го тро­ст­ни­ка (еже­год­но вно­сит­ся до 630 т гер­би­ци­дов), и ми­неральными удоб­ре­ния­ми (го­до­вая нор­ма вне­се­ния 300 кг/га). Тем­пы све­де­ния ко­рен­ных ле­сов - од­ни из са­мых вы­со­ких в африканском ре­гио­не; ле­са вы­ру­ба­ют­ся под план­та­ции чая и са­хар­но­го тро­ст­ни­ка, а так­же для уст­рой­ст­ва план­та­ций хвой­ных де­ревь­ев. Био­раз­но­об­ра­зие бы­ст­ро сни­жа­ет­ся в ре­зуль­та­те вы­тес­не­ния або­ри­ген­ной фло­ры за­ве­зён­ны­ми ви­да­ми рас­те­ний.

На­се­ле­ние

Боль­шин­ст­во на­се­ле­ния Мав­ри­кия (43,4%; 2000 год, пе­ре­пись) - вы­ход­цы из Южной Азии (ин­до­мав­ри­кий­цы), в том числе би­хар­цы (бход­жпу­ри) 30,6%; кре­о­лы-мав­ри­кий­цы насчитывают 38,6%. Про­жи­ва­ют так­же ки­тай­цы - 1,9%.

В 2000-х годах сред­не­го­до­вые тем­пы ес­тественного при­рос­та на­се­ле­ния со­ста­ви­ли около 0,8% (0,5% в 2010 году). Ро­ж­дае­мость (12,0 на 1000 жителей, 2010 год) поч­ти в 1,7 раза пре­вы­ша­ет смерт­ность (7,0 на 1000 жителей); мла­денческая смерт­ность 13,1 на 1000 но­во­ро­ж­дён­ных. По­ка­за­тель фер­тиль­но­сти 1,5 ре­бён­ка на 1 жен­щи­ну. В воз­рас­т­ной струк­ту­ре на­се­ле­ния вы­со­ка до­ля лю­дей тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та (15-64 го­да) - 70,8%; де­тей (до 15 лет) на­счи­ты­ва­ет­ся 22,2%, лиц 65 лет и стар­ше - 7,0% (2009 год). Средний воз­раст населения 32,1 го­да. Средняя ожи­дае­мая про­дол­жи­тель­ность жиз­ни 72,1 го­да (муж­чи­ны - 69,5, жен­щи­ны - 76,7 го­да), максимальный по­ка­за­тель для го­су­дарств Аф­ри­ки к югу от Са­ха­ры. На 100 жен­щин при­хо­дит­ся 97,4 муж­чи­ны (2009 год). Средняя плот­ность на­се­ле­ния вы­со­кая - 628 человек/км2 (2010 год); наи­бо­лее плот­но за­се­ле­ны северо-западная (рай­он Порт-Луи - свыше 3 тысяч человек/км2) и центральная (рай­он Бо-Бас­сен - Роз-Хилл - 1,9 тысяч человек/км2) час­ти острова Мав­ри­кий. Городское население 42% (2009 год). Круп­ные го­ро­да (тысяч человек, 2009 год): Порт-Луи 148,9, Бо-Бас­сен - Роз- Хилл 110,3, Ва­ко­ас - Фи­никс 107,7, Кюр­пип 84,2, Катр-Борн 81,4. В эко­но­ми­ке за­ня­то 587 тысяч человек (2009 год), из них в сфе­ре ус­луг - 59%, в промышленности и строи­тель­ст­ве - около 32%, в сельском хозяйстве и ры­бо­ловст­ве - около 9%. Уро­вень без­ра­бо­ти­цы 7,3% (2009 год, официальные дан­ные).

Ре­ли­гия

В Маврикии 49,6% населения составляют ин­дуи­сты; 32,2% - хри­стиа­не, в том числе 23,6% - ка­то­ли­ки, 8,6% - пред­ста­ви­те­ли про­тес­тант­ских де­но­ми­на­ций (пя­ти­де­сят­ни­ки, анг­ли­ка­не, ад­вен­ти­сты седь­мо­го дня, пре­сви­те­риа­не и другие); 16,6% - му­суль­ма­не (пре­имущественно сун­ни­ты); 0,7% - при­вер­жен­цы буд­диз­ма ма­хая­ны (главным образом вы­ход­цы из Ки­тая; 2000 год, пе­ре­пись).

Дей­ст­ву­ет 1 дио­цез Рим­ско-ка­то­лической церк­ви. Круп­ней­шие про­тес­тант­ские ор­га­ни­за­ции: Ас­самб­леи Бо­га (ветвь пя­ти­де­сят­ни­ков), анг­ли­кан­ский диоцез Маврикия (в со­ста­ве Церк­ви про­вин­ции Ин­дий­ско­го океана) и Пре­сви­те­ри­ан­ская цер­ковь Маврикия. В 2000 году об­ра­зо­ва­на пер­вая пра­во­слав­ная об­щи­на в юрис­дик­ции Алек­сан­д­рий­ской пра­во­слав­ной церк­ви.

Ис­то­ри­че­ский очерк

Ост­ро­ва, вхо­дя­щие в со­став Маврикия, бы­ли из­вест­ны арабским пу­те­ше­ст­вен­ни­кам в VII-X веках. В начале XVI века их вновь от­кры­ли пор­тугальские мо­ре­пла­ва­те­ли: в 1509 году Д. Л. ди Се­кей­ра на­нёс на кар­ту острова Ага­ле­га, около 1511 года Д. Фер­нан­диш вы­са­дил­ся на острове Мав­ри­кий, в 1528 году Д. Род­ри­гес за­фик­си­ро­вал ко­ор­ди­на­ты ост­ро­ва, ко­то­рый был на­зван его име­нем. Острова Кар­га­дос-Ка­ра­хос пор­ту­галь­цы от­кры­ли ещё рань­ше - в 1506 году, но имя об­на­ру­жив­ше­го их ка­пи­та­на не­из­вест­но. Все от­кры­тые ост­ро­ва бы­ли не­оби­тае­мы.

Гол­ланд­цы вы­са­ди­лись на острове Мав­ри­кий и островах Кар­га­дос-Ка­ра­хос в 1598 году, на острове Род­ри­гес - в 1601 году. Остров Мав­ри­кий был объ­яв­лен ими вла­де­ни­ем Ни­дер­лан­дов и по­лу­чил название в честь ни­дерландского штат­галь­те­ра прин­ца Мо­ри­ца Нас­сау­ско­го. В 1638 году на нём бы­ло ос­но­ва­но пер­вое по­сто­ян­ное по­се­ле­ние. На острове Род­ри­гес и островах Кар­га­дос-Ка­ра­хос по­сто­ян­ных по­се­ле­ний не бы­ло, они ни­ко­гда офи­ци­аль­но не объ­яв­ля­лись ни­дерландскими вла­де­ни­ем; острова Ага­ле­га гол­ланд­цам, ви­ди­мо, из­вест­ны не бы­ли. Остров Мав­ри­кий слу­жил сто­ян­кой для ни­дерландских тор­го­вых су­дов, на­прав­ляв­ших­ся в Южную Ат­лан­ти­ку и Ин­дию . На нём так­же за­го­тав­ли­ва­лось чёр­ное (эбе­но­вое) де­ре­во.

В 1691-1693 годы на острове Род­ри­гес груп­па бе­жавших из Фран­ции гу­ге­но­тов во гла­ве с Ф. Ле­га­том пред­при­ня­ла по­пыт­ку соз­дать собственную рес­пуб­ли­ку, од­на­ко она за­кон­чи­лась не­уда­чей; гу­ге­но­ты бы­ли вы­ну­ж­де­ны пе­ре­брать­ся на остров Мав­ри­кий, а от­ту­да их пе­ре­пра­ви­ли в Батавию (ныне Джакарта) и затем в Ев­ро­пу.

Ис­то­ще­ние за­па­сов чёр­но­го де­ре­ва, а так­же тя­жё­лые кли­ма­тические ус­ло­вия за­ста­ви­ли гол­ланд­цев в 1710 году ос­та­вить остров Мав­ри­кий. С это­го вре­ме­ни в те­че­ние не­сколь­ких лет им без­раз­дель­но вла­де­ли пи­ра­ты . Фран­цу­зы, вед­шие борь­бу с пи­ра­та­ми, в 1715 году вы­са­ди­лись на остров Мав­ри­кий; в 1722 году он был объ­яв­лен вла­де­ни­ем Французской Ост-Инд­ской ком­па­нии и пе­ре­име­но­ван в Иль-де-Франс. В 1721 году (по другим данным, в 1722 году) на нём воз­ник­ло пер­вое по­сто­ян­ное французское по­се­ле­ние, в 1735 году - ны­неш­няя сто­ли­ца Маврикия - Порт-Луи. При фран­цу­зах на Мав­ри­кии, на ко­то­рый во 2-й половине XVIII века при­бы­ли ко­ло­ни­сты из Бре­та­ни и Нор­ман­дии, по­лу­чи­ло раз­ви­тие план­тационное хо­зяй­ст­во (куль­ти­ви­ро­ва­лись са­хар­ный тро­ст­ник, ко­фе, ку­ку­ру­за, гвоз­дич­ное де­ре­во и другое). На план­та­ци­ях ис­поль­зо­вал­ся труд ра­бов из Восточной Аф­ри­ки и с острова Ма­да­га­скар. Фран­цу­зы по­строи­ли несколько фор­тов, верфь, про­ло­жи­ли до­ро­ги. К началу XIX века на ост­ро­ве про­жи­ва­ло около 70 тысяч человек (из них свыше 50 тысяч - чер­но­ко­жие ра­бы).

В 1722 году Французская Ост-Инд­ская ком­па­ния вклю­чи­ла в со­став сво­их вла­де­ний так­же острова Кар­га­дос-Ка­ра­хос, в 1725 году - остров Род­ри­гес (ин­те­рес к это­му ост­ро­ву у фран­цу­зов про­бу­ди­ла вы­шед­шая в свет в 1708 году в Лон­до­не кни­га Ф. Ле­га­та, в ко­то­рой он рас­ска­зал о сво­ём пу­те­ше­ст­вии), в 1758 году - вновь от­кры­тые острова Ага­ле­га (французские по­се­лен­цы при­бы­ли на не­го с острова Мав­ри­кий лишь в 1808 году), а за­тем острова Ча­гос.

На острове Род­ри­гес пер­вое французское по­се­ле­ние воз­ник­ло в 1735 году; в по­сле­дую­щие го­ды сю­да доб­ро­воль­но пе­ре­се­ли­лась груп­па ма­ла­га­сий­цев, за­няв­шая­ся воз­де­лы­ва­ни­ем ри­са; на ост­ро­ве раз­ме­ща­лась так­же французская ис­пра­вительная ко­ло­ния. В 1767 году в свя­зи с банк­рот­ст­вом Французской Ост-Инд­ской ком­па­нии остров Мав­ри­кий, остров Род­ри­гес и другие бы­ли объ­яв­ле­ны ко­рон­ной ко­ло­ни­ей Фран­ции.

В октябре 1810 года анг­ли­ча­не ок­ку­пи­ро­ва­ли остров Мав­ри­кий. По Па­риж­ско­му мир­но­му до­го­во­ру 1814 году он при­зна­вал­ся ко­ло­ни­ей Ве­ли­ко­бри­та­нии, ему бы­ло воз­вра­ще­но преж­нее на­зва­ние. В со­став британской ко­ло­нии Маврикий вклю­че­ны так­же остров Род­ри­гес, острова Кар­га­дос-Ка­ра­хос и Ага­ле­га (с 1903 года в неё вхо­ди­ли и острова Ча­гос). Управ­ле­ние ко­ло­ни­ей на­хо­ди­лось в ру­ках британского гу­бер­на­то­ра; с 1825 года при нём дей­ст­во­вал со­ве­щательный ор­ган из пред­ста­ви­те­лей ме­ст­но­го на­се­ле­ния - За­ко­но­дательный со­вет. Раб­ст­во на острове Мав­ри­кий от­ме­не­но в 1835 году, на острове Род­ри­гес - в 1839 году. С конца 1820-х годов для сельско-хозяйственных ра­бот на острове Мав­ри­кий ста­ли при­бы­вать ра­бо­чие из Ки­тая и Ин­дии. К началу 1860-х годов чис­ло им­ми­гран­тов индийского про­ис­хо­ж­де­ния дос­тиг­ло поч­ти 300 тысяч человек. На ост­ро­ве бы­ст­ро уве­ли­чи­ва­лось про­изводство са­ха­ра, на­ча­лось вы­ра­щи­ва­ние чая, та­ба­ка. По­сле от­кры­тия в 1869 году Су­эц­ко­го ка­на­ла он пре­вра­тил­ся в важ­ный пе­ре­ва­лоч­ный пункт на пу­ти из Ев­ро­пы в Ин­дию и Юго-Вост. Азию. В 1866-1868 годы и 1890-х годах в ре­зуль­та­те эпи­де­мий ма­ля­рии на острове Мав­ри­кий по­гиб­ли де­сят­ки тысяч жи­те­лей (на ос­таль­ные ост­ро­ва, не имев­шие пря­мых свя­зей с Ин­ди­ей, эпи­де­мии не рас­про­стра­ни­лись).

По окон­ча­нии 1-й ми­ро­вой вой­ны в Маврикии на­чал­ся подъ­ём национально-ос­во­бо­дительного дви­же­ния. В 1936 году воз­ник­ла пер­вая по­ли­тическая пар­тия - Лей­бо­ри­ст­ская пар­тия (ЛП) во гла­ве с С. Рам­гу­ла­мом, в 1938 году - проф­со­юз­ные ор­га­ни­за­ции. В 1957 году про­ве­де­ны вы­бо­ры в ме­ст­ные ор­га­ны вла­сти, рас­ши­ре­ны пра­ва За­ко­но­дательного со­ве­та, в 1958 году вве­де­но все­об­щее из­би­рательное пра­во. В 1964 году при­ня­та пер­вая кон­сти­ту­ция Маврикия и об­ра­зо­ва­но пра­ви­тель­ст­во во гла­ве с Рам­гу­ла­мом. На Лон­дон­ской кон­сти­туционной кон­фе­рен­ции 1965 году при­ня­то ре­ше­ние о пре­дос­тав­ле­нии ко­ло­нии Маврикий не­за­ви­си­мо­сти не позд­нее кон­ца 1966 года. Острова Ча­гос бы­ли от­де­ле­ны от Маврикия и вклю­че­ны в со­став Британской за­мор­ской тер­ри­то­рии в Ин­дий­ском океане (в по­сле­дую­щие го­ды мав­ри­кий­ское пра­ви­тель­ст­во не­од­но­крат­но за­яв­ля­ло о про­ти­во­за­кон­но­сти это­го дей­ст­вия и тре­бу­ет воз­вра­ще­ния островов Ча­гос в со­став Маврикия). В 1967 году Маврикий по­лу­чил ста­тус са­мо­управ­ляю­щей­ся тер­ри­то­рии, 12 марта 1968 года объ­яв­лен не­за­ви­си­мым государством в со­ста­ве британского Со­дру­же­ст­ва . Фор­маль­но гла­вой государства ос­та­вал­ся британский мо­нарх , пред­став­лен­ный в Маврикии гу­бер­на­то­ром. Под­пи­сан­ный в этот же день до­го­вор об обо­ро­не за­кре­пил за Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей пра­во обес­пе­чи­вать не толь­ко внеш­нюю, но и внутреннюю безо­пас­ность Маврикия. Управ­ле­ние островом Род­ри­гес и острова­ми Ага­ле­га и Кар­га­дос-Ка­ра­хос бы­ло пе­ре­да­но государству. Кор­по­ра­ции внеш­них ост­ро­вов, в ко­то­рую во­шли по­ли­ти­ки и пред­при­ни­ма­те­ли с островом Мав­ри­кий. В 1970 году Маврикий стал пер­вой сво­бод­ной эко­но­мической зо­ной в Ин­дий­ском океане. При­вле­че­ние иностранных ин­весто­ров, главным образом с острова Тай­вань, из Гон­кон­га и США, спо­соб­ст­во­ва­ло бур­но­му раз­ви­тию эко­но­ми­ки, пре­ж­де все­го тек­стиль­ной промышленности и ту­риз­ма. До начала 1980-х годов у вла­сти в Маврикии на­ходи­лась ЛП (в конце 1969 - конце 1973 годов, 1976-1981 годы в коа­ли­ции с кон­сер­ва­тив­ной Мав­ри­кий­ской со­ци­ал-де­мо­кра­тической пар­ти­ей, МСДП).

В конце 1960-х -1970-х годов в стра­не рез­ко обо­ст­ри­лись про­ти­во­ре­чия ме­ж­ду кре­о­ла­ми и вы­ход­ца­ми из Азии. Кре­о­лы счи­та­ли, что с ухо­дом анг­ли­чан Маврикий ока­зал­ся пол­но­стью во вла­сти ин­ду­сов, ко­то­рые вы­сту­па­ют в ро­ли но­вых ко­ло­ни­за­то­ров. На острове Род­ри­гес с пре­иму­щественно кре­оль­ским на­се­ле­ни­ем раз­вер­ну­лось дви­же­ние за вы­ход ост­ро­ва из со­ста­ва стра­ны и воз­вра­ще­ние под власть Ве­ли­ко­бри­та­нии, од­на­ко британское пра­ви­тель­ст­во от­ка­за­лось удов­ле­тво­рить прось­бу жи­те­лей ост­ро­ва. В 1969 году в Маврикии воз­ник­ла ле­вая пар­тия Мав­ри­кий­ское бое­вое дви­же­ние (МБД). В 1968 - январе 1971 и декабре 1971 - мар­те 1978 годов в стра­не вво­дил­ся ре­жим чрез­вы­чай­но­го по­ло­же­ния, ли­де­ры МБД бы­ли взя­ты под арест, за­пре­ще­на дея­тель­ность проф­сою­зов, свя­зан­ных с этой пар­ти­ей.

На пар­ла­мент­ских вы­бо­рах 1982 году по­бе­ду одер­жал блок, в ко­то­рый во­шли МБД и вы­де­лив­шая­ся в 1979 году из ЛП Мав­ри­кий­ская со­циа­ли­стическая пар­тия (МСП). Но­вое пра­ви­тель­ст­во воз­гла­вил председатель МБД А. Джаг­нот. Од­на­ко уже в мар­те 1983 года пра­вя­щая коа­ли­ция рас­па­лась. В ап­ре­ле то­го же го­да Джаг­нот и его сто­рон­ни­ки вы­шли из со­ста­ва МБД и об­ра­зо­ва­ли пар­тию Бое­вое со­циа­ли­стическое дви­же­ние (БСД), в ко­то­рую вли­лись и бывшие чле­ны са­мо­рас­пус­тив­шей­ся МСП. На дос­роч­ных вы­бо­рах в августе 1983 года в пар­ла­мент боль­шин­ст­во мест по­лу­чи­ла БСД. Бы­ло сфор­ми­ро­ва­но но­вое пра­ви­тель­ст­во во гла­ве с Джаг­но­том.

В со­от­вет­ст­вии с при­ня­ты­ми За­ко­но­дательной ас­самб­ле­ей по­прав­ка­ми к Кон­сти­ту­ции в Маврикии 12 марта 1992 года вве­де­на рес­пуб­ли­кан­ская фор­ма прав­ле­ния, про­воз­гла­ше­на Рес­пуб­ли­ка Маврикий во гла­ве с пре­зи­ден­том, из­би­рае­мым пар­ла­мен­том. Пер­вым пре­зи­ден­том стра­ны стал пред­ста­ви­тель ЛП В. Рин­га­ду. В 2002 году остров Род­ри­гес по­лу­чил ав­то­но­мию, на нём стал из­би­рать­ся ост­ров­ной со­вет, пред­став­лен­ный в пар­ла­мен­те Маврикия. В 2003 году пре­зи­ден­том стра­ны стал А. Джаг­нот. В 2004 году пар­ла­мент Маврикия при­нял кон­сти­туционный акт, по ко­то­ро­му управ­ле­ние острова­ми Ага­ле­га пе­ре­шло к соз­да­вае­мо­му на них ме­ст­но­му со­ве­ту, чле­ны ко­то­ро­го, од­на­ко, не из­би­ра­ют­ся, а на­зна­ча­ют­ся центральным пра­ви­тель­ст­вом. Острова Кар­га­дос-Ка­ра­хос ос­та­лись под управлением Кор­по­ра­ции внеш­них ост­ро­вов. На пар­ла­мент­ских вы­бо­рах 2005 году по­бе­ду одер­жал коа­лиционный блок Со­ци­аль­ный аль­янс (в не­го во­шли ЛП и МСДП), пра­ви­тель­ст­во воз­гла­вил ли­дер ЛП Н. Рам­гулам.

Ди­пло­ма­тические от­но­ше­ния ме­ж­ду Маврикием и СССР ус­та­нов­ле­ны в 1968 году. По ито­гам со­сто­яв­ших­ся в мае 2007 года в Мо­ск­ве пе­ре­го­во­ров ру­ко­во­дства тор­го­во-промышленных па­лат РФ и Маврикия под­пи­сан Ме­мо­ран­дум о со­труд­ни­че­ст­ве в тор­го­во-эко­но­мической и ин­ве­стиционных сфе­рах. То­ва­ро­обо­рот ме­ж­ду РФ и Маврикием в 2008 году со­ста­вил 2,5 миллионов долларов. Рос­сия по­став­ля­ет в Маврикий бу­ма­гу, хи­ми­ка­ты, дре­ве­си­ну, ме­тал­ло­про­кат, ми­неральные удоб­ре­ния, за­ку­па­ет тек­стиль, три­ко­таж­ные из­де­лия, по­лу­фаб­ри­ка­ты из дра­го­цен­ных ме­тал­лов.

Хо­зяй­ст­во

До 1970-х годов ос­но­ву эко­но­ми­ки Маврикия со­став­ля­ли про­изводство и экс­порт са­ха­ра (до 80-90% объ­ё­ма ВВП, 40-50% стои­мо­сти экс­пор­та). С 1970-х годов государственная эко­но­мическая по­ли­ти­ка на­прав­ле­на на соз­да­ние об­ра­ба­ты­ваю­щих от­рас­лей и раз­ви­тие сек­то­ра ус­луг (в том числе иностранного ту­риз­ма). Бы­ст­ро­му эко­но­мическому рос­ту спо­соб­ст­во­ва­ло соз­да­ние сво­бод­ной эко­но­мической зо­ны (СЭЗ) в рай­оне морского пор­та Порт-Луи. В начале XXI века в СЭЗ дей­ст­во­ва­ли около 250 пред­при­ятий различного про­фи­ля (про­мыш­лен­ные, транс­порт­ные и другие), а так­же фи­лиа­лы иностранных бан­ков (британский, южноафриканский, германский и другие) и фи­нан­со­вых ор­га­ни­за­ций.

Объ­ём ВВП 17,5 миллиардов долларов (по пари­те­ту по­ку­па­тель­ной спо­соб­но­сти; 2010 год), в рас­чё­те на ду­шу на­се­ле­ния 13,5 тысяч долларов. Ре­аль­ный при­рост ВВП 3,6% (2010 год). Ин­декс че­ло­ве­че­ско­го раз­ви­тия 0,701 (2010 год, 72-е ме­сто из 169 стран). В струк­ту­ре ВВП до­ля сфе­ры ус­луг 69,1%, промышленности и строительства 26,6%, сельского хозяйства 4,3%.

Про­мыш­лен­ность

Маврикий не рас­по­ла­га­ет за­па­са­ми ми­нерального сы­рья и уг­ле­во­до­ро­дов. Про­изводство элек­тро­энер­гии 2,58 миллиардов кВт·ч (2009 год). Дей­ст­ву­ют 4 ТЭС (об­щая мощ­ность 284 МВт), 8 ТЭЦ (39 МВт) и 8 ГЭС (53 МВт). Ве­ду­щие от­рас­ли об­ра­ба­ты­ваю­щей промышленности - тек­стиль­ная (занято около 1/2 работающих) и са­хар­ная, ори­ен­ти­ро­ван­ные главным образом на экс­порт. Про­изводство различных тек­стиль­ных и швей­ных из­де­лий из им­порт­но­го сы­рья; боль­шин­ст­во пред­при­ятий со­сре­до­то­че­ны в пре­де­лах пор­та Порт-Луи. Про­изводство са­ха­ра 467 тысяч т (2009 год); все за­во­ды на­хо­дят­ся на острове Мав­ри­кий (го­ро­да Ривь­ер-дю-Рам­пар, Сантр-де-Флак, Катр-Борн и другие). От­хо­ды са­хар­но­го про­изводства (ба­гас­са) ис­поль­зу­ют­ся в ка­че­ст­ве то­п­ли­ва. Около 90% са­ха­ра экс­пор­ти­ру­ет­ся (главным образом в стра­ны ЕС). В не­боль­шом ко­ли­че­ст­ве вы­пус­ка­ют­ся различные элек­трон­ные при­бо­ры, ме­тал­ло­из­де­лия, то­ва­ры бы­то­вой хи­мии и другое.

С 2000-х годов ак­тив­но осу­ще­ст­в­ля­ет­ся ре­кон­ст­рук­ция и мо­дер­ни­за­ция про­из­водственных мощ­но­стей, реа­ли­зу­ют­ся про­грам­мы раз­ви­тия про­изводства но­вых ви­дов промышленной про­дук­ции (осо­бен­но элек­трон­ной).

Сель­ское хо­зяй­ст­во

Пло­щадь об­ра­ба­ты­вае­мых зе­мель около 110 тысяч га (середина 2000-х годов). Основная сельскохозяйственная куль­ту­ра - са­хар­ный тро­ст­ник (около 5 миллионов т в год), ко­то­рый рас­про­стра­нён по­все­ме­ст­но (свыше 80% всех по­са­док в южном, северном и восточном рай­онах, около 20% - в центральных и за­пад­ных). Вы­ра­щи­ва­ют так­же (сбор, тысяч т, 2009 год): ово­щи 90, чай (в том числе на экс­порт) 10,4, фрук­ты, та­бак 0,3. Раз­ви­то цве­то­вод­ст­во (ан­ту­ри­ум, ро­зы, гер­бе­ры).

Жи­вот­но­вод­ст­во раз­ви­то сла­бо. По­го­ло­вье ско­та (тысяч голов, начало 2000-х годов) 140-150, в том числе ко­зы 90-93, круп­ный ро­гатый скот 30-34, сви­ньи 16-17, ов­цы около 7. По­треб­но­сти на­се­ле­ния в мяс­ных и мо­лоч­ных про­дук­тах на 80-85% удов­ле­тво­ря­ют­ся за счёт им­пор­та. Маврикий рас­по­ла­га­ет зна­чительными за­па­са­ми ры­бы и мо­ре­про­дук­тов, но за счёт собственного уло­ва внутренние по­треб­но­сти обес­пе­чи­ва­ют­ся лишь час­тич­но. Улов ры­бы около 9 тысяч т (2009 год). Наи­бо­лее раз­ви­то при­бреж­ное ры­бо­лов­ст­во в ла­гу­нах; промышленный лов ве­дёт­ся в при­бреж­ной зо­не океа­на и у островов Кар­га­дос-Ка­ра­хос и Ага­ле­га.

Сфе­ра ус­луг

Главная от­расль - иностранный ту­ризм, раз­ви­тию ко­то­ро­го спо­соб­ст­вуют бла­го­при­ят­ные при­род­но-кли­ма­тические ус­ло­вия. В 2009 году Маврикий по­се­ти­ли 871,4 тысяч человек (719 тысяч человек в 2004 году), в том числе из Фран­ции - 31,6%, Ве­ли­ко­бри­та­нии - 11,7%, других стран Ев­ро­пы, так­же с острова Реюньон - 12,0%, из ЮАР - 8,5%, Ин­дии - 4,5%. До­хо­ды от ту­ри­стического биз­не­са со­ста­ви­ли около 1,75 миллиардов долларов.

Транс­порт

Все внутренние пас­са­жир­ские и гру­зо­вые пе­ре­воз­ки на острове Мав­ри­кий осу­ще­ст­в­ля­ют­ся ав­то­транс­пор­том. Дли­на ав­то­мо­биль­ных до­рог с твёр­дым по­кры­ти­ем свыше 2 тысяч км (2009 год). Главный морской порт - Порт-Луи (гру­зо­обо­рот около 6 миллионов т в год). Морской тор­го­вый флот вклю­ча­ет 3 суд­на. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Рам­гу­лам (другое название Пле­зан­с) рас­по­ло­жен на юго-вос­то­ке острова Мав­ри­кий, к югу от города Ма­э­бур. Национальная авиа­ком­па­ния «Air Mauritius» осу­ще­ст­в­ля­ет ре­гу­ляр­ные рей­сы в стра­ны Ев­ро­пы, Азии, Юго-Вост. Аф­ри­ки. Дей­ст­ву­ют не­боль­шой аэ­ро­дром на острове Род­ри­гес, взлёт­но-по­са­доч­ные по­ло­сы на островах Ага­ле­га и Кар­га­дос-Ка­ра­хос.

Внеш­няя тор­гов­ля

Стои­мость то­вар­но­го экс­пор­та 2,04 миллиардов долларов, им­пор­та - 3,94 миллиардов долларов (2010 год). Экс­пор­тиру­ют­ся оде­ж­да и тка­ни, са­хар, мо­репро­дук­ты и ры­ба. Основные по­ку­па­те­ли (2009 год): Ве­ли­ко­бри­та­ния (27,2%), Фран­ция (16,6%), США (8,2%), Ма­да­га­скар (6,4%), Ита­лия (5,5%). Вво­зят­ся промышленное обо­ру­до­ва­ние, неф­те­про­дук­ты, ав­то­мо­би­ли, про­до­воль­ст­вие. Главные им­пор­тё­ры (2009 год): Ин­дия (19,3%), КНР (12,9%), Фран­ция (11,9%), ЮАР (8,9%).

Воо­ру­жён­ные си­лы

Воо­руженные си­лы (ВС) пред­став­ле­ны вое­ни­зированными фор­ми­ро­ва­ния­ми (2 тысяч человек; 2009 год), вклю­чаю­щи­ми специальные мо­биль­ные си­лы (СМС; 1,5 тысяч человек) и бе­ре­го­вую ох­ра­ну (БОХР; 500 человек). Во­енный го­до­вой бюд­жет 33 миллионов долларов (2008 год).

Вер­хов­ным глав­но­ко­ман­дую­щим ВС яв­ля­ет­ся гла­ва государства - пре­зи­дент.

СМС ор­га­ни­за­ци­он­но све­де­ны в 9 рот (6 пехотных., 2 мо­биль­ные, 1 инженерная) и под­разде­ле­ние обес­пе­че­ния. На воо­ру­же­нии около 20 БТР и других бое­вых бро­ни­рованных ма­шин, 2 ми­но­мё­та, без­от­кат­ные ору­дия. На воо­ру­же­нии БОХР со­сто­ят 20 пат­руль­ных ка­те­ров и 1 пат­руль­ный ко­рабль, 3 пат­руль­ных са­мо­лё­та. Име­ет­ся 1 по­ли­цей­ское авиационное кры­ло (4 вер­то­лё­та). Во­енная тех­ни­ка в основном французского и британского про­из­вод­ст­ва.

Мо­би­ли­зационные ре­сур­сы 340 тысяч человек, в том числе год­ных к во­енной служ­бе 171 тысяч человек.

В со­от­вет­ст­вии с со­гла­ше­ни­ем «О вза­им­ной обо­ро­не и по­мо­щи» при не­об­хо­ди­мо­сти в рас­по­ря­же­ние Маврикия пре­дос­тав­ля­ет вой­ска Ве­ли­ко­бри­та­ния, со­хра­няю­щая за со­бой пра­во ис­поль­зо­вать в ка­че­ст­ве военных баз Порт-Луи и аэ­ро­порт Пле­занс.

Здра­во­охра­не­ние

В Маврикии на 100 тысяч жителей при­хо­дит­ся 106 вра­чей, 635 лиц среднего медицинского пер­со­на­ла, 40 аку­ше­рок, 27 фар­ма­цев­тов (2006 год), 21 сто­ма­то­лог (2005 год). Об­щие рас­хо­ды на здра­во­охра­не­ние со­став­ля­ют 4,3% ВВП (бюд­жет­ное фи­нан­си­ро­ва­ние - 51,5%, ча­ст­ный сек­тор - 48,5%) (2006 год). Пра­во­вое ре­гу­ли­ро­ва­ние сис­те­мы здра­во­охра­не­ния осу­ще­ст­в­ля­ют: Кон­сти­ту­ция (1968 год); ак­ты о за­щи­те ре­бён­ка (2005 год), о про­филак­ти­ке и ле­че­нии СПИДа (2006 год). Сис­те­ма здра­во­охра­не­ния со­сто­ит из ча­ст­но­го (вра­чи об­щей прак­ти­ки, сто­ма­то­ло­гия, спе­циа­ли­зированные кли­ни­ки) и государственного (медицинская по­мощь бес­плат­ная, фи­нан­си­ру­ет­ся за счёт на­ло­го­вых по­сту­п­ле­ний) сек­то­ров. Дос­туп­ную медицинскую по­мощь осу­ще­ст­в­ля­ют ам­бу­ла­тор­ные от­де­ле­ния при боль­ни­цах, сеть цен­тров здра­во­охра­не­ния и «ме­дк­ли­ник». Рай­он­ные боль­ницы и ре­гио­наль­ные гос­пи­та­ли ока­зыва­ют ам­бу­ла­тор­ную, ста­цио­нар­ную, не­от­лож­ную, хи­рур­гическую, аку­шер­ско-ги­не­ко­ло­гическую, трав­ма­то­ло­гическую, пе­ди­ат­рическую по­мощь и про­во­дят ин­тен­сив­ную те­ра­пию.

Основные при­чи­ны смер­ти: ише­мическая бо­лезнь серд­ца, це­реб­ро­ва­ску­ляр­ные за­бо­ле­ва­ния, рак, трав­мы, диа­бет.

Зо­ны от­ды­ха: Гранд-Бе, До­мен-дю-Ша­сёр, Кюр­пип, Ма­эбур и другие.

Спорт

Олим­пий­ский комитет Маврикия соз­дан в 1971 году, при­знан МОК в 1972 году. Спорт­сме­ны Маврикия при­ни­ма­ли уча­стие в 7 Олим­пий­ских иг­рах (с 1984 года, Лос-Анд­же­лес); при­зо­вых мест не за­воё­вы­ва­ли. Во­про­са­ми раз­ви­тия фи­зической куль­ту­ры и спор­та за­ни­ма­ет­ся Министерство по де­лам мо­ло­дё­жи и спор­та. Наи­бо­лее по­пу­ляр­ные ви­ды спор­та: бад­мин­тон, бас­кет­бол, бокс, во­лей­бол, лёг­кая ат­ле­ти­ка, тен­нис, фут­бол, шах­ма­ты. Од­на из ста­рей­ших национальных фе­де­ра­ций - тен­нис­ная (с 1910 года). Пер­вые со­стя­за­ния по тен­ни­су со­стоя­лись в 1893 году. По­пу­ля­ри­за­ции и раз­ви­тию тен­ни­са в стра­не спо­соб­ст­во­ва­ли га­ст­ро­ли французского тен­ни­си­ста Ж. Бо­рот­ра в 1950 году. В Маврикии ра­бо­та­ет 21 тен­нис­ный клуб, 116 кор­тов. В 1986 году (Ду­бай) шах­ма­ти­сты сбор­ной ко­ман­ды Маврикия де­бю­ти­ро­ва­ли на Все­мир­ных шах­мат­ных олим­пиа­дах. С 1990-х годов ост­ро­ва, вхо­дя­щие в со­став Маврикия, бла­го­да­ря на­ли­чию гро­тов и ри­фов, - од­но из наи­бо­лее по­пу­ляр­ных мест для круг­ло­го­дич­ных за­ня­тий дай­вин­гом.

Об­ра­зо­ва­ние. Уч­ре­ж­де­ния нау­ки и куль­ту­ры

Управ­ле­ние сис­те­мой об­ра­зо­ва­ния осу­ще­ст­в­ля­ет Министерство об­ра­зо­ва­ния и че­ло­ве­че­ских ре­сур­сов. Основные рег­ла­мен­ти­рую­щие до­ку­мен­ты в об­лас­ти об­ра­зо­ва­ния - за­ко­ны: о профессиональной под­го­тов­ке (1988 год), об об­ра­зо­ва­нии (1996 год, из­ме­не­ния - 2001 год), об обя­за­тель­ном об­ра­зо­ва­нии (1993 год, из­ме­не­ния - 2005 год). Сис­те­ма об­ра­зо­ва­ния вклю­ча­ет: до­шко­ль­ное вос­пи­та­ние де­тей 3-4-лет­не­го воз­рас­та, 6-лет­нее на­чаль­ное об­ра­зо­ва­ние де­тей с 5 лет, 7-лет­нее сред­нее (5-лет­нее не­пол­ное и 2-лет­нее пол­ное) об­ра­зо­ва­ние, 1-, 2-, 3-го­дич­ное по­слес­ред­нее (тех­ническое, сельскохозяйственное, в об­лас­ти управ­ле­ния и прочее) об­ра­зо­ва­ние, выс­шее об­ра­зо­ва­ние. До­шко­ль­ным вос­пи­та­ни­ем ох­ва­че­но 99% де­тей, на­чаль­ным обу­че­ни­ем - 95%, сред­ним - около 80%. Гра­мотность на­се­ле­ния в воз­рас­те стар­ше 15 лет со­став­ля­ет 87,4% (2007 год). В сис­те­ме выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния 9 го­су­дар­ст­вен­ных, 35 ча­ст­ных ву­зов.

Круп­ные ву­зы: Университет Маврикия (1965 год), Авиационный кол­ледж (1971 год), Пе­да­го­гический институт (1973 год) - все в Ре­дюи; Тех­но­ло­гический университет (2000 год) в Порт-Луи; Институт здра­во­охра­не­ния и Институт пе­ре­до­вых тех­но­ло­гий - в Бо-Бас­сен - Роз-Хил­ле и другие.

Национальные ар­хи­вы (1815 год) в Бо- Бассен - Роз-Хил­ле, Городская библиотека (1851 год) в Порт-Луи, Библиотека Кар­не­ги (1920 год) в Кюр­пи­пе.

Му­зеи: Порт-Луи (1880 год), ес­тественной ис­то­рии (1880 год), фо­то­гра­фий (1966 год; оба в Порт-Луи), Ис­то­рический му­зей (1950 год) в До­мен-дю-Ша­сёр, Дом Эу­ре­ка (близ Мо­ки; по­стро­ен в 1830-х годах, с 1986 года му­зей; му­зы­ка, искусство, кар­то­гра­фия, китайский и индийский быт), Куль­тур­ный центр До­мен-ле-Пай (близ Порт-Луи).

Сре­ди на­учных уч­ре­ж­де­ний - Мав­ри­кий­ский ис­сле­до­ва­тель­ский со­вет (1992 год) в Бо-Бас­сен - Роз-Хил­ле, Ко­ро­лев­ское общество ис­кусств и на­ук Маврикия (1829 год), Мав­ри­кий­ский НИИ са­хар­ной промышленности (1953 год), Центр пи­ще­вых и сельско-хозяйственных ис­сле­до­ва­ний (1985 год), Центр при­клад­ных со­ци­аль­ных ис­сле­до­ва­ний (2001 год) - все в Ре­дюи, Ис­сле­до­ва­тель­ский центр мав­ри­кий­ской фло­ры и фау­ны в Порт-Луи, Мав­ри­кий­ский океа­но­гра­фический институт в Катр-Бор­не.

Сред­ст­ва мас­со­вой ин­фор­ма­ции

Из­да­ют­ся га­зе­ты (все - в городе Порт-Луи) на английском и французском язы­ках - «L’Express» (с 1963 года; еже­днев­но, ти­раж 30 тысяч экземпляров), «Week-End» (с 1966 года; еже­не­дель­но, 35 тысяч экземпляров), «Mauritius Times» (с 1954 года; еже­не­дель­но, 15 тысяч экземпляров), «Le Mauri­cien» (c 1908 года; еже­днев­но, 38 тысяч экземпляров); на китайском языке - «China Times» (с 1953 года; еже­днев­но), «Chinese Daily News» (с 1932 года; еже­днев­но) и другие.

Ра­дио­ве­ща­ние с 1944 года, те­ле­ви­де­ние с 1965 года. Транс­ля­цию те­ле- и ра­дио­пе­ре­дач осу­ще­ст­в­ля­ет пра­ви­тельственная служ­ба «Mauritius Broadcasting Corpo­ration» (MBC; с 1964 года).

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