МАВРИКИЙ (государство)
МАВРИКИЙ, Республика Маврикий - государство в западной части Индийского океана, к юго-востоку от Африки.
Общие сведения
Расположено на островах Маврикий, Родригес (являются частью Маскаренских островов), Агалега, Каргадос-Карахос (или Сент-Брандон) и ряде более мелких. Площадь суши 2,04 тысяч км2.
Население 1,28 миллионов человек (2010 год).
Столица - Порт-Луи.
Официальный язык - английский; распространены также французский (используется в парламенте наравне с английским) и маврикийский креольский языки.
Денежная единица - маврикийская рупия.
В административном отношении подразделяется на 9 округов (на острове Маврикий), автономную территорию (остров Родригес) и 2 подчинённые территории (Агалега и Каргадос-Карахос) (таблица).
Маврикий - член ООН (1968 год), Содружества (1968 год), МВФ (1968 год), МБРР (1968 год), АС (до 2002 года ОАЕ; 1968 год), ВТО (1995 год).
Государственный строй
Маврикий - унитарное государство Конституция принята 12 марта 1968 года. Форма правления - парламентская республика.
Глава государства - президент, избираемый парламентом на 5 лет (с правом одного переизбрания). Кандидат должен быть гражданином Маврикия, не моложе 40 лет и последние 5 лет проживать в стране. Одновременно избирается вице-президент. Если иное не предусмотрено Конституцией, президент действует по «совету» правительства.
Высший орган законодательной власти - однопалатный парламент (Национальная Ассамблея), избираемый на 5 лет. Состоит из 70 депутатов.
Правительство - кабинет министров. Премьер-министр - лидер победившей на парламентских выборах партии; назначается президентом. Кабинет несёт коллективную ответственность перед парламентом. В случае выражения недоверия он должен уйти в отставку либо президент по «совету» премьер-министра распускает парламент, назначает досрочные выборы.
В Маврикии существует многопартийная система. Ведущие политические партии: Лейбористская партия, Маврикийская партия Дюваля, Республиканское движение Маврикия, Маврикийское социалистическое движение, Маврикийское боевое движение, Социал-демократическое движение Маврикия, Национальный союз, Организация народа Родригеса.
Природа
Рельеф
Острова, на которых расположен Маврикий, представляют собой вершинные части гор подводного Маскаренского хребта и имеют вулканического происхождение. Их берега окаймлены коралловыми рифами, затрудняющими подходы к островам. Большая часть площади самого крупного острова - Маврикий занята базальтовым плато с высотами 200-600 м (Центральное плато), его поверхность повышается к юго- западу (гора Питон-де-ла-Птит-Ривьер-Нуар, 828 м, - высшая точка страны), осложнена хорошо сохранившимися и частично разрушенными конусами вулканов и окаймлена невысокими горами (Бамбуковые, Мока-Порт-Луи и другие). Со всех сторон плато окружено аккумулятивной прибрежной равниной, достигающей максимальной ширины на северо-востоке. Поверхность острова Родригес пониженная, в рельефе преобладает волнистая равнина (высота до 396 м).
Климат
На Маврикии господствует тропический морской климат. Летний сезон продолжается с декабря по апрель, средняя температура самого тёплого месяца (февраль) 26 °C, нередко наблюдаются температуры свыше 32 °C. В зимний сезон температуры самого холодного месяца (август) от 14 °C во внутренних районах до 20 °C на побережье. Годовое количество осадков от 1500-2500 мм на прибрежных равнинах до 3500-5000 мм на Центральное плато (увеличиваются с высотой). Северная и западная части острова Маврикий - наиболее сухие, здесь выпадает 1200 и 900 мм осадков в год соответственно. В январе - марте часты ураганные ветры (тайфуны), вызывающие ливневые дожди и катастрофические наводнения.
Внутренние воды
Реки короткие и маловодные, большая часть берут начало на Центральном плато, самые крупные из них - Гранд- Ривер-Саут-Ист и Гранд-Ривер-Норт- Уэст. Ежегодно возобновляемые водные ресурсы составляют 2,7 км3, из них только 0,5 км3 - ресурсы речного стока, водообеспеченность 1873 м3 на человек в год. Ежегодный водозабор 725 миллионов м3 (2003), из них 68% расходуется на нужды сельские хозяйства, 30% - на коммунально-бытовое водоснабжение, 2% потребляют промышленные предприятия. Для нужд ирригации и гидроэнергетики построены водохранилища объёмом 93 миллионов м3. Крупнейшие водохранилища: Мар-о-Вакоас, Ла-Ферм, Мар-Лонге, Ла-Никольер, Питон-дю- Милье. В прибрежных районах на севере и востоке отмечаются подземные внедрения (интрузии) морских вод.
Почвы, растительный и животный мир
Около 70% площади страны занято обладающими высоким плодородием красными латеритными почвами, сформировавшимися на коре выветривания базальтовых лав различного возраста. Около 1/3 территории острова Маврикий покрывают леса (на восточных склонах - вечнозелёные, на западных - сухие тропические). Первичные леса на острове Маврикий (не более 5% от некогда имевшихся) сохранились на крутых склонах и непригодных для сельского хозяйства районах: в ущельях Блэк-Ривер, Бамбуковых горах и в горах Мока-Порт-Луи. На острове Родригес сохранилось не более 1% первичных лесов. В составе флоры 750 видов высших растений, многие из которых эндемичные (кофейное дерево, бутылочная и веерная пальмы, орхидеи, лианы, папоротники), а 87 видов находятся под угрозой исчезновения. Преобладают семейства эбеновых, миртовых, молочайных, стеркулиевых, велико разнообразие пальм.
Фауна относится к Мадагаскарской подобласти. Млекопитающие представлены слабо (4 вида, из них 3 под угрозой исчезновения, в том числе эндемичные большая и малая маскаренские летучие лисицы). 39 видов птиц (из них 9 исчезающих), но среди них много эндемиков, в том числе маврикийский сорокопут, маврикийская пустельга, маврикийский длиннохвостый попугай, розовый голубь. Разнообразны рептилии - 35 видов, в том числе слоновая и большая зелёная черепахи, сцинки, гекконы, удавы. В береговых водах Маврикия отмечено свыше 1700 видов морских растений и животных, в том числе 786 видов рыб. На острове Родригес - самые развитые и хорошо сохранившиеся коралловые рифы из всех входящих в группу Маскаренских островов.
До заселения европейцами на Маврикии отсутствовали хищные млекопитающие, биологическое разнообразие островов с их появлением сильно сократилось, исчезли многие виды, среди которых наиболее известны гигантская нелетающая птица додо (бескрылый дронт), маскаренский попугай и маврикийский голубой голубь.
В Маврикий 15 охраняемых природных территорий занимают 3,4% площадь страны (7246 га). Среди них крупнейшие и наиболее значимые для сохранения уникальной флоры и фауны - биосферный резерват Маккаби-Бель-Омбр и национальный парк ущелья Блэк-Ривер (Блэк-Ривер- Джордж).
Экологические проблемы: загрязнение почвы в сельско-хозяйственных угодьях гербицидами (диврон, атразин и тому подобное), применяемыми против сорняков на плантациях сахарного тростника (ежегодно вносится до 630 т гербицидов), и минеральными удобрениями (годовая норма внесения 300 кг/га). Темпы сведения коренных лесов - одни из самых высоких в африканском регионе; леса вырубаются под плантации чая и сахарного тростника, а также для устройства плантаций хвойных деревьев. Биоразнообразие быстро снижается в результате вытеснения аборигенной флоры завезёнными видами растений.
Население
Большинство населения Маврикия (43,4%; 2000 год, перепись) - выходцы из Южной Азии (индомаврикийцы), в том числе бихарцы (бходжпури) 30,6%; креолы-маврикийцы насчитывают 38,6%. Проживают также китайцы - 1,9%.
В 2000-х годах среднегодовые темпы естественного прироста населения составили около 0,8% (0,5% в 2010 году). Рождаемость (12,0 на 1000 жителей, 2010 год) почти в 1,7 раза превышает смертность (7,0 на 1000 жителей); младенческая смертность 13,1 на 1000 новорождённых. Показатель фертильности 1,5 ребёнка на 1 женщину. В возрастной структуре населения высока доля людей трудоспособного возраста (15-64 года) - 70,8%; детей (до 15 лет) насчитывается 22,2%, лиц 65 лет и старше - 7,0% (2009 год). Средний возраст населения 32,1 года. Средняя ожидаемая продолжительность жизни 72,1 года (мужчины - 69,5, женщины - 76,7 года), максимальный показатель для государств Африки к югу от Сахары. На 100 женщин приходится 97,4 мужчины (2009 год). Средняя плотность населения высокая - 628 человек/км2 (2010 год); наиболее плотно заселены северо-западная (район Порт-Луи - свыше 3 тысяч человек/км2) и центральная (район Бо-Бассен - Роз-Хилл - 1,9 тысяч человек/км2) части острова Маврикий. Городское население 42% (2009 год). Крупные города (тысяч человек, 2009 год): Порт-Луи 148,9, Бо-Бассен - Роз- Хилл 110,3, Вакоас - Финикс 107,7, Кюрпип 84,2, Катр-Борн 81,4. В экономике занято 587 тысяч человек (2009 год), из них в сфере услуг - 59%, в промышленности и строительстве - около 32%, в сельском хозяйстве и рыболовстве - около 9%. Уровень безработицы 7,3% (2009 год, официальные данные).
Религия
В Маврикии 49,6% населения составляют индуисты; 32,2% - христиане, в том числе 23,6% - католики, 8,6% - представители протестантских деноминаций (пятидесятники, англикане, адвентисты седьмого дня, пресвитериане и другие); 16,6% - мусульмане (преимущественно сунниты); 0,7% - приверженцы буддизма махаяны (главным образом выходцы из Китая; 2000 год, перепись).
Действует 1 диоцез Римско-католической церкви. Крупнейшие протестантские организации: Ассамблеи Бога (ветвь пятидесятников), англиканский диоцез Маврикия (в составе Церкви провинции Индийского океана) и Пресвитерианская церковь Маврикия. В 2000 году образована первая православная община в юрисдикции Александрийской православной церкви.
Исторический очерк
Острова, входящие в состав Маврикия, были известны арабским путешественникам в VII-X веках. В начале XVI века их вновь открыли португальские мореплаватели: в 1509 году Д. Л. ди Секейра нанёс на карту острова Агалега, около 1511 года Д. Фернандиш высадился на острове Маврикий, в 1528 году Д. Родригес зафиксировал координаты острова, который был назван его именем. Острова Каргадос-Карахос португальцы открыли ещё раньше - в 1506 году, но имя обнаружившего их капитана неизвестно. Все открытые острова были необитаемы.
Голландцы высадились на острове Маврикий и островах Каргадос-Карахос в 1598 году, на острове Родригес - в 1601 году. Остров Маврикий был объявлен ими владением Нидерландов и получил название в честь нидерландского штатгальтера принца Морица Нассауского. В 1638 году на нём было основано первое постоянное поселение. На острове Родригес и островах Каргадос-Карахос постоянных поселений не было, они никогда официально не объявлялись нидерландскими владением; острова Агалега голландцам, видимо, известны не были. Остров Маврикий служил стоянкой для нидерландских торговых судов, направлявшихся в Южную Атлантику и Индию. На нём также заготавливалось чёрное (эбеновое) дерево.
В 1691-1693 годы на острове Родригес группа бежавших из Франции гугенотов во главе с Ф. Легатом предприняла попытку создать собственную республику, однако она закончилась неудачей; гугеноты были вынуждены перебраться на остров Маврикий, а оттуда их переправили в Батавию (ныне Джакарта) и затем в Европу.
Истощение запасов чёрного дерева, а также тяжёлые климатические условия заставили голландцев в 1710 году оставить остров Маврикий. С этого времени в течение нескольких лет им безраздельно владели пираты. Французы, ведшие борьбу с пиратами, в 1715 году высадились на остров Маврикий; в 1722 году он был объявлен владением Французской Ост-Индской компании и переименован в Иль-де-Франс. В 1721 году (по другим данным, в 1722 году) на нём возникло первое постоянное французское поселение, в 1735 году - нынешняя столица Маврикия - Порт-Луи. При французах на Маврикии, на который во 2-й половине XVIII века прибыли колонисты из Бретани и Нормандии, получило развитие плантационное хозяйство (культивировались сахарный тростник, кофе, кукуруза, гвоздичное дерево и другое). На плантациях использовался труд рабов из Восточной Африки и с острова Мадагаскар. Французы построили несколько фортов, верфь, проложили дороги. К началу XIX века на острове проживало около 70 тысяч человек (из них свыше 50 тысяч - чернокожие рабы).
В 1722 году Французская Ост-Индская компания включила в состав своих владений также острова Каргадос-Карахос, в 1725 году - остров Родригес (интерес к этому острову у французов пробудила вышедшая в свет в 1708 году в Лондоне книга Ф. Легата, в которой он рассказал о своём путешествии), в 1758 году - вновь открытые острова Агалега (французские поселенцы прибыли на него с острова Маврикий лишь в 1808 году), а затем острова Чагос.
На острове Родригес первое французское поселение возникло в 1735 году; в последующие годы сюда добровольно переселилась группа малагасийцев, занявшаяся возделыванием риса; на острове размещалась также французская исправительная колония. В 1767 году в связи с банкротством Французской Ост-Индской компании остров Маврикий, остров Родригес и другие были объявлены коронной колонией Франции.
В октябре 1810 года англичане оккупировали остров Маврикий. По Парижскому мирному договору 1814 году он признавался колонией Великобритании, ему было возвращено прежнее название. В состав британской колонии Маврикий включены также остров Родригес, острова Каргадос-Карахос и Агалега (с 1903 года в неё входили и острова Чагос). Управление колонией находилось в руках британского губернатора; с 1825 года при нём действовал совещательный орган из представителей местного населения - Законодательный совет. Рабство на острове Маврикий отменено в 1835 году, на острове Родригес - в 1839 году. С конца 1820-х годов для сельско-хозяйственных работ на острове Маврикий стали прибывать рабочие из Китая и Индии. К началу 1860-х годов число иммигрантов индийского происхождения достигло почти 300 тысяч человек. На острове быстро увеличивалось производство сахара, началось выращивание чая, табака. После открытия в 1869 году Суэцкого канала он превратился в важный перевалочный пункт на пути из Европы в Индию и Юго-Вост. Азию. В 1866-1868 годы и 1890-х годах в результате эпидемий малярии на острове Маврикий погибли десятки тысяч жителей (на остальные острова, не имевшие прямых связей с Индией, эпидемии не распространились).
По окончании 1-й мировой войны в Маврикии начался подъём национально-освободительного движения. В 1936 году возникла первая политическая партия - Лейбористская партия (ЛП) во главе с С. Рамгуламом, в 1938 году - профсоюзные организации. В 1957 году проведены выборы в местные органы власти, расширены права Законодательного совета, в 1958 году введено всеобщее избирательное право. В 1964 году принята первая конституция Маврикия и образовано правительство во главе с Рамгуламом. На Лондонской конституционной конференции 1965 году принято решение о предоставлении колонии Маврикий независимости не позднее конца 1966 года. Острова Чагос были отделены от Маврикия и включены в состав Британской заморской территории в Индийском океане (в последующие годы маврикийское правительство неоднократно заявляло о противозаконности этого действия и требует возвращения островов Чагос в состав Маврикия). В 1967 году Маврикий получил статус самоуправляющейся территории, 12 марта 1968 года объявлен независимым государством в составе британского Содружества. Формально главой государства оставался британский монарх, представленный в Маврикии губернатором. Подписанный в этот же день договор об обороне закрепил за Великобританией право обеспечивать не только внешнюю, но и внутреннюю безопасность Маврикия. Управление островом Родригес и островами Агалега и Каргадос-Карахос было передано государству. Корпорации внешних островов, в которую вошли политики и предприниматели с островом Маврикий. В 1970 году Маврикий стал первой свободной экономической зоной в Индийском океане. Привлечение иностранных инвесторов, главным образом с острова Тайвань, из Гонконга и США, способствовало бурному развитию экономики, прежде всего текстильной промышленности и туризма. До начала 1980-х годов у власти в Маврикии находилась ЛП (в конце 1969 - конце 1973 годов, 1976-1981 годы в коалиции с консервативной Маврикийской социал-демократической партией, МСДП).
В конце 1960-х -1970-х годов в стране резко обострились противоречия между креолами и выходцами из Азии. Креолы считали, что с уходом англичан Маврикий оказался полностью во власти индусов, которые выступают в роли новых колонизаторов. На острове Родригес с преимущественно креольским населением развернулось движение за выход острова из состава страны и возвращение под власть Великобритании, однако британское правительство отказалось удовлетворить просьбу жителей острова. В 1969 году в Маврикии возникла левая партия Маврикийское боевое движение (МБД). В 1968 - январе 1971 и декабре 1971 - марте 1978 годов в стране вводился режим чрезвычайного положения, лидеры МБД были взяты под арест, запрещена деятельность профсоюзов, связанных с этой партией.
На парламентских выборах 1982 году победу одержал блок, в который вошли МБД и выделившаяся в 1979 году из ЛП Маврикийская социалистическая партия (МСП). Новое правительство возглавил председатель МБД А. Джагнот. Однако уже в марте 1983 года правящая коалиция распалась. В апреле того же года Джагнот и его сторонники вышли из состава МБД и образовали партию Боевое социалистическое движение (БСД), в которую влились и бывшие члены самораспустившейся МСП. На досрочных выборах в августе 1983 года в парламент большинство мест получила БСД. Было сформировано новое правительство во главе с Джагнотом.
В соответствии с принятыми Законодательной ассамблеей поправками к Конституции в Маврикии 12 марта 1992 года введена республиканская форма правления, провозглашена Республика Маврикий во главе с президентом, избираемым парламентом. Первым президентом страны стал представитель ЛП В. Рингаду. В 2002 году остров Родригес получил автономию, на нём стал избираться островной совет, представленный в парламенте Маврикия. В 2003 году президентом страны стал А. Джагнот. В 2004 году парламент Маврикия принял конституционный акт, по которому управление островами Агалега перешло к создаваемому на них местному совету, члены которого, однако, не избираются, а назначаются центральным правительством. Острова Каргадос-Карахос остались под управлением Корпорации внешних островов. На парламентских выборах 2005 году победу одержал коалиционный блок Социальный альянс (в него вошли ЛП и МСДП), правительство возглавил лидер ЛП Н. Рамгулам.
Дипломатические отношения между Маврикием и СССР установлены в 1968 году. По итогам состоявшихся в мае 2007 года в Москве переговоров руководства торгово-промышленных палат РФ и Маврикия подписан Меморандум о сотрудничестве в торгово-экономической и инвестиционных сферах. Товарооборот между РФ и Маврикием в 2008 году составил 2,5 миллионов долларов. Россия поставляет в Маврикий бумагу, химикаты, древесину, металлопрокат, минеральные удобрения, закупает текстиль, трикотажные изделия, полуфабрикаты из драгоценных металлов.
Хозяйство
До 1970-х годов основу экономики Маврикия составляли производство и экспорт сахара (до 80-90% объёма ВВП, 40-50% стоимости экспорта). С 1970-х годов государственная экономическая политика направлена на создание обрабатывающих отраслей и развитие сектора услуг (в том числе иностранного туризма). Быстрому экономическому росту способствовало создание свободной экономической зоны (СЭЗ) в районе морского порта Порт-Луи. В начале XXI века в СЭЗ действовали около 250 предприятий различного профиля (промышленные, транспортные и другие), а также филиалы иностранных банков (британский, южноафриканский, германский и другие) и финансовых организаций.
Объём ВВП 17,5 миллиардов долларов (по паритету покупательной способности; 2010 год), в расчёте на душу населения 13,5 тысяч долларов. Реальный прирост ВВП 3,6% (2010 год). Индекс человеческого развития 0,701 (2010 год, 72-е место из 169 стран). В структуре ВВП доля сферы услуг 69,1%, промышленности и строительства 26,6%, сельского хозяйства 4,3%.
Промышленность
Маврикий не располагает запасами минерального сырья и углеводородов. Производство электроэнергии 2,58 миллиардов кВт·ч (2009 год). Действуют 4 ТЭС (общая мощность 284 МВт), 8 ТЭЦ (39 МВт) и 8 ГЭС (53 МВт). Ведущие отрасли обрабатывающей промышленности - текстильная (занято около 1/2 работающих) и сахарная, ориентированные главным образом на экспорт. Производство различных текстильных и швейных изделий из импортного сырья; большинство предприятий сосредоточены в пределах порта Порт-Луи. Производство сахара 467 тысяч т (2009 год); все заводы находятся на острове Маврикий (города Ривьер-дю-Рампар, Сантр-де-Флак, Катр-Борн и другие). Отходы сахарного производства (багасса) используются в качестве топлива. Около 90% сахара экспортируется (главным образом в страны ЕС). В небольшом количестве выпускаются различные электронные приборы, металлоизделия, товары бытовой химии и другое.
С 2000-х годов активно осуществляется реконструкция и модернизация производственных мощностей, реализуются программы развития производства новых видов промышленной продукции (особенно электронной).
Сельское хозяйство
Площадь обрабатываемых земель около 110 тысяч га (середина 2000-х годов). Основная сельскохозяйственная культура - сахарный тростник (около 5 миллионов т в год), который распространён повсеместно (свыше 80% всех посадок в южном, северном и восточном районах, около 20% - в центральных и западных). Выращивают также (сбор, тысяч т, 2009 год): овощи 90, чай (в том числе на экспорт) 10,4, фрукты, табак 0,3. Развито цветоводство (антуриум, розы, герберы).
Животноводство развито слабо. Поголовье скота (тысяч голов, начало 2000-х годов) 140-150, в том числе козы 90-93, крупный рогатый скот 30-34, свиньи 16-17, овцы около 7. Потребности населения в мясных и молочных продуктах на 80-85% удовлетворяются за счёт импорта. Маврикий располагает значительными запасами рыбы и морепродуктов, но за счёт собственного улова внутренние потребности обеспечиваются лишь частично. Улов рыбы около 9 тысяч т (2009 год). Наиболее развито прибрежное рыболовство в лагунах; промышленный лов ведётся в прибрежной зоне океана и у островов Каргадос-Карахос и Агалега.
Сфера услуг
Главная отрасль - иностранный туризм, развитию которого способствуют благоприятные природно-климатические условия. В 2009 году Маврикий посетили 871,4 тысяч человек (719 тысяч человек в 2004 году), в том числе из Франции - 31,6%, Великобритании - 11,7%, других стран Европы, также с острова Реюньон - 12,0%, из ЮАР - 8,5%, Индии - 4,5%. Доходы от туристического бизнеса составили около 1,75 миллиардов долларов.
Транспорт
Все внутренние пассажирские и грузовые перевозки на острове Маврикий осуществляются автотранспортом. Длина автомобильных дорог с твёрдым покрытием свыше 2 тысяч км (2009 год). Главный морской порт - Порт-Луи (грузооборот около 6 миллионов т в год). Морской торговый флот включает 3 судна. Международный аэропорт Рамгулам (другое название Плезанс) расположен на юго-востоке острова Маврикий, к югу от города Маэбур. Национальная авиакомпания «Air Mauritius» осуществляет регулярные рейсы в страны Европы, Азии, Юго-Вост. Африки. Действуют небольшой аэродром на острове Родригес, взлётно-посадочные полосы на островах Агалега и Каргадос-Карахос.
Внешняя торговля
Стоимость товарного экспорта 2,04 миллиардов долларов, импорта - 3,94 миллиардов долларов (2010 год). Экспортируются одежда и ткани, сахар, морепродукты и рыба. Основные покупатели (2009 год): Великобритания (27,2%), Франция (16,6%), США (8,2%), Мадагаскар (6,4%), Италия (5,5%). Ввозятся промышленное оборудование, нефтепродукты, автомобили, продовольствие. Главные импортёры (2009 год): Индия (19,3%), КНР (12,9%), Франция (11,9%), ЮАР (8,9%).
Вооружённые силы
Вооруженные силы (ВС) представлены военизированными формированиями (2 тысяч человек; 2009 год), включающими специальные мобильные силы (СМС; 1,5 тысяч человек) и береговую охрану (БОХР; 500 человек). Военный годовой бюджет 33 миллионов долларов (2008 год).
Верховным главнокомандующим ВС является глава государства - президент.
СМС организационно сведены в 9 рот (6 пехотных., 2 мобильные, 1 инженерная) и подразделение обеспечения. На вооружении около 20 БТР и других боевых бронированных машин, 2 миномёта, безоткатные орудия. На вооружении БОХР состоят 20 патрульных катеров и 1 патрульный корабль, 3 патрульных самолёта. Имеется 1 полицейское авиационное крыло (4 вертолёта). Военная техника в основном французского и британского производства.
Мобилизационные ресурсы 340 тысяч человек, в том числе годных к военной службе 171 тысяч человек.
В соответствии с соглашением «О взаимной обороне и помощи» при необходимости в распоряжение Маврикия предоставляет войска Великобритания, сохраняющая за собой право использовать в качестве военных баз Порт-Луи и аэропорт Плезанс.
Здравоохранение
В Маврикии на 100 тысяч жителей приходится 106 врачей, 635 лиц среднего медицинского персонала, 40 акушерок, 27 фармацевтов (2006 год), 21 стоматолог (2005 год). Общие расходы на здравоохранение составляют 4,3% ВВП (бюджетное финансирование - 51,5%, частный сектор - 48,5%) (2006 год). Правовое регулирование системы здравоохранения осуществляют: Конституция (1968 год); акты о защите ребёнка (2005 год), о профилактике и лечении СПИДа (2006 год). Система здравоохранения состоит из частного (врачи общей практики, стоматология, специализированные клиники) и государственного (медицинская помощь бесплатная, финансируется за счёт налоговых поступлений) секторов. Доступную медицинскую помощь осуществляют амбулаторные отделения при больницах, сеть центров здравоохранения и «медклиник». Районные больницы и региональные госпитали оказывают амбулаторную, стационарную, неотложную, хирургическую, акушерско-гинекологическую, травматологическую, педиатрическую помощь и проводят интенсивную терапию.
Основные причины смерти: ишемическая болезнь сердца, цереброваскулярные заболевания, рак, травмы, диабет.
Зоны отдыха: Гранд-Бе, Домен-дю-Шасёр, Кюрпип, Маэбур и другие.
Спорт
Олимпийский комитет Маврикия создан в 1971 году, признан МОК в 1972 году. Спортсмены Маврикия принимали участие в 7 Олимпийских играх (с 1984 года, Лос-Анджелес); призовых мест не завоёвывали. Вопросами развития физической культуры и спорта занимается Министерство по делам молодёжи и спорта. Наиболее популярные виды спорта: бадминтон, баскетбол, бокс, волейбол, лёгкая атлетика, теннис, футбол, шахматы. Одна из старейших национальных федераций - теннисная (с 1910 года). Первые состязания по теннису состоялись в 1893 году. Популяризации и развитию тенниса в стране способствовали гастроли французского теннисиста Ж. Боротра в 1950 году. В Маврикии работает 21 теннисный клуб, 116 кортов. В 1986 году (Дубай) шахматисты сборной команды Маврикия дебютировали на Всемирных шахматных олимпиадах. С 1990-х годов острова, входящие в состав Маврикия, благодаря наличию гротов и рифов, - одно из наиболее популярных мест для круглогодичных занятий дайвингом.
Образование. Учреждения науки и культуры
Управление системой образования осуществляет Министерство образования и человеческих ресурсов. Основные регламентирующие документы в области образования - законы: о профессиональной подготовке (1988 год), об образовании (1996 год, изменения - 2001 год), об обязательном образовании (1993 год, изменения - 2005 год). Система образования включает: дошкольное воспитание детей 3-4-летнего возраста, 6-летнее начальное образование детей с 5 лет, 7-летнее среднее (5-летнее неполное и 2-летнее полное) образование, 1-, 2-, 3-годичное послесреднее (техническое, сельскохозяйственное, в области управления и прочее) образование, высшее образование. Дошкольным воспитанием охвачено 99% детей, начальным обучением - 95%, средним - около 80%. Грамотность населения в возрасте старше 15 лет составляет 87,4% (2007 год). В системе высшего образования 9 государственных, 35 частных вузов.
Крупные вузы: Университет Маврикия (1965 год), Авиационный колледж (1971 год), Педагогический институт (1973 год) - все в Редюи; Технологический университет (2000 год) в Порт-Луи; Институт здравоохранения и Институт передовых технологий - в Бо-Бассен - Роз-Хилле и другие.
Национальные архивы (1815 год) в Бо- Бассен - Роз-Хилле, Городская библиотека (1851 год) в Порт-Луи, Библиотека Карнеги (1920 год) в Кюрпипе.
Музеи: Порт-Луи (1880 год), естественной истории (1880 год), фотографий (1966 год; оба в Порт-Луи), Исторический музей (1950 год) в Домен-дю-Шасёр, Дом Эурека (близ Моки; построен в 1830-х годах, с 1986 года музей; музыка, искусство, картография, китайский и индийский быт), Культурный центр Домен-ле-Пай (близ Порт-Луи).
Среди научных учреждений - Маврикийский исследовательский совет (1992 год) в Бо-Бассен - Роз-Хилле, Королевское общество искусств и наук Маврикия (1829 год), Маврикийский НИИ сахарной промышленности (1953 год), Центр пищевых и сельско-хозяйственных исследований (1985 год), Центр прикладных социальных исследований (2001 год) - все в Редюи, Исследовательский центр маврикийской флоры и фауны в Порт-Луи, Маврикийский океанографический институт в Катр-Борне.
Средства массовой информации
Издаются газеты (все - в городе Порт-Луи) на английском и французском языках - «L’Express» (с 1963 года; ежедневно, тираж 30 тысяч экземпляров), «Week-End» (с 1966 года; еженедельно, 35 тысяч экземпляров), «Mauritius Times» (с 1954 года; еженедельно, 15 тысяч экземпляров), «Le Mauricien» (c 1908 года; ежедневно, 38 тысяч экземпляров); на китайском языке - «China Times» (с 1953 года; ежедневно), «Chinese Daily News» (с 1932 года; ежедневно) и другие.
Радиовещание с 1944 года, телевидение с 1965 года. Трансляцию теле- и радиопередач осуществляет правительственная служба «Mauritius Broadcasting Corporation» (MBC; с 1964 года).