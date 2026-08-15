МАВРИКИЙ
Флавий Маврикий Тиберий Август (Φλάβιος Μαυρίκιος Τιβέριος Αὔγουστος; Flavius Mauricius Tiberius Augustus) - византийский император c 582 года.
Родом из Каппадокии (возможно, армянин), сделал военную карьеру. Его провозгласил кесарем (цезарем), а затем августом умирающий император Тиберий Константин.
Вступив на престол, Маврикий женился на Константине - дочери Тиберия, от которой имел 6 сыновей (старший - Феодосий - с 590 года соправитель) и 3 дочерей. Унаследовал истощённую как в финансовом, так и в военном отношении империю.
При Маварикии тяжёлая война с Ираном (571-591 годы) получила неожиданное успешное завершение после бегства к нему свергнутого шаханшаха Хосрова II. Вернув трон с помощью усыновившего его Маврикия, он уступил Византийской империи ряд пограничных крепостей и значительные территории в Армении и Грузии.
На Балканах неоднократные вторжения авар и союзных с ними славян привели к опустошению значительные территорий Византии. Однако Маврикию удалось стабилизировать границу по Дунаю и перейти в контрнаступление с помощью войск, переброшенных с Востока.
При нём в Италии и Африке были сформированы особые военно-административные округа - Равеннский и Карфагенский экзархаты. Попытки при помощи франков вытеснить лангобардов из Италии не принесли результатов.
В этой обстановке важную самостоятельную роль в итальянской политике приобрела дипломатия папы Римского Григория I Великого. Нашествие мавров на Карфаген отразил экзарх Геннадий.
Считая своей главной задачей упорядочение финансов, Маврикий всеми способами сокращал государственные расходы, что сделало его крайне непопулярным в армии и народе.
В конце 602 года к мятежу дунайской армии во главе с центурионом Фокой (будущий император) добавились волнения в столице, Маврикий был свергнут и казнён вместе с сыновьями и приближёнными.
Византийский историк VI века Евагрий Схоластик описывает Маврикия как простого в обращении человека и старательного правителя; но к концу правления император открыто подвергался насмешкам как скупец, ставящий семью выше государства (Маврикий собирался разделить империю между 3 старшими сыновьями).
Маврикий отличался глубокой религиозностью, при нём был введён праздник Успения Богородицы (15 августа).
Вскоре после гибели Маврикия его образ был наделён чертами праведника, искупившего смертью свои грехи. Принадлежность императору военного трактата VI-VII веков, так называемого "Стратегикона Маврикия", не доказана, но не исключена.