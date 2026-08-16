МАВРЕТАНИЯ Мавретания (греч. Μαυριτανία, лат. Mauretania) — в древности северо-западная область Африки (территория современных Сев. Марокко и Зап. Алжира).

Мавретания ( греч . Μαυριτανία, лат . Mauretania) — в древности северо-западная область Африки (территория современных Сев. Марокко и Зап. Алжира). Название произошло от населения, скотоводческих племен — носителей берберо-ливийских языков, именовавшихся по-гречески Μαυρούσιοι, по-латински Mauri (от древнегреч . μαυρός — «темный»). В конце II — начале I тысячелетия до н. э. на побережьях появились финикийские фактории, которые в III в. до н. э. попали в зависимость от Карфагена , а после III Пунической войны — от Римской республики. В 105 царь М. Бокх I, предки которого объединили под своей эгидой маврусиев (мавров), выдал Риму своего зятя — Югурту , получив за это Зап. Нумидию. После смерти бездетного царя Бокха II (33 до н. э.) М. полностью оказалась под римской властью. Август вывел сюда несколько колоний, а в 25 до н. э. передал царство воспитанному в его семье нумидийскому царевичу Юбе II, который сделал свою резиденцию Иол (переименованный в Цезарею) важным эллинистическим центром. Проримские симпатии Юбы вызвали недовольство его подданных. Ему наследовал его сын Птолемей, казненный в 40 н. э. Калигулой. Около 44—45 Клавдий преобразовал М. в две провинции с границей по реке Мулуха (ныне Уэд-Мулуя): М. Тингитанскую со столицей Тингис (ныне Танжер ) и М. Цезарейскую со столицей Цезарея (ныне Шершель). Здесь существовал глубокий разрыв между немногочисленными античными городами (имевшими почти исключительно пунийскую — карфагено-финикийскую — предысторию: Икосий, Руссадир, Ликс на побережье; Ситиф, Тубусупт, Волюбилис во внутренней части страны), окруженными земледельческими поселениями с процветающим хлебопашеством и садоводством, и кочевыми скотоводами-маврусиями, выпасавшими свои стада по обе стороны римской границы и нередко нападавшими на города М. и Бетики , с которой в IV в. была административно объединена Тингитана. В 429 М. захватили вандалы , в 533—534 — Византия. В конце VII в. сюда впервые вторглись арабы, которые в 710—711 окончательно присоединили М. к Омейядов халифату .

Лит .: Moderan Y. Les Maures et l’Afrique romaine: IVe—VIIe siecle. Rome, 2003; Papi E. Punic Mauretania? // The Punic Mediterranean. Identities and Identification from Phoenician Settlement to Roman Rule. Ed. J. Crawley Quinn, N. C. Vella. Cambridge, 2014. P. 202—221; Bridoux V . Les royaumes d’Afrique du Nord: Emergence, consolidation et insertion dans les aires d’influences mediterraneennes (203—33 av. J.-C.). Rome, 2020. Т. К . Кораев.