МАВЛЯ КУЛЫЙ

МАВЛЯ КУЛЫЙ, Мав­ля Ко­лый (1630-е годы - начало XVIII века) - татарский по­эт, ре­лигиозный дея­тель.

По­лу­чил бо­го­слов­ское об­ра­зо­ва­ние.

В 1670-е годы жил в ок­ре­ст­но­стях города Бол­гар (Бул­гар), в 1699 году пе­ре­ехал в деревню Ста­рый Иш­ти­ряк.

Ав­тор по­этического сборника «Муд­рые из­ре­че­ния» («Хик­мə т­лə р»; 1669-1670 годы, по другим све­де­ни­ям, 1678-1679 годы), со­дер­жа­ще­го бо­лее 100 сти­хо­тво­ре­ний ре­лигиозно-фи­лософской те­ма­ти­ки; впер­вые об­на­ру­же­ны в 1925 году (ру­ко­пис­ный спи­сок - 1855 год, час­тич­но опубликован в 1927 год).

В конце 1990-х годов бы­ли об­на­ру­же­ны фраг­мен­ты по­эм «О еди­но­мыш­лен­ни­ках» («Бе­рек­кə н­нə р сый­фа­ты») и «Об ищу­щих доз­во­лен­ной пи­щи» («Хə ­лə л нə фкъə эс­тə ­гə н­лə р сый­фа­ты»; обе изданы в 2008 году).

Твор­че­ст­во Мавли Кулого про­дол­жа­ет тра­ди­ции средне-ази­атской су­фий­ской по­этической шко­лы (А. Яса­ви, С. Ба­кыр­га­ни).

В по­эзии Мавли Кулого пре­об­ла­да­ют мо­ти­вы жиз­ни и смер­ти, нравственной чис­то­ты, му­сульманский ас­ке­ти­ки ; для неё ха­рак­тер­ны 12-слож­ный сил­ла­бический стих, стро­гое со­блю­де­ние рит­ма и риф­мы.

Сочинения:

Ан­то­ло­гия та­тар­ской по­эзии. Ка­зань, 1957. С. 69-71.