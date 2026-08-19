МАВЕРАННАХР Мавераннахр (араб. Ма вара’ ан-­нахр — «То, что по ту сторону реки», перс. Фараруд — «Заречье») — историческая область в Центральной Азии, на территории современных Узбекистана и Таджикистана.

Мавераннахр ( араб . Ма вара’ ан-­нахр — «То, что по ту сторону реки», перс . Фараруд — «Заречье») — историческая область в Центральной Азии , на территории современных Узбекистана и Таджикистана. Название «М.» появилось в период арабских завоеваний VII—VIII вв., когда так обозначались все земли по правому берегу р. Амударьи, куда совершались походы войск Омейядов халифата (в противоположность Ма дуна-н-нахр — «Тому, что по эту сторону реки», т. е. землям по левому берегу Амударьи, которые уже подчинили арабы, в частности Хорасану ). В IX—X вв. термин «М.» стал обозначать большую часть Среднеазиатского Двуречья (между средними течениями Амударьи и Сырдарьи), примерно соответствующую бассейнам Зеравшана ( Согдиана , с крупнейшими городами Самаркандом и Бухарой , и Чаганиан) и правых притоков Амударьи (Чаганиан, Хуттал, Вахан). В М. чаще всего не включались Ферганская долина с Худжандом и Ташкентский оазис (Чач); отдельно от него почти всегда рассматривался Хорезм , а Туркестан (на север от Сырдарьи) ему противопоставлялся. В тюрко-персидском историописании монгольской эпохи сложилось противопоставление М. как районов древней земледельческой и городской культуры, которые в XIV в. вышли из-под прямого контроля Джагатайского улуса и стали ядром державы Тимуридов , Моголистану как землям, где джагатаидская власть сменилась джучидской и, в отличие от М., преобладали кочевой и полукочевой элементы. В европейской науке XIX в. сложился латинизированный перевод термина М. как Transoxiana или Transoxania, который широко бытует поныне в различных языковых формах, но не прижился в российском востоковедении, где с того же времени используется в большинстве случаев термин М. в разных транскрипциях (Мавераннагр, Мавараннахр и пр.). Янь Миньцзя.