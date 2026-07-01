МАВАНДУЙ
МАВАНДУЙ - могильник раннего периода династии Западная Хань (первая половина - середина II века до н. э.) в восточном пригороде современного города Чанша (провинция Хунань, Китай).
Раскопки местного Музея археологии и Института археологии Академии наук КНР в 1972-1974 годах. Включает 3 могилы. По 3 печатям с надписями, сопоставленными с письменными источниками, установлено, что могила М2 (ограбленная) принадлежала Ли Цану (умер 186 год до н. э.), первому министру владения Чанша, носившему титул «дайский хоу». М3, очевидно, принадлежала его сыну (возможно, 2-му дайскому хоу, которого звали Ли Си), скончавшемуся в возрасте около 30 лет; учитывая надпись на деревянной планке, - после 168 года до н. э. М1 позднее по стратиграфии, там похоронена женщина в возрасте около 54 лет, по-видимому супруга Ли Цана; судя по надписям на печати и посуде, её звали Синь Чжуй.
Все могилы выкопаны наполовину в природном холме высотой 4-5 м, стены достраивали из трамбованной земли; после погребения яму заполняли уплотнённой землёй и сверху делали насыпь; в итоге образовался единый курган с 2 вершинами, высотой около 16 м. Прямоугольные камеры имели по 3-4 уступа (крупнейшая в М1 - 19,5×17,8 м вверху, 7,6: 6,7 м у дна), коридор-дромос на севере. Пол и стены камеры засыпаны слоем древесного угля (до 0,5 м), который покрыт слоем белой глины (до 1,3 м); обшивка стен и перегородки - из сосновых досок. Частично сохранились шёлковые драпировки с изображениями ритуальной процессии и повседневных сцен. В центральном отсеке М1 находились 4 (один в другом) лакированных гроба из катальпы (в М3 их было 3, в М2 - 2). Возможно, роспись гробов в М1 символизировала переход в иную жизнь: чёрный, 1-й гроб означал смерть; на 2-м гробе изображены мифические зооморфные персонажи с их повелителем Тубо, которые встретят покойную в загробном мире; на 3-м - обитель бессмертных, где она будет вечно пребывать. 4-й гроб затянут тканью, по бокам прикреплены перья, представляя «летающий корабль» для парения в облаках. 4-й гроб оказался заполненным водой, которая просочилась через слои угля и глины и, очищенная, стала консервантом. На покойной - рубаха из конопляной ткани, шёлковые халат и туфли, лицо закрыто парчовым платком, руки и ноги связаны; поверх надели ещё 18 единиц одеяний; кроме того, плотно обмотали 9 широкими полосами шёлка и накрыли 2 шёлковыми халатами. Тело (в т. ч. внутренние органы) прекрасно сохранилось. Была установлена причина смерти - сердечный приступ; зафиксирован ряд болезней.
Отсеки вокруг гробов имитировали покои дворца: «столовую» со столом, убранным лаковой и керамической посудой, рядом - продовольствие в бамбуковых корзинах, специи в мешочках; «гардеробную» с комплектами в основном шёлковой одежды; «гостиную» с гуслями, цитрами, флейтами, губным органом юй, в т. ч. вотивными, с деревянными фигурками музыкантов; «людскую» с фигурками прислуги (более крупные в сшитой одежде, другие - в нарисованной). Большая часть инвентаря описана на бамбуковых планках, помещённых в могилы (в М1 - 312, в М3 - 410 дощечек). В списках: разнообразные блюда из многих видов мяса и рыбы; запасы риса, пшеницы, чечевицы, корней лотоса, груш, слив, китайских фиников (ююба); накидки на голову, халаты, рубахи, плахты (поясная одежда типа передника), чулки, туфли.
М1 и М3 относятся, очевидно, к периоду правления императора Вэнь-ди (179-156 годы до н. э.), который для экономии запретил помещать в могилы изделия из цветных металлов, но их заменили ещё более дорогими лаковыми. Например, в М1 - набор из 9 треножников, соответствовавший уровню удельного правителя, и более 170 других изделий: посуда (в т. ч. с надписью об изготовлении в казённых мастерских города Чэнду), палочки для еды (новшество в столовом наборе), столики, ширмы, туалетные принадлежности (ещё 316 лаковых предметов было в М3, около 200 - в М2). Среди других находок - 46 отрезов разных тканей. Уникальны накрывавшие гробы 2 шёлковых погребальных штандарта Т-образной формы, длиной около 2 м. На них нарисовано путешествие души покойного (в М3 - мужчина, в М1 - пожилая женщина, опирающаяся на трость) в загробном мире, представленном мифологическими персонажами (Фуси, Нюйва и др.).
Кроме описи погребальных предметов, особенно ценны рукописи на шёлке и деревянных планках. В М3 и М1 - 14 трактатов по медицине и фармацевтике, от фрагментов классического труда по медицинской теории «Хуанди нэйцзин» до рекомендаций по сексологии и сборников рецептов. Оснавная часть философских, исторических, гадательных, военных сочинений («И цзин», «Лао-цзы», «Чжаньго цэ», «Чуньцю шиюй» и др.) - в М3, там же 2 карты, где показаны крепости, военные лагеря, до 80 поселений владения Чанша и окрестностей, в т. ч. населённых коренными некитайскими народами, граница между Чанша и государством Намвьет.