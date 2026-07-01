МАВАНДУЙ

МАВАНДУЙ - мо­гиль­ник ран­не­го пе­рио­да ди­на­стии Западная Хань (первая половина - середина II века до н. э.) в восточном при­го­ро­де современного города Чан­ша (провинция Ху­нань, Ки­тай ).

Рас­коп­ки ме­ст­но­го Му­зея ар­хео­ло­гии и Института ар­хеоло­гии Академии наук КНР в 1972-1974 годах. Вклю­ча­ет 3 мо­ги­лы. По 3 пе­ча­тям с над­пи­ся­ми, со­пос­тав­лен­ны­ми с письменными ис­точ­ни­ка­ми, ус­та­нов­ле­но, что мо­ги­ла М2 (ог­раб­лен­ная) при­над­ле­жа­ла Ли Ца­ну (умер 186 год до н. э.), пер­во­му ми­ни­ст­ру вла­де­ния Чан­ша, но­сив­ше­му ти­тул «дай­ский хоу». М3, оче­вид­но, при­над­ле­жа­ла его сы­ну (воз­мож­но, 2-му дай­ско­му хоу, ко­то­ро­го звали Ли Си), скон­чав­ше­му­ся в воз­рас­те около 30 лет; учи­ты­вая над­пись на де­ревянной план­ке, - по­сле 168 года до н. э. М1 позд­нее по стра­ти­гра­фии, там по­хо­ро­не­на жен­щи­на в воз­рас­те около 54 лет, по-ви­ди­мо­му суп­ру­га Ли Цана; су­дя по над­пи­сям на пе­ча­ти и по­су­де, её зва­ли Синь Чжуй.

Все мо­ги­лы вы­ко­па­ны на­по­ло­ви­ну в при­род­ном хол­ме высотой 4-5 м, сте­ны до­ст­раи­ва­ли из трам­бо­ван­ной зем­ли; по­сле по­гре­бе­ния яму за­пол­ня­ли уп­лот­нён­ной зем­лёй и свер­ху де­ла­ли на­сыпь; в ито­ге об­ра­зо­вал­ся еди­ный кур­ган с 2 вер­ши­на­ми, высотой около 16 м. Пря­мо­уголь­ные ка­ме­ры име­ли по 3-4 ус­ту­па (круп­ней­шая в М1 - 19,5×17,8 м ввер­ху, 7,6: 6,7 м у дна), ко­ри­дор-дро­мос на се­ве­ре. Пол и сте­ны ка­ме­ры за­сы­па­ны сло­ем дре­вес­но­го уг­ля (до 0,5 м), ко­то­рый по­крыт сло­ем бе­лой гли­ны (до 1,3 м); об­шив­ка стен и пе­ре­го­род­ки - из со­сно­вых до­сок. Час­тич­но со­хра­ни­лись шёл­ко­вые дра­пи­ров­ки с изо­бра­же­ния­ми ри­ту­аль­ной про­цес­сии и по­все­днев­ных сцен. В центральном от­се­ке М1 на­хо­ди­лись 4 (один в дру­гом) ла­ки­ро­ван­ных гро­ба из ка­таль­пы (в М3 их бы­ло 3, в М2 - 2). Воз­мож­но, рос­пись гро­бов в М1 сим­во­ли­зи­ро­ва­ла пе­ре­ход в иную жизнь: чёр­ный, 1-й гроб оз­на­чал смерть; на 2-м гро­бе изо­бра­же­ны ми­фические зоо­морф­ные пер­со­на­жи с их по­ве­ли­те­лем Ту­бо, ко­то­рые встре­тят по­кой­ную в за­гроб­ном ми­ре; на 3-м - оби­тель бес­смерт­ных, где она бу­дет веч­но пре­бы­вать. 4-й гроб за­тя­нут тка­нью, по бо­кам при­кре­п­ле­ны пе­рья, пред­став­ляя «ле­таю­щий ко­рабль» для па­ре­ния в об­ла­ках. 4-й гроб ока­зал­ся за­пол­нен­ным во­дой, ко­то­рая про­со­чи­лась че­рез слои уг­ля и гли­ны и, очи­щен­ная, ста­ла кон­сер­ван­том. На по­кой­ной - ру­ба­ха из ко­но­п­ля­ной тка­ни, шёл­ко­вые ха­лат и туф­ли, ли­цо за­кры­то пар­чо­вым плат­ком, ру­ки и но­ги свя­за­ны; по­верх на­де­ли ещё 18 еди­ниц одея­ний; кро­ме то­го, плот­но об­мо­та­ли 9 ши­ро­ки­ми по­ло­са­ми шёл­ка и на­кры­ли 2 шёл­ко­вы­ми ха­ла­та­ми. Те­ло (в т. ч. внут­рен­ние ор­га­ны) пре­крас­но со­хра­ни­лось. Бы­ла ус­та­нов­ле­на при­чи­на смер­ти - сер­деч­ный при­ступ; за­фик­си­ро­ван ряд болезней.

От­се­ки во­круг гро­бов ими­ти­ро­ва­ли по­кои двор­ца : «сто­ло­вую» со сто­лом, уб­ран­ным ла­ко­вой и ке­ра­мической по­су­дой, ря­дом - про­до­воль­ст­вие в бам­бу­ко­вых кор­зи­нах, спе­ции в ме­шоч­ках; «гар­де­роб­ную» с ком­плек­та­ми в основном шёл­ко­вой оде­ж­ды; «гос­ти­ную» с гус­ля­ми, цит­ра­ми, флей­та­ми, губ­ным ор­га­ном юй, в т. ч. во­тив­ны­ми, с де­ревянными фи­гур­ка­ми му­зы­кан­тов; «люд­скую» с фи­гур­ка­ми при­слу­ги (бо­лее круп­ные в сши­той оде­ж­де, дру­гие - в на­ри­со­ван­ной). Большая часть ин­вен­та­ря опи­са­на на бам­бу­ко­вых план­ках, по­ме­щён­ных в мо­ги­лы (в М1 - 312, в М3 - 410 до­ще­чек). В спи­сках: раз­но­об­раз­ные блю­да из мно­гих ви­дов мя­са и ры­бы; за­па­сы ри­са, пше­ни­цы, че­че­ви­цы, кор­ней ло­то­са, груш, слив, китайских фи­ни­ков (юю­ба); на­кид­ки на го­ло­ву, ха­ла­ты, ру­ба­хи, плах­ты (по­яс­ная оде­ж­да ти­па пе­ред­ни­ка), чул­ки, туф­ли.

М1 и М3 от­но­сят­ся, оче­вид­но, к пе­рио­ду прав­ле­ния императора Вэнь-ди (179-156 годы до н. э.), ко­то­рый для эко­но­мии за­пре­тил по­ме­щать в мо­ги­лы из­де­лия из цвет­ных ме­тал­лов, но их за­ме­ни­ли ещё бо­лее до­ро­ги­ми ла­ко­вы­ми. Например, в М1 - на­бор из 9 тре­нож­ни­ков, со­от­вет­ст­во­вав­ший уров­ню удель­но­го пра­ви­те­ля, и бо­лее 170 других из­де­лий: по­су­да (в т. ч. с над­пи­сью об из­го­тов­ле­нии в ка­зён­ных мас­тер­ских города Чэн­ду), па­лоч­ки для еды (нов­ше­ст­во в сто­ло­вом на­бо­ре), сто­ли­ки, шир­мы, туа­лет­ные при­над­леж­но­сти (ещё 316 ла­ко­вых пред­ме­тов бы­ло в М3, около 200 - в М2). Сре­ди других на­хо­док - 46 от­ре­зов раз­ных тка­ней. Уни­каль­ны на­кры­вав­шие гро­бы 2 шёл­ко­вых по­гре­баль­ных штан­дар­та Т-об­раз­ной фор­мы, дли­ной около 2 м. На них на­ри­со­ва­но пу­те­ше­ст­вие ду­ши по­кой­но­го (в М3 - муж­чи­на, в М1 - по­жи­лая жен­щи­на, опи­раю­щая­ся на трость) в за­гроб­ном ми­ре, пред­став­лен­ном ми­фо­ло­гическими пер­со­на­жа­ми (Фу­си, Нюй­ва и др.).

Кроме описи погребальных предметов, особенно цен­ны ру­ко­пи­си на шёл­ке и де­ревянных план­ках. В М3 и М1 - 14 трак­татов по ме­ди­ци­не и фар­ма­цев­ти­ке, от фраг­мен­тов клас­сического тру­да по медицинской тео­рии «Ху­ан­ди нэй­цзин» до ре­ко­мен­да­ций по сек­со­ло­гии и сборников ре­цеп­тов. Оснавная часть фи­лософских, ис­то­рических, га­да­тель­ных, военных со­чи­не­ний («И цзин», «Лао-цзы», «Чжаньго цэ», «Чуньцю шиюй» и др.) - в М3, там же 2 кар­ты, где по­ка­за­ны кре­по­сти, во­енные ла­ге­ря, до 80 по­се­ле­ний вла­де­ния Чан­ша и ок­ре­ст­но­стей, в т. ч. на­се­лён­ных коренными не­ки­тай­ски­ми на­ро­да­ми, граница между Чанша и государством Намвьет.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)