МАУТХАУЗЕН
МАУТХАУЗЕН - нацистский концентрационный лагерь.
Создан в июле - августе 1938 года в 4 км от города Маутхаузен (Австрия) в качестве филиала концлагеря Дахау. С марта 1939 года самостоятельный лагерь.
Первоначально предназначался для содержания уголовных преступников, гомосексуалистов, лиц, объявленных «расово неполноценными». Их труд использовался компанией «Deutsche Erd- und Steinwerke, GmbH» (DESt), организованной СС в апреле 1938 года. Преобразован в лагерь для политических заключённых 08.05.1939 года, с началом Второй мировой войны в лагере содержались также военнопленные.
Имел статус лагеря смерти, насчитывал от 49 до 52 филиалов (внешних лагерей), крупнейшими из которых были Гузен (с 1940 года) и Мельк (с 1944 года). С 1943 года труд большинства узников использовался на германских военных предприятиях. С весны 1942 года уничтожение узников Маутхаузена производилось в газовых камерах. Всего за годы существования Маутхаузена через него прошли, по различным данным, от почти 200 тысяч человек до 335 тысяч человек из разных стран, из которых свыше 8 тысяч составляли женщины.
Только по сохранившимся лагерным документам, в Маутхаузене были уничтожены свыше 122 тысяч человек (из них более 32 тысяч советских граждан). В Маутхаузене действовала подпольная организация Сопротивления во главе с интернациональным лагерным комитетом. В ночь на 02.02.1945 года из Маутхаузена совершили побег свыше 500 советских военнопленных (почти все были пойманы и уничтожены).
Освобождён 05-07.05.1945 года 3-й армией США. В 1946-1947 годах в Маутхаузене располагался советский лагерь для интернированных и казармы советского военного контингента, 20.06.1947 года передан австрийским властям. В 1948-1950 годах на территории Маутхаузена было установлено 20 национальных памятников, в т. ч. замученному здесь в феврале 1945 года Д. М. Карбышеву (1948 год). В 1949 году началось строительство мемориального комплекса, в 1970 году открыт музей. Во многих странах, в т. ч. в России, действуют комитеты бывших узников Маутхаузена.
Исторические источники:
СС в действии. Документы о преступлениях СС. М., 1960.