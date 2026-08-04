МАУСИЛИ
МАУСИЛИ - арабские музыканты иранского происхождения.
Ибрахим (742 год, Куфа - 804 год, Багдад). Склонность к занятиям музыкой проявил в юности; не получив одобрения родственников, присоединился к странствующим музыкантам. Прибыл в Мосул (отсюда его имя - аль-Mаусили), затем в Рей, где брал уроки арабской и иранской музыки. Придворный музыкант халифов аль-Махди (775-785 годы), аль-Хади (785-786 годы) и Харуна ар-Рашида. Для Харуна ар-Рашида, с которым у него сложилась личная дружба, он (вместе с коллегами Абд аль-Джами и аль-Мухтари) сделал сборник из 100 песен, который стал основой для «Великой книги песен» Абу-ль-Фараджа аль-Исфахани. По преданию, был автором около 900 вокальных произведений и сборников песен, которые сохраняли известность до конца X века. В своём богатом доме устроил школу, в которой могли обучаться одновременно свыше 80 учеников (среди них - сын Исхак, Зальзаль).
Его сын Исхак [767 год, Арраджан (?) - 850 год, Багдад]. Жил при дворе халифов, получил универсальное образование. Пению учился у отца, игре на уде (лютня) - у Зальзаля. Был придворным музыкантом при всех халифах - от Харуна ар-Рашида (786-809 годы) до аль-Мутаваккиля (с 847 года). Последователь отца и приверженец классического стиля в арабской музыке, находился в оппозиции к музыкантам новаторского направления (Ибн аль-Ибрахим Махди и др.). Автор около 40 книг о музыке (фрагменты сохранились в трудах более поздних авторов); самая обширная из них, «Великая книга песен» («Китаб аль-агани аль-кабир»), стала основным источником для одноименной книги Абу- ль-Фараджа аль-Исфахани, которая включает в себя биографию Исхака Маусили и подробное описание его стиля композиции. Собственную теоретическую систему арабской музыки создал на основе восточных традиций (без знания греческой теории музыки); его музыкальная терминология объяснена в трудах Яхъи ибн Али аль-Mунаджима (IX век) и аль-Исфахани; разработанные им правила использовалась до XIV века (например, в начале XII века в музыке мусульманской Испании).