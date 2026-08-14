МАУРИЦХЁЙС

МАУРИЦХЁЙС - памятник архитектуры и художественный музей в Гааге .

Дво­рец Маурицхёйс по­стро­ен на бе­ре­гу озера Вей­вер для прин­ца Ио­ган­на Мо­ри­ца Оран­ско­го в 1633-1635 годах (архитектор П. Пост, про­ект Я. ван Кам­пе­на) в сти­ле клас­си­циз­ма . Рес­тав­ри­ро­ван в 1708-1718 годах по­сле по­жа­ра 1704 года. При­об­ре­тён го­су­дар­ст­вом в 1820 году и пре­вра­щён в ху­дожественный му­зей (Ко­ро­лев­ский ка­би­нет кар­тин; от­крыт в 1822 году).

В ос­но­ву собрания му­зея лег­ла кол­лек­ция кар­тин (около 200) из «ка­би­не­та ис­кусств» прин­ца Виль­гель­ма V Оран­ско-Нас­сау­ско­го. Ны­не в Маурицхёйсе хра­нят­ся про­из­ве­де­ния главным образом ни­дер­ланд­ской (Ро­гир Ван дер Вей­ден, Х. Мем­линг, К. Мас­сейс ), гол­ланд­ской (А. Бос­харт Стар­ший, Ф. Халс, Рем­брандт, П. Пот­тер, Я. Вер­мер, Я. Стен, Я. ван Рёйс­дал и др.) и фла­манд­ской (П. П. Ру­бенс, Я. Йор­данс) школ; кар­ти­ны Х. Холь­бей­на Млад­ше­го, Л. Кра­на­ха Стар­ше­го и др. Так­же в му­зее пред­став­ле­ны скульп­ту­ра, гра­фи­ка .

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)