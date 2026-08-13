МАУНТБЕТТЕН, ЛУИС

Маунтбеттен ( англ . Mountbatten), Луис , 1-й граф Маунтбеттен Бирманский (25.06.1900, Виндзор, Беркшир, Великобритания — 27.08.1979, Маллахмор, Слайго, Ирландия) — британский военно-морской, государственный деятель, адмирал флота, последний вице-король Индии, дядя принца Филиппа Маунтбеттена, герцога Эдинбургского, супруга королевы Великобритании Елизаветы II . Родился в аристократической семье, сын принца Людвига Александра Баттенбергского (с 1917 Маунтбеттена) и принцессы Виктории Гессен-Дармштадской, внучки королевы Виктории . Учился в Королевском военно-морском колледже в Дартмуте (1913—1916). Во время Первой мировой войны в 1916 поступил на службу в качестве офицера Королевского военно-морского флота, продолжил служить в 1920—1930-е. В начале Второй мировой войны командовал 5-й флотилией эсминцев и провел несколько успешных операций по уничтожению немецких подводных лодок в Атлантике, участвовал в обороне союзниками Норвегии (1940) и о. Крит (1941). В октябре 1941 назначен У. Черчиллем главой Штаба межвойсковых операций для координации работы сухопутных, воздушных и морских сил и начальником объединенного оперативного штаба десантных войск. Занимался организацией разведывательных рейдов на территорию Европы, оккупированную немцами. В августе 1942 координировал высадку британо-канадского разведывательного десанта на северном побережье Франции около г. Дьепп («операция «Раттер» или «битва за Дьепп»). В 1943—1946 был главнокомандующим союзными войсками в Юго-Вост. Азии. Руководил освобождением Бирмы совместно с генералом У. Слимом (1945). Принял капитуляцию Японии в Сингапуре (1945).

В феврале 1947 был назначен вице-королем Британской Индии (март — август 1947), в момент, когда под напором национально-освободительного движения Великобритания была вынуждена объявить о выводе оттуда своих сил. Подготовил так называемый план Маунтбеттена, по которому Британская Индия по религиозному принципу делилась на два государства, получивших статус доминионов: Индийский Союз и мусульманский Пакистан. Генерал-губернатор доминиона Индийский Союз (август 1947 — июнь 1948). В 1946 получил титул виконта, в 1947 — графа. После отъезда из Индии продолжил военную карьеру: в 1948—1950 командовал эскадрой крейсеров Средиземноморского флота, в 1950—1952 являлся четвертым лордом адмиралтейства, в 1952—1954 — командующим Средиземноморским флотом, в 1955—1959 — первым лордом адмиралтейства, с 1956 — адмиралом флота. В 1959—1965 — начальник Штаба обороны Великобритании, председатель Комитета начальников штабов. В 1965 вышел в отставку. C 1965 — губернатор, с 1974 — лорд-лейтенант о. Уайт. Погиб в 1979 от рук террориста Ирландской республиканской армии, подложившего бомбу в его лодку.

Соч. : The Diaries of Lord Louis Mountbatten: Tours with the Prince of Wales / Ed. by P. Ziegler. London, 1987; Personal Diary of Admiral the Lord Louis Mountbatten, Supreme Allied Commander, South-East Asia, 1943—1946 / Ed. by P. Ziegler. London, 1988.

Лит. : Murphy R. Last Viceroy. The Life and Times of Rear-Admiral the Earl Mountbatten of Burma. London, 1948; Terraine J. The Life and Times of Lord Mountbatten: An Illustrated Biography Based on the Television History. London, 1968; Hough R. A. Mountbatten: Hero of Our Time. London, 1980; Ziegler P. Mountbatten: The Official Biography. London, 1985. Е. А. Суслопарова, Е. В. Смирнова .