МАУНТБЕТТЕН ЛУИС
МАУНТБЕТТЕН ЛУИС ФРАНСИС АЛЬБЕРТ ВИКТОР НИКОЛАС - государственный, политический и военный деятель Великобритании.
Сын британского государственного и военно-морского деятеля принца Людвига Александра Баттенбергского (с 1917 года Маунтбеттен) и принцессы Виктории Гессен-Дармштадтской, внучки королевы Виктории. Образование получил в Королевском военно-морском колледже в Дартмуте (1916 год), затем служил на британском флоте. С 1933 года командир торпедоносца «Керейджес», с 1935 года - эскадренного миноносца «Уишарт». Занимался вопросами совершенствования связи. В 1939 года последовательно командовал противолодочным отрядом, миноносцем «Келли», затем авианосцем «Илластриес».
Участвовал в Норвежской кампании весной 1940 года и обороне острова Крит в мае - июне 1941 года. В октябре - ноябре 1941 года командовал элитными подразделениями, занимавшимися проведением диверсионно-террористических операций в тылу противника, затем главный советник при Управлении комбинировнных операций, с 1942 года в звании вице-адмирала нальник этого управления и фактический член Кабинета начальников штабов. В том же году возглавил Штаб планирования и технического обеспечения военных операций. В августе 1942 года руководил десантной операцией союзнических сил на северном побережье Франции в районе города Дьеп (операция «Юбилей»), в декабре 1942 года - действиями британских экспедиционных сил на острове Мадагаскар. С октября 1943 года командующий союзническими войсками в Юго-Восточной Азии. Под его руководством англо-американские войска в 1945 году освободили Бирму и Сингапур от японской оккупации.
В марте - августе 1947 года вице-король Индии. Автор плана раздела Британской Индии по религиозно-общинному принципу и создания доминионов Индийсский Союз и Пакистан. В августе 1947 года - июне 1948 года генерал-губернатор Индийского Союза. В 1948-1950 годах командовал соединением крейсеров на Мальте. В 1950-1952 годах 4-й лорд адмиралтейства. В 1952-1954 годах командующий британским Средиземноморским флотом, в 1955-1959 годах 1-й лорд адмиралтейства, в 1959-1965 годах начальник имперского штаба обороны. В 1965 году вышел в отставку, позднее назначен губернатором британского острова Уайт. В 1975 году личный представитель Елизаветы II на праздновании 30-летия Победы в Москве. Погиб в результате террористического акта, организованного Ирландской республиканской армией. Кавалер Подвязки ордена (1946 год), Бани ордена (1955 год) и др.