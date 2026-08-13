МАУЛЬБЕРЧ ФРАНЦ АНТОН

МАУЛЬБЕРЧ ФРАНЦ АНТОН - австрийский живописец, рисовальщик, гравёр; член и проффесор венской Академии Художеств, проффесор берлинской Академии Художеств.

Учил­ся у от­ца, жи­во­пис­ца Ан­то­на Ма­уль­бер­ча (1684-1748 годы), за­тем в вен­ской Академии художеств (1739-1745 годы и 1749-1750 годы) у П. Тро­ге­ра и Я. ван Шуп­пе­на. Ра­бо­тал во мно­гих го­ро­дах Че­хии, Сло­ва­кии, Венг­рии, а так­же в Ве­не, Дрез­де­не, Ин­сб­ру­ке. О ран­ней ма­не­ре Маульберча сви­де­тель­ст­ву­ют ал­тар­ные об­ра­зы «По­кло­нение вол­хвов» в со­бо­ре Святого Ми­хаи­ла в Клуж-На­по­ке (1748-1750 годы), «Святой Не­по­мук, раз­даю­щий ми­ло­сты­ню» (1748-1749 годы, Кун­ст­хал­ле, Бре­мен), кар­ти­на «Жерт­во­при­но­ше­ние Ифи­ге­нии» (1750 год, Национальный му­зей, Вар­ша­ва).

Диа­го­наль­ное по­строе­ние ком­по­зи­ции, тём­ный фон, на ко­то­ром све­том рез­ко вы­де­ле­ны фи­гу­ры главных пер­со­на­жей, экс­прес­сив­ный ма­зок вно­сят дра­ма­тические но­ты в эти ра­бо­ты Маульберча. Его дар де­ко­ра­то­ра, его ин­те­рес к ко­ло­ри­ту ве­не­ци­ан­ских мас­те­ров про­явил­ся в кар­ти­нах «Юдифь с го­ло­вой Оло­фер­на» (1750-е годы, ГМИИ), «Су­сан­на и стар­цы» (около 1750 года, Австрийская га­ле­рея, Бель­ве­дер, Ве­на) и сво­бод­но на­пи­сан­ных эс­ки­зах («Кре­ще­ние ев­ну­ха апо­сто­лом Фи­лип­пом», около 1750 года, Эр­ми­таж, Санкт-Пе­тер­бург). Во мно­гих ра­бо­тах («Ели­за­рий и Ре­векка», 1752-1753 годы, Мо­рав­ская га­ле­рея, Брно, и др.) про­яви­лись так­же бо­га­тая фан­тазия ху­дож­ни­ка, его уме­ние пре­вра­щать биб­лей­ский сю­жет в вол­шеб­ную сказ­ку.

Без ин­те­ре­са к дос­то­вер­ной пе­ре­да­че сре­ды ис­пол­не­ны ред­кие в твор­че­ст­ве Маульберча кар­ти­ны на современные сю­же­ты (например, «Кон­церт на от­кры­том воз­ду­хе», 1753-1754 годы, Му­зей ис­кусств, Бал­ти­мор). На­ря­ду с Дж. Б. Тье­по­ло, Маульберч был од­ним из круп­ней­ших мас­те­ров мо­ну­мен­таль­ной жи­во­пи­си позд­не­го ба­рок­ко . Для ран­них рос­пи­сей Маульберча ха­рак­тер­ны свет­лый яр­кий ко­ло­рит, ил­лю­зор­ное пер­спек­тив­ное про­стран­ст­во со сво­бод­но па­ря­щи­ми в нём фи­гу­ра­ми. Влия­ние искусства ро­ко­ко и Дж. Б. Пьяц­цет­ты за­мет­но во фре­сках в церк­ви пиа­ри­стов в Ве­не (1752-1753 годы), зам­ке Зутт­нер (Эбен­фурт) и биб­лио­те­ке мо­на­сты­ря вар­на­витов (Мис­тель­бах-ан-дер-Цайя, 1754 год; оба - в Ниж­ней Ав­ст­рии), в Архие­пи­скоп­ском двор­це в Кро­мер­жи­же, Мо­ра­вия (1759 год).

В позд­нем твор­че­ст­ве Ма­уль­бер­ча оби­лие ал­ле­го­рических пер­со­на­жей, ут­ра­чи­ваю­щих преж­нюю зыб­кость и уд­ли­нён­ность про­пор­ций, изо­бра­же­ние сцен в пей­за­же или вклю­че­ние их в ви­де не­боль­ших кар­тин в ар­хитектурный де­кор сви­де­тель­ст­ву­ют о вли­янии клас­си­циз­ма (рос­пи­си в со­бо­ре Дьёра, 1772-1781 годы; «За­ла ги­ган­тов» во двор­це Хоф­бург в Ин­сб­ру­ке, 1775-1776 годы; биб­лио­те­ки Стра­гов­ско­го монастыря в Пра­ге, 1794 год, и др.). Столь же пе­ре­гру­же­ны фи­гу­ра­ми позд­ние кар­ти­ны на ми­фо­ло­гические и ал­ле­го­рические сю­же­ты («Про­ме­тей с Пан­до­рой и Фа­это­ном», около 1788 года, ча­ст­ное со­б­ра­ние, Мюн­хен; «Ко­рио­лан в Ри­ме», 1790-1793 годы, Ху­дожественная га­ле­рея, Штут­гарт; «Ал­ле­го­рия Га­ли­ции», 1792 год, Австрийская га­ле­рея). Не­ко­то­рые из них в гро­те­ск­ной фор­ме вос­про­из­во­дят сце­ны из со­временной жиз­ни («Ку­коль­ник», 1785 год, Гер­ман­ский национальй му­зей, Нюрн­берг; «Сол­дат­ская сце­на», 1785-1786 годы, Австрийская га­ле­рея).