МАУЛАВИЙЯ

Маулавийя ( тур. Mevleviye; от араб. маулана, «наш владыка» — почетное обращение к духовному наставнику) — суфийское братство, в основании которого лежит наследие персидского поэта и мистика — маулана Джалаль-ад-Дина Руми. В М. исключительное значение придается музыке, пению и танцам (сама‘) на коллективных радениях (зикр), откуда ее обозначение в европейских источниках как «ордена вертящихся дервишей».

Центром служит мавзолей Джалаль-ад-Дина Руми в Конье . Фактические создатели — его главный помощник Хусам-ад-Дин Хасан (прозвание — Челеби, «Досточтимый», ум. в 1284) и младший сын, шайх Баха-ад-Дин Ахмад (прозвание — Султан-Валад, «Государь-Отпрыск», 1226—1312), чьи сочинения «Книга лиры» (Рубаб-нама) и «Книга любви» (‘Ишк-нама), посвященные страстному притяжению, влекущему влюбленного к Богу, составляют основу учения. Цель мистической практики — единение с Божеством, достигаемое на молитвенных собраниях дважды в неделю экстатической речью и вращающейся пляской, которая следует определенной траектории вокруг наставника-шайха, последовательности ритмических телодвижений и символических жестов, в сопровождении гимнических песнопений (илахи) на слова Руми и его последователей. Шайхи М., происходящие от старшего сына Султан-Валада, Улу Арифа (1272—1320), назначали челеби — руководителей обителей (текке), ниже которых стояли дервиши, принятые в братство после 1000-дневного испытания, ниже их — ученики-муриды. Адепты М. носили высокий конический колпак (кулах), длинную белую рубаху без рукавов, широкий пояс и свободную темно-коричневую накидку (джубба). Пропитание добывали трудом. Особое место в М. занимала каллиграфия.

Первые последователи М. происходили из средних и низших городских слоев, но уже с конца XIV в. — из элиты Османской империи , включая султанов. Вместе с владычеством Османов М. распространилось по всей Малой Азии , Южн. Кавказу и Вост. Средиземноморью. В 1925 распущено декретом М. Кемаля ( Ататюрк ), а имущество конфисковано. Деятельность М. в Турции разрешена в 1954.

Лит. : Les saints des derviches tourneurs / Récits trad. du persan et annotés par C. Huart. T. 1—2. Paris, 1918—1922; Gölpınarlı A. Mevlânâ’dan sonra Mevlevilik. İstanbul, 1953; Gölpınarlı A. Mevlevi adab ve erkânı. İstanbul,, 1963. Т. К . Кораев.