МАУЛАВИ АБДУРРАХИМ САИД
МАУЛАВИ АБДУРРАХИМ САИД - курдский поэт.
Принадлежал к известному роду богословов. Получив религиозное образование, долгие годы занимался обучением воспитанников медресе. С молодых лет увлекался суфизмом. Был мюридом шейха Сарадж ад-Дина.
В литературном наследии Мулави наибольшее значение имеет поэтический «Диван» (на южнокурдском диалекте горани), в котором Мулави разработал новые жанровые формы фарда (двустишия) и дубейта (четверостишия), а также значительно расширил тематические рамки газели (лирические описания, элегии, стихи на случай, религиозная дидактика и др.).
Испытав заметное влияние персидской традиции (Джалал ад-Дин Руми, Ширази Хафиз), Мулави сумел сохранить самобытность: его поэзия, отличающаяся сложной образностью и утончённой суфийской символикой, остаётся глубоко народной. Мулави, в отличие от своих предшественников, писал газели не арабо-персидским арудом, а силлабическим стихом в традициях курдской народной песни.
Широко использовав фольклорные мотивы, Мулави описал нравы и обычаи курдов, их повседневную жизнь на фоне природы. Автор религиозно-дидактических и философских сочинений (на курдском, персидском и арабском языках), посвящённых вопросам исламского вероучения.