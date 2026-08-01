МАУЛАВИ АБДУРРАХИМ САИД

МАУЛАВИ АБДУРРАХИМ САИД - курдский поэт.

При­над­ле­жал к из­вест­но­му ро­ду бо­го­сло­вов. По­лу­чив ре­лигиозное об­ра­зо­ва­ние, дол­гие го­ды за­ни­мал­ся обу­че­ни­ем вос­пи­тан­ни­ков мед­ре­се . С мо­ло­дых лет ув­ле­кал­ся су­физ­мом. Был мю­ри­дом шей­ха Са­радж ад-Ди­на.

В литературном на­сле­дии Мулави наи­боль­шее зна­че­ние име­ет по­этический «Ди­ван» (на юж­но­курд­ском диа­лек­те го­ра­ни), в ко­то­ром Мулави раз­ра­бо­тал но­вые жан­ро­вые фор­мы фар­да (дву­сти­шия) и ду­бей­та (чет­ве­ро­сти­шия), а так­же зна­чи­тель­но рас­ши­рил те­ма­тические рам­ки га­зе­ли (ли­рические опи­са­ния, эле­гии, сти­хи на слу­чай, ре­лигиозная ди­дак­ти­ка и др.).

Ис­пы­тав за­мет­ное влия­ние пер­сид­ской тра­ди­ции (Джа­лал ад-Дин Ру­ми, Ши­ра­зи Ха­физ), Мулави су­мел со­хра­нить са­мо­быт­ность: его по­эзия, от­ли­чаю­щая­ся слож­ной об­раз­но­стью и утон­чён­ной су­фий­ской сим­во­ли­кой, ос­та­ёт­ся глу­бо­ко на­род­ной. Мулави, в от­ли­чие от сво­их пред­ше­ст­вен­ни­ков, пи­сал га­зе­ли не арабо-персидским ару­дом, а сил­ла­бическим сти­хом в тра­ди­ци­ях курд­ской народной пес­ни.

Ши­ро­ко ис­поль­зо­вав фольк­лор­ные мо­ти­вы, Мулави опи­сал нра­вы и обы­чаи кур­дов, их по­все­днев­ную жизнь на фо­не при­ро­ды. Ав­тор ре­ли­ги­оз­но-ди­дак­тических и фи­лософских со­чи­не­ний (на курдском, персидском и арабском язы­ках), по­свя­щён­ных во­про­сам ис­лам­ско­го ве­ро­уче­ния.