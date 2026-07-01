МАТЬЯШ I ХУНЬЯДИ

Матьяш I Хуньяди (Матвей (Матяш) Корвин; венг. Mátyás Hunyadi, лат. Matthias Corvinus) (23.02.1443, Коложвар, ныне Клуж-Напока — 06.04.1490, Вена) — король Венгрии (с 1458). Прозвище «Корвин» получил от итальянских гуманистов, которые приписывали его роду древнеримское происхождение; на самом деле М. I происходил из влашского мелкопоместного дворянского рода. Избран королем при поддержке венгерского дворянства, ставшего его главной опорой в борьбе со знатью и в проведении реформ. Развивал дворянское самоуправление в комитатах, жаловал дворянам земли и должности. Поддерживал города и торговые села. Укреплял королевскую власть: ввел новую систему налогообложения, увеличил доходы казны, создал боеспособное наемное войско, проводил реформы областного управления и законодательства. Во внешней политике М. I успешно противостоял османам на Балканах, в ходе походов 1463—1464 и 1474—1475 вернул несколько важных крепостей.

На западном направлении со 2-й половины 1460-х боролся с чешским королем Иржи Подебрадом, овладел Моравией, Силезией, Лужицами. Дважды воевал с императором Фридрихом III (1477, 1482), захватил Нижнюю Австрию с Веной, часть Штирии, провозгласил себя герцогом Австрии, намеревался стать императором (после смерти М. I завоеванные земли были утрачены). В целом политика М. I привела к подъему и расцвету Венгрии. Однако часть аристократии была недовольна его политикой, в 1471 был раскрыт составленный против него заговор.

Особое внимание М. I уделял пропаганде королевской власти. Для этого использовалась идея гуманистов о значении личных заслуг человека для его положения в обществе. М. I создал первый в заальпийских странах блистательный ренессансный двор. Известен как меценат, покровитель наук и искусств. Понимал значение образования, предпринял попытку (правда, неудачную) основать университет в Венгрии. М. I собрал при дворе видных ученых-историков (П. Рансано, А. Бонфини, Г. Марцио), создававших в своих трудах образ великого ренессансного правителя. Его знаменитая библиотека (Corviniana) насчитывала более 2 тыс. томов. С 1476 при дворе действовал неоплатонический кружок. Задачам репрезентации власти было подчинено строительство королевских резиденций — замков в Буде и Вышеграде. Однако ренессансная культура в Венгрии затронула только верхушку общества, близкую к королевскому двору.

Ист. : Kaprinai S. Hungaria diplomatica temporibus Mathiae de Hunyad regis Hungariae. Partes I—II. Vindobonae, 1767—1771; Antonius de Bonfinis. Rerum Ungaricarum decades / Ed. I. Vógel, B. Iványi, L. Juhász. T. 1—4/1. Leipzig–Budapest, 1936—1941; Johannes de Thurocz. Chronica Hungarorum. I: Textus / Ed. E. Galantai, J. Kristó. Budapest, 1985.

Лит. : Csápodi C., Csápodi-Gárdonyi K. Bibliotheca Corviniana. Budapest, 1981; Matthias Corvinus und die Renaissance in Ungarn, 1458—1541 (Katalogus). Schallaburg, 1982; Nehring K. Matthias Corvinus, Kaiser Friedrich III. und das Reich. München, 1989; Kovács P. E. Mattias Corvinus. Budapest, 1990; Kubinyi A. Mátyás király. Budapest, 2001; Papp Sz. A. A királyi udvar építkezései Magyarországon 1480—1515. Budapest, 2005; Kovács P. Hétköznapi élet Mátyás király korában. Budapest, 2008. Т. П. Гусарова.