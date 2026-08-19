МАТЬЯШ ХУНЬЯДИ

МАТЬЯШ ХУНЬЯДИ (Матвей Корвин) - венгерский король (с 1458).

Из ари­сто­кра­тической венгерской се­мьи, млад­ший сын Я. Хунь­я­ди, в 1446-1452 годах ре­ген­та венгерского ко­ро­лев­ст­ва при ма­ло­лет­нем Лас­ло V (Лас­ло По­сту­ме, Ла­ди­сла­ве По­гро­бе­ке; 1440-1457 годы). По­сле смер­ти от­ца (1456 год) в 1457 году взят в за­лож­ни­ки Лас­ло V, со­дер­жал­ся в Ве­не, за­тем в Пра­ге.

Со смер­тью Лас­ло V из­бран венгерскими дво­ря­на­ми ко­ро­лём (январь 1458 года). Всту­пив на пре­стол, до­би­вал­ся ук­ре­п­ле­ния по­зи­ций ко­ро­лев­ской вла­сти в Венг­рии. Ли­к­ви­ди­ро­вал ба­рон­ские ли­ги, в 1463 году за­клю­чил со­глаше­ние с Фрид­ри­хом III Габс­бур­гом, про­воз­гла­шён­ным в феврале 1459 года ча­стью маг­на­тов венгерским ко­ро­лём, о на­сле­до­ва­нии венгерского пре­сто­ла Габс­бур­га­ми толь­ко в слу­чае от­сут­ст­вия у Матьяша Хуньяди за­кон­ных на­след­ни­ков.

Фрид­рих III при­знал пра­ва Матьяша Хуньяди на венгерский пре­стол и вер­нул ему за вы­куп ко­ро­ну Иш­тва­на I Свя­то­го . Матьяш Хуньяди ко­ро­но­ван 29.03.1464 года в Се­кеш­фе­хер­ва­ре. Про­вёл на­ло­го­вую ре­фор­му: ввёл на­лог «с ды­ма» (с ка­ж­дой кре­сть­ян­ской се­мьи) и чрез­вы­чай­ный во­енный на­лог, что обес­пе­чи­ло мно­го­крат­ный рост до­хо­дов каз­ны, по­зво­ли­ло про­вес­ти ре­ор­га­ни­за­цию ар­мии и со­дер­жать по­сто­ян­ное на­ём­ное ко­ро­лев­ское вой­ско.

Вос­поль­зо­вав­шись ос­лаб­ле­ни­ем турецкой экс­пан­сии на Бал­ка­нах, Матьяш Хуньяди со­сре­до­то­чил свои уси­лия на соз­да­нии т. н. Ду­най­ской мо­нар­хии: в про­ти­во­бор­ст­ве с Габс­бур­га­ми и Ягел­ло­на­ми стре­мил­ся объ­еди­нить под сво­им ски­пет­ром Венг­рию, Че­хию и Ав­ст­рию. В 1468-1478 годах вёл вой­ны за Чешское ко­ро­лев­ст­во, за­нял Си­ле­зию, Мо­ра­вию и Лу­жи­цы, но Бо­ге­мию под­чи­нить не су­мел.

В 1469 году про­воз­гла­шён чешскими маг­на­та­ми-ка­то­ли­ка­ми чешским ко­ро­лём. По Оло­мо­уц­ко­му до­го­во­ру 1478 года с Вла­ди­сла­вом II Ягел­лон­чи­ком за­кре­пил за со­бой за­хва­чен­ные зем­ли и пра­во на ти­тул чешского ко­ро­ля (раз­де­лил его с Вла­ди­сла­вом II). В 1482 году объ­я­вил вой­ну Габс­бур­гам, за­хва­тил большую часть Шти­рии, Верх­ней и Ниж­ней Ав­ст­рии. В 1485 году по­сле дли­тель­ной оса­ды за­нял Ве­ну, ку­да пе­ре­нёс свою ре­зи­ден­цию.

По­кро­ви­тель­ст­во­вал нау­кам и искусствам (при Матьяше Хуньяди Бу­да ста­ла од­ним из цен­тров ре­нес­санс­ной куль­ту­ры), со­брал биб­лио­те­ку (Bibliotheca Corviniana), по чис­лу книг ус­ту­пав­шую лишь книж­но­му со­б­ра­нию Ва­ти­ка­на.