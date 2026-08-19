МАТВЕЙС МАТВЕЙ ВОЛЬДЕМАР

МАТВЕЙС МАТВЕЙ ВОЛЬДЕМАР ХАНС ИОГАНН - латвийский живописец, теоретик и историк искусства.

Учил­ся в ху­дожественной шко­ле В. Блю­ма в Ри­ге (1895-1902 годы) и в Санкт-Пе­тер­бур­ге - у Я. Ф. Ци­онг­лин­ско­го (1905-1906 годы) и в Академии художеств (1906-1914 годы; не окон­чил) у не­го же и Н. Н. Ду­бов­ско­го . Ра­бо­тал пре­имущественно в Санкт-Пе­тер­бур­ге. Ре­дак­тор и из­да­тель журнала «Вы­ста­воч­ный вест­ник» (1906-1907 годы); вме­сте с же­ной, В. Д. Буб­но­вой, был член пе­тербургской объ­е­ди­не­ния «Со­юз мо­ло­дё­жи» (1910-1913 годы), опуб­ли­ко­вал один из пер­вых ма­ни­фе­стов русского аван­гар­диз­ма - «Рус­ский се­цес­си­он» (1910 год). Был в дру­же­ских от­но­ше­ни­ях с П. Н. Фи­лоно­вым (со­уче­ник по Академии художеств), братьями В. Д. Бур­лю­ком и Д. Д. Бур­лю­ком, В. В. Кан­дин­ским и др. Ав­тор пей­за­жей («Исаа­ки­ев­ская пло­щадь в Пе­тер­бур­ге», «Яб­ло­не­вый сад»; «Мон­мартр», 1912 год), ком­по­зи­ций на ми­фо­ло­гические и ре­лигиозные те­мы («Семь прин­цесс», 1908-1910 годы; «Ма­дон­на», 1910 год, и др.). В его ра­бо­тах, близ­ких по сти­ли­сти­ке сим­во­лиз­му, пре­об­ла­да­ют тон­ко сгар­мо­ни­ро­ван­ная гам­ма блёк­лых то­нов, пло­ско­ст­ность ком­по­зиционных ре­ше­ний, экс­прес­сия си­лу­этов (большая часть про­из­ве­де­ний - в Латвийском национальном ху­дожественном му­зее, Ри­га).

В тео­ре­тических ра­бо­тах (из­да­ва­лись под псевдонимом Вла­ди­мир Мар­ков) стре­мил­ся соз­дать об­щую тео­рию основных пла­стических прин­ци­пов искусства; с этой це­лью ис­сле­до­вал искусство Аф­ри­ки, Океа­нии, При­аму­рья, изу­чал ху­дожественные и эт­но­гра­фические со­б­ра­ния в Ев­ро­пе (1911-1913 годы).

Сочинения:

Прин­ци­пы но­во­го ис­кус­ст­ва // Со­юз мо­ло­де­жи. 1912. № 1–2;

Ис­кус­ст­во ост­ро­ва Пас­хи. СПб., 1914;

Прин­ци­пы твор­че­ст­ва в пла­сти­че­ских ис­кус­ст­вах. Фак­ту­ра. СПб., 1914;

Ис­кус­ст­во нег­ров / Вступ. ст. В. Д. Буб­но­вой «Па­мя­ти В. И. Мат­вея (В. Мар­ко­ва)». П., 1919.