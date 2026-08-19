МАТВЕЙ ИЗ ЯНОВА

Матвей из Янова ( чеш. Matěj z Janova) (ок. 1350 — 30.11.1393, Прага) — чешский религиозный реформатор. Учился в Пражском и Парижском университетах, где стал магистром, побывал в Нюрнберге и Риме, вернулся в Прагу в 1381, получил там место каноника и одновременно еще 8 лет изучал теологию в Пражском университете. Общественной деятельностью почти не занимался, его проповеди не привлекали особого внимания. Сосредоточился на написании богословских сочинений, которые в 1392 объединил под названием «Правила Ветхого и Нового завета» («Regulae Veteris et Novi Testamenti»). Книга относится к числу лучших чешских богословских сочинений. М. и Я., будучи учеником и последователем крупнейшего чешского реформатора Яна Милича, стремился к реформе не только Католической церкви в духе приближения к первоначальной апостольской церкви, но и всего общества. Не одобрял почитание святых, их мощей и икон, обращал особое внимание на внутреннюю, а не внешнюю набожность, на значение причастия, одобряя частое причащение мирян, причем под двумя видами (хлебом и вином), что затем стало практикой и символом гуситов. Подвергся критике и обвинению в ереси, поэтому в 1389 был вынужден отречься от некоторых своих взглядов. Его реформаторские проекты для католиков были слишком радикальными, а для гуситов — недостаточно радикальными, поэтому он вскоре был забыт, но некоторые его идеи вошли в гуситскую религиозную идеологию и практику.

Соч. : Regulae Veteris et Novi Testamenti / Ed. V. Kybal. T. I—IV. Praha, 1908—1913; Výbor z Pravidel Starého a Nového Zákona. Praha, 1954.

Лит. : Kybal V. M. Matěj z Janova, jeho život, spisy a učení. Praha, 1905 (2 изд. – Brno, 2000); Bartoš F. M. Dva slavní rodáci podblaničtí, Mistr Matěj z Janova a Mistr Vojtěch Rankův z Ježova. Praha, 1952. Г. П. Мельников.