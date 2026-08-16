МАТВЕЙ ИЗ МЕХОВА

МАТВЕЙ ИЗ МЕХОВА (настоящее имя Матвей Карпига) - польский врач, ис­то­рик, гео­граф, ас­т­ро­лог и ал­хи­мик.

Из ме­щан­ской се­мьи. В 1473-1479 годах изу­чал фи­ло­со­фию и ас­тро­но­мию на факультете сво­бод­ных ис­кусств Кра­ков­ско­го университета . По­сле по­лу­че­ния сте­пе­ни ма­ги­ст­ра сво­бод­ных ис­кусств, ве­ро­ят­но, учил­ся на медицинском факультете то­го же уни­вер­си­те­та. С середины 1482 года ис­пол­нял обя­зан­но­сти рек­то­ра ка­фед­раль­ной шко­лы на Ва­ве­ле. В 1483-1485 годах со­вер­шил по­езд­ку в Ита­лию для про­дол­же­ния за­ня­тий ме­ди­ци­ной. Около 1486 года по­лу­чил в Бо­лон­ском университете зва­ние доктора ме­ди­ци­ны и фи­ло­со­фии. По воз­вра­ще­нии в Поль­шу за­нял­ся вра­чеб­ной прак­ти­кой, при­двор­ный врач ко­ро­ля Си­гиз­мун­да I Ста­ро­го, по­лу­чил из­вест­ность так­же как ас­т­ро­лог. По­сле па­лом­ни­че­ст­ва в Ва­ти­кан в 1499 году ак­тив­но вклю­чил­ся в об­щественную жизнь. В 1500-1505 годах профессор ме­ди­ци­ны Кра­ков­ско­го университета. Ос­но­вал в уни­вер­си­те­те вто­рую ка­фед­ру ме­ди­ци­ны, гла­ва ко­то­рой од­но­вре­мен­но был городским ме­ди­ком. В 1501-1519 годах рек­тор Кра­ков­ско­го университета (с пе­ре­ры­ва­ми), его ви­це-канц­лер (два­ж­ды), а так­же де­кан медицинского факультета. С 1523 года со­вет­ник города Кра­ков. Сред­ст­ва, за­ра­ба­ты­вае­мые вра­чеб­ной прак­ти­кой, тра­тил на под­дер­жа­ние Кра­ков­ско­го университета, ос­но­ва­ние при­ход­ских школ, боль­ниц, церк­вей и т. д.

В 1517 году из­дал на латинском языке «Трак­тат о двух Сар­ма­ти­ях, ази­ат­ской и ев­ро­пей­ской, и о том, что в них на­хо­дит­ся» («Tractatus de duabus Sarmatiis Asiana et Europiana…»). Это пер­вый польский на­учный труд, на­пи­сан­ный под влия­ни­ем идей Воз­ро­ж­де­ния , со­дер­жа­щий гео­гра­фическое и эт­но­гра­фическое опи­са­ние об­лас­ти ме­ж­ду рекой Вис­ла, рекой Дон и Кас­пий­ским морем, т. е. восточных рай­онов Ре­чи По­спо­ли­той, Русского государства и Зо­ло­той Ор­ды. Трак­тат на­пи­сан на ос­но­ва­нии оп­ро­сов польского и русского куп­цов и пу­те­ше­ст­вен­ни­ков. В ча­ст­но­сти, в нём оп­ро­вер­га­лось раз­де­ляв­шее­ся ев­ропейской нау­кой за­блу­ж­де­ние Пто­ле­мея о су­ще­ст­во­ва­нии Ги­пер­бо­рей­ских и Ри­фей­ских гор, до­ка­зы­ва­лось, что ре­ки это­го ре­гио­на бе­рут на­ча­ло не в го­рах, а на рав­ни­не и что со­об­ще­ния о сча­ст­ли­вом на­ро­де - ги­пер­бо­рей­цах име­ют ми­фический ха­рак­тер. Бла­го­да­ря тру­ду Матвея в Ев­ро­пе по­лу­чи­ла рас­про­стра­не­ние тео­рия Я. Длу­го­ша о сар­мат­ском про­ис­хо­ж­де­нии польской шлях­ты (сар­ма­тизм). Матвею при­пи­сы­ва­ет­ся вве­де­ние в обо­рот тер­ми­на «та­тар­ское иго».

В XVI веке эта ра­бо­та бы­ла пе­ре­ве­де­на на польский, итальянский, ни­дерландский и др. язы­ки (русский перевод 1936 год). Дру­гой его из­вест­ной ра­бо­той яв­ля­ет­ся так­же на­пи­сан­ная на ла­ты­ни «Поль­ская хро­ни­ка» («Chronica Polono­rum», 1519 год), пер­вая пе­чат­ная ис­то­рия Поль­ши от древ­но­сти до 1506 года. При из­ло­же­нии со­бы­тий до 1480 года он опи­рал­ся на хро­ни­ку Длу­го­ша, из­ло­же­ние со­бы­тий 1481-1506 годах яв­ля­ет­ся ори­ги­наль­ным тру­дом Матвея. Пер­вое из­да­ние «Поль­ской хро­ни­ки» бы­ло кон­фи­ско­ва­но за кри­тические за­ме­ча­ния в ад­рес пред­ста­ви­те­лей ди­на­стии Ягел­ло­нов. В 1521 году (пред­по­ло­жи­тель­но под на­блю­де­ни­ем при­ма­са Я. Лас­ко­го) вы­шло вто­рое, ис­прав­лен­ное из­да­ние это­го тру­да. Матвею при­над­ле­жит пер­вая польская пе­чат­ная медицинская кни­га, на­пи­сан­ная в свя­зи с эпи­де­ми­ей чу­мы, а так­же по­пу­ляр­ное ру­ко­во­дство по ги­гие­не и дие­те­ти­ке и др. ра­бо­ты.