МАТВЕЕВА АННА ГЕННАДЬЕВНА

Родилась в 1971 г. В 1993 г. окончила исторический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, в 1997 – аспирантуру Института всеобщей истории РАН, в 2000 г. защитила в ИВИ РАН диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук по теме "Польская политика Германии в 1890-1894 гг."

Старший научный сотрудник Центра по изучению XIX века Отдела истории Европы XVIII-XIX вв. Института всеобщей истории РАН .

С 2010 работает в Российском государственном гуманитарном университета, помощник ректора по международным делам, координирует деятельность Международных учебно-научных центров РГГУ, с лета 2013 г. руководитель программы «Международный институт межкультурной коммуникации». Заместитель руководителя магистерской программы «Россия, Запад и Восток: межцивилизационные взаимодействия и региональное своеобразие». В РГГУ с 2010 г., помощник ректора по международным делам, координирует деятельность Международных учебно-научных центров РГГУ, с лета 2013 г. руководитель программы «Международный институт межкультурной коммуникации». С октября 2013 г. руководитель Дирекции по развитию РГГУ.

Область интересов : Внутренняя и внешняя политика Германии в конце 19 – начале 20 вв., история германских политических партий, парламентаризм

Сочинения: Германская империя 1870-1914. Москва, 2003.

Канцлер Каприви и поляки. "Новый курс" в политике Германии в 1890-1894. Москва, 2008.

Политика правительства Каприви в сфере преподавания польского языка в Познаньской провинции в 1890 -1894 гг. / Славяноведение. 2000. № 3. С. 71.

Генезис и эволюция парламентаризма нового времени / Новая и новейшая история. 2003. № 3. С. 219-220.

Политика Пруссии в польских землях в первой половине xix века / Новая и новейшая история. 2013. № 1.

Частный вклад в общий взгляд / Родина. 2012. № 7.