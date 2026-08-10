МАТВЕЕВ ГЕННАДИЙ ФИЛИППОВИЧ

Родился 2 ноября 1943, Куйбышевская область, СССР. Окончил исторический факультет МГУ в 1971 г., специализировался по кафедре истории южных и западных славян.В 1971–1972 гг. – младший научный сотрудник Института славяноведения и балканистики АН СССР.

В 1972–1975 гг. – аспирантура кафедры. В 1976 г. защитил кандидитскую диссертацию «Идейно-политическое и организационное развитие польского буржуазного лагеря национальной демократии в 1921 – первой половине 1927 г.» В 1992 г. защитил докторскую диссертацию «"Третий путь?" Идеология аграризма в Чехословакиии Польше в межвоенный период».

Работает на кафедре с 1975 г. В настоящее время заведующий кафедрой истории южных и западных славян исторического факультета Московского государственного университета им М.В. Ломоносова.

Член комиссии историков России и Польши, член Комиссии историков России и Чехии. Член специализированного совета Российской академии государственной службы при Президенте РФ. Член-корреспондент Международной славянской академии наук, образования, искусств и культуры (1993).

Учителя : И.М. Белявская, А. Гарлицкий, Ю. Шафлик.

Область интересов : Новейшая политическая история стран Вост.Европы, история и идеология аграрного движения в межвоенный период.

Сочинения : Общественно-политическое состояние деревни в Российской Федерации // Dzieje partii i stronnictw chłopskich w Europie. — Pułtusk-Warszawa, 2007. — Т. 2. W podzielonej Europie.

Agraryzm i liberalizm. Z historii stosunków wzajemnych (Аграризм и либерализм. Из истории взаимоотношений) // Liberalizm w Europie. — Łódź, 2008.

Вопросы развития польского сельского хозяйства и крестьянского движения на страницах журнала «Аграрные проблемы» 1927—1935 // Zeszyty wiejskie. — Łódź, 2008. — № 13.

"Третий путь?" Идеология аграризма в Чехословакии и Польше в межвоенный период. М., 1992.

Пилсудский. М., 2008.

Польский плен. Военнослужащие Красной армии в плену у поляков в 1919-1921 годах. М., 2011(в соавторстве).