МАТВЕЕВ ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ

МАТВЕЕВ ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ - российский жи­вопи­сец, ака­де­мик пе­тербуржской Академии Художеств.

Сын сол­да­та лейб-гвардии Из­май­лов­ско­го пол­ка. Учил­ся в пе­тербургской Академии художеств (1764-1778 годы) у Се­мё­на Ф. Щед­ри­на (с 1776 года); с 1779 года пен­сио­нер Академии художеств в Ри­ме, где поль­зо­вал­ся со­ве­та­ми немецкого пей­за­жи­ста Я. Ф. Хак­кер­та. Жил в Ита­лии. Член ака­де­мии святого Лу­ки в Ри­ме (1813 год). В 1819 году по­лу­чил по­жиз­нен­ный пен­си­он от име­ни императора Алек­сан­д­ра I .

Пи­сал идеа­ли­зи­ро­ван­ные, про­ник­ну­тые тор­жественным ве­ли­чи­ем при­ро­ды па­но­рам­ные пей­за­жи Ита­лии, изо­бра­же­ния ар­хитектурных па­мят­ни­ков и вы­мыш­лен­ные «ге­рои­че­ские» ланд­шаф­ты в ду­хе клас­си­циз­ма : «Вид в Ти­во­ли близ Ри­ма» (1782 год, ГРМ; ва­ри­ант - 1794 года, ГТГ), «Пей­заж с фи­гу­ра­ми в ан­тич­ных оде­ж­дах» (1799 год), «Вид в ок­ре­ст­но­стях Не­апо­ля» (1806 год), «Вид на Ла­го-Мад­жо­ре» (1808 год, все - ГРМ), «Вид в Си­ци­лии. Го­ры» (1811 год), «Вид Ри­ма. Ко­ли­зей» (1816 год, оба - ГТГ), «Во­до­пад в Ти­во­ли близ Ри­ма» (1819 год, ГРМ) и др. Вы­пол­нял так­же пей­заж­ные ри­сун­ки с на­ту­ры («Пей­заж с пи­ния­ми», се­пия, тушь, итальянский ка­ран­даш, ГТГ).