МАТВЕЕВ ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ
МАТВЕЕВ ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ - российский живописец, академик петербуржской Академии Художеств.
Сын солдата лейб-гвардии Измайловского полка. Учился в петербургской Академии художеств (1764-1778 годы) у Семёна Ф. Щедрина (с 1776 года); с 1779 года пенсионер Академии художеств в Риме, где пользовался советами немецкого пейзажиста Я. Ф. Хаккерта. Жил в Италии. Член академии святого Луки в Риме (1813 год). В 1819 году получил пожизненный пенсион от имени императора Александра I.
Писал идеализированные, проникнутые торжественным величием природы панорамные пейзажи Италии, изображения архитектурных памятников и вымышленные «героические» ландшафты в духе классицизма: «Вид в Тиволи близ Рима» (1782 год, ГРМ; вариант - 1794 года, ГТГ), «Пейзаж с фигурами в античных одеждах» (1799 год), «Вид в окрестностях Неаполя» (1806 год), «Вид на Лаго-Маджоре» (1808 год, все - ГРМ), «Вид в Сицилии. Горы» (1811 год), «Вид Рима. Колизей» (1816 год, оба - ГТГ), «Водопад в Тиволи близ Рима» (1819 год, ГРМ) и др. Выполнял также пейзажные рисунки с натуры («Пейзаж с пиниями», сепия, тушь, итальянский карандаш, ГТГ).