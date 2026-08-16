МАТВЕЕВ ДАНИИЛ

МАТВЕЕВ ДАНИИЛ - ду­хов­ный на­став­ник Вы­го-Лек­син­ско­го старообрядческого об­ще­жи­тель­ст­ва, пи­са­тель, ико­но­пи­сец.

Про­ис­хо­дил из по­сад­ских лю­дей. В первое де­ся­ти­ле­тие XVIII века (ис­точ­ни­ки со­об­ща­ют раз­ные да­ты) с брать­я­ми Ива­ном и Ни­ки­той, пре­ста­ре­лой ма­те­рью и се­ст­рой при­шёл в Вы­го-Лек­син­ское об­ще­жи­тель­ст­во. Его ду­хов­ным от­цом был пер­вый ус­тав­щик об­ще­жи­тель­ст­ва Пётр Про­копь­ев. Вско­ре Матвеев стал од­ним из бли­жай­ших по­мощ­ни­ков ки­но­ви­ар­ха (на­стоя­те­ля) А. Де­ни­со­ва, во­шёл в чис­ло со­бор­ной бра­тии. В 1710-е годы Матвеев уча­ст­во­вал в на­пи­са­нии икон для обу­ст­раи­ваю­ще­го­ся об­ще­жи­тель­ст­ва. Его литературный стиль сфор­ми­ро­вал­ся под влия­ни­ем А. Де­ни­со­ва. Матвеев пом­нил уст­ные пре­да­ния о ста­ро­об­ряд­цах, по­стра­дав­ших на его ро­ди­не, по­мо­гал С. Де­ни­со­ву в ра­бо­те над сочинением «Ви­но­град Рос­сий­ский» (1730-1733 годы). С 1740 года «ве­дал» ду­хов­ны­ми де­ла­ми пус­ты­ни (по за­ве­ща­нию С. Де­ни­со­ва). В начале 1740-х годов, ко­гда об­ще­жи­тель­ст­ву тре­бо­ва­лось вы­со­кое по­кро­ви­тель­ст­во, Матвеев пе­ре­пи­сы­вал­ся с А. Н. Де­ми­до­вым ; в 1741 году со­чи­нил «Сло­во» на день его те­зо­име­нит­ст­ва.

Ико­но­пис­ное на­сле­дие Матвеева, со­глас­но письменным ис­точ­ни­кам, бы­ло ве­ли­ко. Од­на­ко ны­не из­вест­на лишь од­на под­пи­сан­ная его име­нем ико­на - «Святой Ан­д­рей Стра­ти­лат» (1711 год, ны­не в ГРМ), не­бес­ный по­кро­ви­тель А. Де­ни­со­ва. По сви­де­тель­ст­ву Пав­ла Лю­бо­пыт­но­го, Матвеев яв­ля­ет­ся соз­да­те­лем ико­но­гра­фии сю­же­та «Об­раз всех рос­сий­ских чу­до­твор­цев». Ав­тор лу­боч­ных лис­тов: «Изо­бра­же­ние не­ко­то­рых ат­ри­бу­тов об­ряд­но­сти и сим­во­ли­ки, при­ня­тых в офи­ци­аль­ной пра­во­слав­ной церк­ви» и «Семь смерт­ных гре­хов».

Матвееву при­над­ле­жит 60 со­чи­не­ний различных жан­ров (мно­гие дош­ли в ав­то­гра­фах): по­здра­ви­тель­ные и над­гроб­ные сло­ва (Д. Ви­ку­ли­ну, А. и С. Де­ни­со­вым, Ма­нуи­лу Пет­ро­ву), два по­хваль­ных сло­ва преподобному Алек­сан­д­ру Оше­вен­ско­му, по­ле­мические со­чи­не­ния (в за­щи­ту ста­рых об­ря­дов, о цар­ском бо­го­мо­лии, про­тив фе­до­се­ев­цев), мно­го­численные по­сла­ния, в ча­ст­но­сти российской императрице Ели­за­ве­те Пет­ров­не (1742 год) и великому князю Пет­ру Фё­до­ро­ви­чу (1744 год).

Дополнительная литература:

Дру­жи­нин В.Г. Пи­са­ния рус­ских ста­ро­об­ряд­цев. СПб., 1912;

он же. Не­сколь­ко ав­то­гра­фов пи­са­те­лей ста­ро­об­ряд­цев. П., 1915;

Юхи­мен­ко Е.М. Вновь най­ден­ные пись­ма С. Де­ни­со­ва // Тру­ды От­де­ла древ­не­рус­ской ли­те­ра­ту­ры. Л., 1990. Т. 44;

она же. Вы­гов­ская ста­ро­об­ряд­че­ская пус­тынь: ду­хов­ная жизнь и ли­те­ра­ту­ра. М., 2002. Т. 1–2;

она же. Ли­те­ра­тур­ное на­сле­дие Вы­гов­ско­го ста­ро­об­ряд­че­ско­го об­ще­жи­тель­ст­ва. М., 2008. Т. 1–2.