МАТВЕЕВ ДАНИИЛ
МАТВЕЕВ ДАНИИЛ - духовный наставник Выго-Лексинского старообрядческого общежительства, писатель, иконописец.
Происходил из посадских людей. В первое десятилетие XVIII века (источники сообщают разные даты) с братьями Иваном и Никитой, престарелой матерью и сестрой пришёл в Выго-Лексинское общежительство. Его духовным отцом был первый уставщик общежительства Пётр Прокопьев. Вскоре Матвеев стал одним из ближайших помощников киновиарха (настоятеля) А. Денисова, вошёл в число соборной братии. В 1710-е годы Матвеев участвовал в написании икон для обустраивающегося общежительства. Его литературный стиль сформировался под влиянием А. Денисова. Матвеев помнил устные предания о старообрядцах, пострадавших на его родине, помогал С. Денисову в работе над сочинением «Виноград Российский» (1730-1733 годы). С 1740 года «ведал» духовными делами пустыни (по завещанию С. Денисова). В начале 1740-х годов, когда общежительству требовалось высокое покровительство, Матвеев переписывался с А. Н. Демидовым; в 1741 году сочинил «Слово» на день его тезоименитства.
Иконописное наследие Матвеева, согласно письменным источникам, было велико. Однако ныне известна лишь одна подписанная его именем икона - «Святой Андрей Стратилат» (1711 год, ныне в ГРМ), небесный покровитель А. Денисова. По свидетельству Павла Любопытного, Матвеев является создателем иконографии сюжета «Образ всех российских чудотворцев». Автор лубочных листов: «Изображение некоторых атрибутов обрядности и символики, принятых в официальной православной церкви» и «Семь смертных грехов».
Матвееву принадлежит 60 сочинений различных жанров (многие дошли в автографах): поздравительные и надгробные слова (Д. Викулину, А. и С. Денисовым, Мануилу Петрову), два похвальных слова преподобному Александру Ошевенскому, полемические сочинения (в защиту старых обрядов, о царском богомолии, против федосеевцев), многочисленные послания, в частности российской императрице Елизавете Петровне (1742 год) и великому князю Петру Фёдоровичу (1744 год).
Дополнительная литература:
Дружинин В.Г. Писания русских старообрядцев. СПб., 1912;
он же. Несколько автографов писателей старообрядцев. П., 1915;
Юхименко Е.М. Вновь найденные письма С. Денисова // Труды Отдела древнерусской литературы. Л., 1990. Т. 44;
она же. Выговская старообрядческая пустынь: духовная жизнь и литература. М., 2002. Т. 1–2;
она же. Литературное наследие Выговского старообрядческого общежительства. М., 2008. Т. 1–2.