МАТВЕЕВ, АРТАМОН СЕРГЕЕВИЧ

Матвеев, Артамон Сергеевич (13 [23].04.1625 — 15[25].05.1682, Москва) — боярин, русский государственный и военный деятель, дипломат.

Сын дьяка С. Матвеева, выполнявшего дипломатические поручения при царе Михаиле Федоровиче Романове (1613—1645), отец А. А. Матвеева . Воспитывался при дворе вместе с царевичем Алексеем (будущий царь Алексей Михайлович (1645—1676)). Стряпчий (1641), стрелецкий голова (1642) в Москве, в 1645 стольник и полковник. Дипломатическую деятельность М. начал в 1650-е: в 1654 участвовал в переговорах с литовскими послами о возвращении России Смоленска; входил в состав русского посольства на Переяславской раде 1654; участвовал в сражениях во время Русско-польской войны 1654—1657; в 1656—1657 вел переговоры в Польше и Литве. Во главе Стрелецкого приказа подавлял «Медный бунт» 1662, в 1667 доказал свою преданность царю Алексею Михайловичу в «деле» патриарха Никона ; в 1669 в ходе переговоров с украинским казачеством на Глуховской раде добился сохранения русских гарнизонов в украинских городах.

С 1669 — начальник Малороссийского приказа, одновременно с февраля 1671 возглавил Посольский приказ. М. постепенно стал доверенным лицом царя Алексея Михайловича и наиболее влиятельной фигурой русского правительства. Во главе стрелецкого полка подавлял восстание Степана Разина 1670—1671. Основной задачей русской внешней политики считал полное воссоединение Украины с Россией и для достижения этого полагал возможным временно отказаться от борьбы со Швецией на Балтийском побережье. В 1672 подписал с прибывшими в Москву польскими послами соглашение, закреплявшее Киев за Россией, настаивал на передаче ей всей Правобережной Украины. Способствовал нейтрализации действий Османской империи путем заключения Россией с Австрией в октябре 1675 соглашения о взаимной военной помощи в случае нападения третьей стороны. Способствовал активизации торговых и дипломатических связей с Бухарским ханством и Хивинским ханством , стремился установить дипломатические отношения с Китаем.

В 1672 возведен в чин окольничего, в конце 1674 — ближний боярин, в 1675 пожалован в дворецкие, получил право именоваться Серпуховским наместником.

В 1672—1676 М. возглавлял также и Аптекарский приказ; большое внимание уделял развитию медицины и распространению медицинских знаний, наладил доставку из-за границы лекарств и книг по медицине.

Один из образованнейших людей своего времени, он собрал солидную библиотеку, внес заметный вклад в распространение в России исторических и географических знаний, принимал участие в работе над рядом сочинений исторического содержания — трудов, представлявших историю Московского государства и генеалогию великих князей и царей российских. Инициировал переводы на русский язык религиозных и нравоучительных сочинений.

М. сыграл важную роль во внесении важных изменений в русский дипломатический этикет, под его руководством в 1672 появилась «Большая государственная книга» (или «Титулярник») — своеобразный справочник по вопросам дипломатической переписки, способствовал развитию книжного дела (например, организовал типографию при Посольском приказе). М. был одним из первых «западников» и старался внедрять в России западные новшества: от ведения быта и убранства жилища до образовательных и культурных традиций. Стоял у истоков создания придворного театра.

После смерти царя Алексея Михайловича (1676) М. подвергся опале, со всей семьей отправлен в ссылку (сначала в Пустозерск, затем в Мезень, потом в Лух), лишен чинов и земель (часть была возвращена в 1682 по указу царя Федора Алексеевича (1676—1682)). После возведения на престол Петра I по распоряжению царицы Натальи Кирилловны М. 11 мая 1682 возвратился в Москву, надеялся, что сможет подавить волнения стрельцов. Через четыре дня трагически погиб: во время Стрелецкого бунта был схвачен стрельцами в царском дворце в Кремле и на Красном крыльце жестоко убит.

Ист.: История о невинном заточении ближняго боярина, Артемона Сергиевича Матвеева, состоящая из челобитен, писанных им к царю и патриарху, также из писем к разным особам, с приобщением объявления о причинах его заточения и о возвращении из онаго. Изданная Николаем Новиковым. СПб., 1776 (2-е изд. М., 1785).

Лит.: Бантыш-Каменский Д. Н. Словарь достопамятных людей русской земли. М., 1836. Ч. 3. С. 290–300; Щепотьев Л. Ближний боярин Артамон Сергеевич Матвеев как культурный политический деятель XVII века. СПб., 1906; Старостина Т. В. Об опале А. С. Матвеева в связи с сыскным делом о хранении заговорных писем // Ученые записки Карело-Финского государственного университета. Петрозаводск, 1948. Т. 2. Вып. 1. С. 44–89; Рогожин Н. М. Артамон Сергеевич Матвеев // «Око всей великой России»: Об истории русской дипломатической службы XVI–XVII веков. М., 1989. С. 146–179; Романова О. А. Частная жизнь ближнего боярина А. С. Матвеева // Проблемы истории России. Екатеринбург, 2005. Вып. 6. С. 107–126. Г. А. Шатохина-Мордвинцева.