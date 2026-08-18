МАТВЕЕВ АРТАМОН СЕРГЕЕВИЧ
МАТВЕЕВ АРТАМОН СЕРГЕЕВИЧ - русский государственный и военный деятель, ближний боярин (1675 год).
Сын дьяка Стрелецкого приказа (1632–34) и Казанского дворца приказа (1636–42), выполнявшего при царе Михаиле Фёдоровиче дипломатич. поручения в Османской империи и Персии. Отец А. А. Матвеева. Воспитывался при царском дворе вместе с царевичем Алексеем, будущим царём Алексеем Михайловичем, который в 1671 женился на воспитаннице М. – Н. К. Нарышкиной. Стрелецкий голова (начальник) стрелецкого приказа (полка) в Моск. гарнизоне (с 1642); участвовал во время рус.-польск. войны 1654–67 в осаде Смоленска (1654–55) и Черткова (1655), прикрывал отступление рус. войска под команд. кн. Г. Г. Ромодановского из-под Львова (1655), участвовал в подавлении Медного бунта 1662 и Разина восстания 1670–71, в качестве пристава охранял патриарха Александрийского Паисия во время церковного собора 1666–67 над патриархом Никоном.
Летом 1653 глава посольства к гетману Б. М. Хмельницкому, который подтвердил желание Украины войти в Рус. гос-во. В составе посольства В. В. Бутурлина участвовал в Переяславской раде 1654, по её окончании направлен в Москву с отчётом. Вёл переговоры в 1656–57 с польным гетманом литовским В. К. Гонсевским об избрании царя Алексея Михайловича преемником польск. короля Яна II Казимира. Вскоре после избрания в 1657 И. Е. Выговского гетманом Запорожского войска М. писал царю, что он «изменник и добра от него не будет». Глава Малороссийского приказа (1669–71); способствовал избранию гетманами Запорожского войска Д. И. Многогрешного (1669) и И. С. Самойловича (1674). В 1-й пол. 1670-х гг. М. – наиболее влиятельный человек в рус. правительстве: важнейшие документы подписывались «по указу великого государя и по приказу боярина Артемона Сергеевича Матвеева». Глава Посольского приказа (1671–76; одновременно в 1672–76 глава Аптекарского приказа), с 1672 окольничий, с 1675 дворецкий. Осн. задачей рус. внешней политики полагал вхождение в состав Рус. гос-ва Правобережной Украины, для осуществления этого плана считал возможным временный отказ от борьбы со Швецией за выход к Балтийскому морю. Во время переговоров с Речью Посполитой в 1671–1674 фактически добился закрепления Киева за Рус. гос-вом. В 1673 с помощью подкупа организовал выдачу рус. правительству самозванца «царевича Симеона» (якобы выжившего сына царя Алексея Михайловича и его первой жены М. И. Милославской из рода Милославских), бежавшего из Астрахани в Запорожскую Сечь. Заключил 12(22).10.1675 оборонит. союзный договор со Священной Рим. империей против Османской империи. Содействовал оживлению торговых и дипломатич. связей с Бухарским ханством и Хивинским ханством, пытался установить дипломатич. отношения с Китаем, куда в 1675 было направлено посольство во главе с Н. Г. Спафарием. По инициативе М. для повышения междунар. престижа Рус. гос-ва изменены некоторые посольские церемониалы, в частности, в отношении царя в дипломатич. документах вместо «пресветлейший государь» стал употребляться титул «величество», для иностр. послов вводилось правило на царском приёме снимать головные уборы.
Обосновывал право династии Романовых на рус. престол через родство с династией Рюриковичей: руководил составлением «Царского титулярника» (1672, впервые опубл. в 2007), «Книги об избрании на царство…» Михаила Фёдоровича (1673, издана М. А. Оболенским в 1856, 2-е изд. – 2009), был инициатором написания Ф. А. Грибоедовым «Истории о царях и великих князьях земли Русской» (кон. 1668 – нач. 1669, впервые опубл. в «Памятниках древней письменности», т. 121, 1896). Возглавлял работу по переводу на рус. яз. «Книги латинской о Родословии великих российских князей и государей и о сродстве их посредством браков с осьмью Европейскими державами…» [написана герольдмейстером имп. Леопольда I Л. Хуреличем (Хурелевичем) в 1673, впервые опубл. в ж. «Родина», 1993, № 2].
М. – один из образованнейших людей своего времени, хорошо знал античную философию и историю. Собрал обширную библиотеку, выступал за распространение в России технич. и культурных достижений Зап. Европы. Инициировал переводы религ. и нравоучит. сочинений, в т. ч. «Книги избранной вкратце о девяти музах и о семи свободных художествах» (1672), «Книги о сивиллах» (1673), «Хрисмологиона» (1673) и др. Организовал первый рус. частный театр, собрав «комедийную группу» из собств. дворовых людей и иностранцев, а также способствовал организации театра при царском дворе (1672).
После смерти Алексея Михайловича (1676) в борьбе с Милославскими М. потерпел поражение и попал в опалу: направлен воеводой в Верхотурье, но вскоре обвинён в колдовстве и распространении «чёрных книг», лишён чинов и земель (частично возвращены в 1682). Находился в Казани (1676) и Пустозёрске (1676–80) в ссылке под стражей, из которой освобождён и переведён в Окладникову слободу (ныне г. Мезень; 1680–82), затем в г. Лух (1682). После смерти царя Фёдора Алексеевича (1682) вызван царицей Н. К. Нарышкиной в Москву. Во время стрелецкого восстания 1682 схвачен стрельцами в царском дворце в Кремле, сброшен ими с Красного крыльца на копья, погиб.
Исторические источники:
История о невинном заточении ближнего боярина А. С. Матвеева, состоящая из челобитен, писанных им к царю и патриарху, также из писем к разным особам, с приобщением объявления о причинах его заточения и о возвращении из оного. СПб., 1776.