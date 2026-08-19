МАТВЕЕВ АНДРЕЙ АРТАМОНОВИЧ
МАТВЕЕВ АНДРЕЙ АРТАМОНОВИЧ - граф Священной Римской империи (1715 год), российский государственный деятель и дипломат, действительный тайный советник (1725 год).
Сын А. С. Матвеева и Е. Г. Хомутовой (по семейной легенде, происходила из шотландского рода). Дед П. А. Румянцева-Задунайского. Комнатный стольник царевича Петра Алексеевича (будущего императора Петра I) (1674 год). Воспитывался при царском дворе в селе Преображенское. Владел латинским и греческим языками (обучался им у Н. Г. Спафария), а также польским, французским, немецким и нидерландским языками. Вместе с отцом в 1676-1682 годах находился в ссылке. В мае 1682 года по распоряжению царицы Н. К. Нарышкиной возвращён в Москву, во время стрелецкого восстания 1682 года избежал расправы стрельцов (в 1720-х годах составил «Описание…» восстания с кратким изложением событий 1683-1698 годов, впервые опубликовано в 1787 году, последнее издание в книге «Рождение империи», 1997 год). Архангельский (двинской) воевода (1691-1693 годы), при Матвееве в селе Холмогоры перестроена крепость, Петром I заложен первый на Белом море военный корабль - «Святой апостол Павел». Окольничий (1692 год).
Полномочный министр (посол) в Нидерландах (1699-1712 годы) и в Священной Римской империи (1712-1715 годы), один из первых постоянных российских представителей за границей. Добился согласия Нидерландов на посредничество при заключении между Россией и Османской империей Константинопольского мира 1700 года. В начале Северной войны 1700-1721 годов осуществлял тайные закупки нидерландского оружия и наём военных специалистов, одновременно пытался предотвратить оказание нидерландской и английской помощи Швеции (однако шведско-нидерландский союзный договор был возобновлён в 1703 году), собирал сведения о внутреннем устройстве и внешней политике европейских стран, о чём оперативно информировал Петра I и руководство Посольского приказа. Составил донесения о французских чинах (1705 год) и об английском дворе (1707 год), которые использованы при составлении Табели о рангах 1722 года.
В условиях войны за Испанское наследство 1700-1714 годов вёл секретные переговоры с Францией (1705-1706 годы) и с Великобританией (1707-1708 годы) о посредничестве этих государств в заключении русско-шведского мира. Также Матвеев пытался заключить русско-французский торговый договор, добился свободного доступа российских торговых судов во французские порты (с 1706 года) и заручился расположением французского короля Людовика XIV, обещавшего установить с Россией «тесные отношения», как только «позволят обстоятельства». От Великобритании Матвеев безуспешно добивался непризнания С. Лещинского королём Речи Посполитой. В 1708 году по жалобе кредитора Матвеев был арестован в Лондоне, однако вскоре отпущен (оскорбление, нанесённое Матвееву, вызвало дипломатический конфликт, который был разрешён извинением английской королевы Анны). По возвращении в Гаагу Матвеев, используя победу России в Полтавской битве 1709 года, добился признания Нидерландами Августа II Сильного королём Речи Посполитой, а также нейтрализовал антиросийские действия британских и нидерландских дипломатов, что ускорило заключение Копенгагенского союзного договора 1709 год и способствовало восстановлению Северного союза 1699-1721 годов.
Переговоры Матвеева в Вене в 1712 году о заключении оборонительного союзного договора России со Священной Римской империей против Османской империи успеха не имели. Директор Школы математических и навигацких наук (1716-1719 годы), участвовал в переводе старших классов Школы из Москвы в Санкт-Петербург и создании на их базе Морской академии (её директор в 1716-1719 годах), организовал в Академии 1-й специальный класс для обучения геодезистов. Сенатор (1717-1727 годы). Один из создателей Юстиц-коллегии (её 1-й президент в 1717-1722 годах), сторонник заимствования шведского опыта. Активный участник проведения судебной реформы, автор (совместно с Петром I, вице-президентом Юстиц-коллегии Г. фон Бреверном и камер-советником Г. Фиком) проектов правил о порядке деятельности Юстиц-коллегии, устройства надворных и земских судов. Член Верховного суда над царевичем Алексеем Петровичем (1718 год). Глава Московской конторы Сената (1724-1726 годы). В 1726-1727 годах Матвеев провёл 1-ю сенатскую ревизию в Московской губернии, которая вскрыла казнокрадство и неисполнение многими местными чиновниками указов Петра I и императрицы Екатерины I, решением Матвеева в Переславле-Залесском повешены служащие Камерирской конторы. В июне 1727 года Матвеев получил отставку по собственному прошению.
Исторические источники:
Воскресенский Н. А. Законодательные акты Петра I. М.; Л., 1945.
Дополнительная литература:
Семенов П.Н. Биографические очерки сенаторов по материалам, собранным П. И. Барановым. М., 1886;
Лонгинов А.В. Обзор записок графа Матвеева и вновь открытых вариантов их о стрелецком полковнике Сухареве // Русская старина. 1918. № 1/2, 3/6;
Библиотека А. А. Матвеева (1666–1728). Кат. М., 1986;
Копанев Н.А. Книги А. А. Матвеева из библиотеки Михалковых // Книжные сокровища. К 275-летию Библиотеки АН СССР. Л., 1990;