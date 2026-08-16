МАТВЕЕВ АНДРЕЙ

МАТВЕЕВ АНДРЕЙ - российский живописец.

Пен­сио­нер императора Пет­ра I , в 1716 году по­слан для обу­че­ния жи­во­пи­си в Гол­лан­дию; в 1717-1723 годах учил­ся в Ам­стер­да­ме у А. Бо­оне­на, в 1723-1727 годах - в ан­твер­пен­ской Академии художеств у П. Спер­ве­ра (?). В августе 1727 года вер­нул­ся в Санкт-Пе­тер­бург и был при­нят в штат Кан­це­ля­рии от строе­ний; в 1731 году по­лу­чил зва­ние мас­те­ра и воз­гла­вил «жи­во­пис­ную ко­ман­ду» при этой Кан­це­ля­рии.

Вы­пол­нял де­ко­ра­тив­ные рос­пи­си в Санкт-Пе­тер­бур­ге - в Пе­тро­пав­лов­ском со­бо­ре и императорских ре­зи­ден­ци­ях. Пи­сал так­же порт­ре­ты, ал­ле­го­рические («Ал­ле­го­рия жи­во­пи­си», 1725 год, ГРМ) и ми­фо­ло­гические [«Ве­не­ра и Амур», 1726 год (?), там же] ком­по­зи­ции, об­раза (для церкви Свя­тых Си­ме­о­на и Ан­ны на Мо­хо­вой улице). Сре­ди не­мно­гих со­хра­нив­ших­ся ра­бот Матвеева ес­тественной не­при­ну­ж­дён­но­стью ком­по­зи­ции и ис­кус­ст­вом ин­ди­ви­ду­аль­ных ха­рак­те­ри­стик вы­де­ля­ют­ся порт­ре­ты конца 1720-х годов - кня­зей И. А. и А. П. Го­ли­цы­ных (оба - 1728 год, ча­ст­ное собрание, Мо­ск­ва), «Ав­то­порт­рет с же­ной» [1729 год (?), ГРМ]. Твор­че­ст­во Матвеева сыг­ра­ло важ­ную роль в ста­нов­ле­нии русского свет­ско­го искусства первой тре­ти XVIII века.