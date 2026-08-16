МАТВЕЕВ АНДРЕЙ
МАТВЕЕВ АНДРЕЙ - российский живописец.
Пенсионер императора Петра I, в 1716 году послан для обучения живописи в Голландию; в 1717-1723 годах учился в Амстердаме у А. Боонена, в 1723-1727 годах - в антверпенской Академии художеств у П. Спервера (?). В августе 1727 года вернулся в Санкт-Петербург и был принят в штат Канцелярии от строений; в 1731 году получил звание мастера и возглавил «живописную команду» при этой Канцелярии.
Выполнял декоративные росписи в Санкт-Петербурге - в Петропавловском соборе и императорских резиденциях. Писал также портреты, аллегорические («Аллегория живописи», 1725 год, ГРМ) и мифологические [«Венера и Амур», 1726 год (?), там же] композиции, образа (для церкви Святых Симеона и Анны на Моховой улице). Среди немногих сохранившихся работ Матвеева естественной непринуждённостью композиции и искусством индивидуальных характеристик выделяются портреты конца 1720-х годов - князей И. А. и А. П. Голицыных (оба - 1728 год, частное собрание, Москва), «Автопортрет с женой» [1729 год (?), ГРМ]. Творчество Матвеева сыграло важную роль в становлении русского светского искусства первой трети XVIII века.