МАТВЕЕВ АЛЕКСАНДР ТЕРЕНТЬЕВИЧ

МАТВЕЕВ АЛЕКСАНДР ТЕРЕНТЬЕВИЧ - российский скульптор, заслуженный деятель искусств РСФСР.

Учил­ся в Бо­го­лю­бов­ском ри­со­валь­ном училище в Са­ра­то­ве (1896-1899 годы) у В. В. Ко­но­ва­ло­ва, в МУЖВЗ (1899-1902 годы) у С. И. Ива­но­ва, С. М. Вол­ну­хи­на и П. П. Тру­бец­ко­го и в ча­ст­ных сту­ди­ях в Па­ри­же (1906-1907 годы). Ра­бо­тал на ху­до­же­ст­вен­но-гон­чар­ном про­изводстве С. И. Ма­мон­то­ва «Аб­рам­це­во» (1901-1905 годы; смотрите Аб­рам­цев­ский ху­до­же­ст­вен­ный кру­жок), в мас­тер­ской при ке­ра­мическом за­во­де П. К. Вау­ли­на в селе Ки­ке­ри­но под Санкт-Пе­тер­бур­гом (1907-1912 годы). Уча­ст­ник вы­ста­вок «Го­лу­бая ро­за» (1907 год), журнала «Зо­ло­тое ру­но» (1908-1909 годы), объ­е­ди­не­ния «Буб­но­вый ва­лет» (1911-1912 годы); член объ­е­ди­не­ний «Мир ис­кус­ст­ва» (1910-1924 годы), «Че­ты­ре ис­кус­ст­ва» (1924-1931 годы), Об­ще­ст­во рус­ских скульп­то­ров (ОРС, 1926-1932 годы). Жил в Санкт-Пе­тер­бур­ге-Ле­нин­гра­де (с 1907 года) и в Мо­ск­ве (с 1941 года). По­се­тил Ита­лию (1913 год).

Ра­бо­тал в об­лас­ти мо­ну­мен­таль­ной и стан­ко­вой скульп­ту­ры; в ран­ний пе­ри­од ощу­ти­мы влия­ние им­прес­сио­ни­стической пла­сти­ки П. П. Тру­бец­ко­го и май­о­ли­ки М. А. Вру­бе­ля, бли­зость к искусству русского мо­дер­на («Ус­по­кое­ние», але­бастр, 1902 год, ГТГ, и др.). Зре­лые про­из­ве­де­ния от­ме­че­ны клас­сической яс­но­стью об­раза, про­ни­за­ны ду­хом сим­во­лиз­ма: ком­плекс де­ко­ра­тив­но-мо­ну­ментальных скульп­тур для име­ния Я. Е. Жу­ков­ско­го в Ку­чук-Кое (ны­не поселок Пар­ко­вое) в Кры­му (ин­кер­ман­ский ка­мень; мра­мор, це­мент, середина 1900-х - начало 1910-х годов; ны­не скульп­ту­ры в ГРМ), по­этич­ное над­гро­бие В. Э. Бо­ри­со­ва-Му­са­то­ва в Та­ру­се, на бе­ре­гу Оки (гра­нит, 1910 год; памятник от­крыт в 1911 году; эс­ки­зы в ГРМ).

По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года уча­ст­во­вал в ра­бо­тах по мо­ну­мен­таль­ной про­па­ган­ды пла­ну (па­мят­ник К. Мар­ксу у Смоль­но­го двор­ца в Пет­ро­гра­де, 1918 год; не сохранился). Груп­па «Ок­тябрь» (гипс, 1927 год, ГРМ) пе­ре­ве­де­на в брон­зу и ус­та­нов­ле­на в 1967 году пе­ред Боль­шим кон­церт­ным за­лом «Ок­тябрь­ский» в Ле­нин­гра­де. Ис­пол­нял порт­ре­ты: В. Э. Бо­ри­со­ва-Му­са­то­ва (гипс, 1900 год), А. И. Гер­це­на (брон­за, 1912 год), ка­ме­но­тё­са И. Се­мё­но­ва (де­ре­во, 1912 год), В. К. Ста­ню­ко­ви­ча (гипс ок­ра­шен­ный, 1917 год), Ав­то­порт­рет (брон­за, 1939-1941 годы; все - ГРМ), А. П. Че­хо­ва (гипс, 1945 год, Туль­ский ху­дожественный му­зей). Ра­бо­тал так­же в об­лас­ти мел­кой пла­сти­ки («Фло­ра», чу­гун, ма­ла­хит, 1923-1925 годы, ГРМ); в 1920-е годы соз­дал се­рию ста­ту­эток для Ло­мо­но­сов­ско­го фар­фо­ро­во­го за­во­да («Ка­риа­ти­да», «Вио­лон­че­лист», обе - фар­фор, 1923 год). В 1930-1940-е годы ра­бо­тал над про­ек­та­ми па­мят­ни­ков М. Горь­ко­му (1938 год), А. П. Че­хо­ву, А. С. Пуш­ки­ну и др.

Сре­ди уче­ни­ков - М. К. Ани­ку­шин, Е. Ф. Бе­ла­шо­ва, В. В. Исае­ва, Б. Е. Ка­п­лян­ский, Л. В. Кер­бель, А. Л. Ма­ла­хин, В. А. Си­най­ский, А. П. Фай­дыш, В. Е. Ци­галь.