МАТВЕЕВ АЛЕКСАНДР ТЕРЕНТЬЕВИЧ
МАТВЕЕВ АЛЕКСАНДР ТЕРЕНТЬЕВИЧ - российский скульптор, заслуженный деятель искусств РСФСР.
Учился в Боголюбовском рисовальном училище в Саратове (1896-1899 годы) у В. В. Коновалова, в МУЖВЗ (1899-1902 годы) у С. И. Иванова, С. М. Волнухина и П. П. Трубецкого и в частных студиях в Париже (1906-1907 годы). Работал на художественно-гончарном производстве С. И. Мамонтова «Абрамцево» (1901-1905 годы; смотрите Абрамцевский художественный кружок), в мастерской при керамическом заводе П. К. Ваулина в селе Кикерино под Санкт-Петербургом (1907-1912 годы). Участник выставок «Голубая роза» (1907 год), журнала «Золотое руно» (1908-1909 годы), объединения «Бубновый валет» (1911-1912 годы); член объединений «Мир искусства» (1910-1924 годы), «Четыре искусства» (1924-1931 годы), Общество русских скульпторов (ОРС, 1926-1932 годы). Жил в Санкт-Петербурге-Ленинграде (с 1907 года) и в Москве (с 1941 года). Посетил Италию (1913 год).
Работал в области монументальной и станковой скульптуры; в ранний период ощутимы влияние импрессионистической пластики П. П. Трубецкого и майолики М. А. Врубеля, близость к искусству русского модерна («Успокоение», алебастр, 1902 год, ГТГ, и др.). Зрелые произведения отмечены классической ясностью образа, пронизаны духом символизма: комплекс декоративно-монументальных скульптур для имения Я. Е. Жуковского в Кучук-Кое (ныне поселок Парковое) в Крыму (инкерманский камень; мрамор, цемент, середина 1900-х - начало 1910-х годов; ныне скульптуры в ГРМ), поэтичное надгробие В. Э. Борисова-Мусатова в Тарусе, на берегу Оки (гранит, 1910 год; памятник открыт в 1911 году; эскизы в ГРМ).
После Октябрьской революции 1917 года участвовал в работах по монументальной пропаганды плану (памятник К. Марксу у Смольного дворца в Петрограде, 1918 год; не сохранился). Группа «Октябрь» (гипс, 1927 год, ГРМ) переведена в бронзу и установлена в 1967 году перед Большим концертным залом «Октябрьский» в Ленинграде. Исполнял портреты: В. Э. Борисова-Мусатова (гипс, 1900 год), А. И. Герцена (бронза, 1912 год), каменотёса И. Семёнова (дерево, 1912 год), В. К. Станюковича (гипс окрашенный, 1917 год), Автопортрет (бронза, 1939-1941 годы; все - ГРМ), А. П. Чехова (гипс, 1945 год, Тульский художественный музей). Работал также в области мелкой пластики («Флора», чугун, малахит, 1923-1925 годы, ГРМ); в 1920-е годы создал серию статуэток для Ломоносовского фарфорового завода («Кариатида», «Виолончелист», обе - фарфор, 1923 год). В 1930-1940-е годы работал над проектами памятников М. Горькому (1938 год), А. П. Чехову, А. С. Пушкину и др.
Среди учеников - М. К. Аникушин, Е. Ф. Белашова, В. В. Исаева, Б. Е. Каплянский, Л. В. Кербель, А. Л. Малахин, В. А. Синайский, А. П. Файдыш, В. Е. Цигаль.