МАТУЗОВА ВЕРА ИВАНОВНА

Родилась 22.08.1944. В 1966 году окончила филологический факультет МГУ, в 1969 году – аспирантуру при кафедре романо-германской филологии филологического факультета МГУ.

В 1971 году защитила диссертацию на тему «Роман Томаса Мэлори “Смерть Артура” как произведение английского Предвозрождения». В 1971-1997 годах работала в Институте истории СССР АН СССР (ныне Институт российской истории РАН) как младший научный сотрудник.

С 1997 года по настоящее время работает в Институте всеобщей истории РАН (старший научный сотрудник).

Член Международной исторической комиссии по изучению Немецкого ордена (с 1992 года).

Учитель : Р.М. Самарин

Область интересов : История Тевтонского ордена (XIII-XIV вв.), Литература и история культуры Англии, Франции, Германии

Сочинения : Автор более 200 научных работ.

Английские средневековые источники. IX-XIII вв. М., «Наука», 1979.

Михалон Литвин. О нравах татар, литовцев и москвитян. М., 1994 (в соавт с А.Л. Хорошкевич, И.П. Старостиной)

Петр из Дусбурга. Хроника земли Прусской. М., «Ладомир», 1997. 383 с.

Крестоносцы и Русь. Конец XII в. – 1270 г. Тексты, перевод, комментарии. М.: «Индрик», 2002. 447 с. (в соавт. с Е.Л. Назаровой).