МАТУРИДИЗМ

МАТУРИДИЗМ - одна из двух рационалистических школ религиозной философии, признанных правоверными в суннитском исламе .

Офор­ми­лась в X-XI веках сре­ди ха­на­фи­тов Хо­ра­са­на и Центр. Азии. Ос­но­ва­тель - Абу Ман­сур аль-Ма­ту­ри­ди , уче­ние ко­то­ро­го раз­ви­ли уче­ни­ки Абу-ль-Ка­сим ас-Са­мар­кан­ди, Абу аль-Ха­сан ар-Рус­туг­фа­ни, Абд аль-Ка­рим аль-Паз­да­ви и Абу-ль- Ляйс аль-Бу­ха­ри. Боль­шой вклад в раз­ра­бот­ку идей Матуридизма вне­сли Абу-ль-Му­ин ан-На­са­фи (умер 1114 год), Наджм ад-Дин Умар ан-На­са­фи (умер 1142 год) и Нур ад-Дин ас-Са­бу­ни (умер 1185 год).

Бо­го­сло­вие Матуридизма близ­ко аша­рит­ско­му. Обе шко­лы воз­во­дят ра­цио­наль­ное по­зна­ние в обя­зан­ность му­суль­ма­ни­на, рас­хо­дясь в тол­ко­ва­нии его при­ро­ды. Аша­ри­ты ви­дят в нём им­пе­ра­тив ис­лам­ско­го за­ко­на (ша­ри­ат), ма­ту­ри­ди­ты - пред­пи­са­ние бо­же­ст­вен­но­го ра­зу­ма, ус­та­нов­лен­ное не­за­ви­си­мо и пре­ж­де ша­риа­та.

Ма­ту­ри­ди­ты не при­зна­ют ан­тро­по­мор­физ­ма Ал­ла­ха (таш­бих) и от­ри­ца­ния бо­же­ст­вен­ных ат­ри­бу­тов (та­тиль), на ко­то­ром на­стаи­ва­ют му­та­зи­ли­ты . К 7 сущ­но­ст­ным ат­ри­бу­там Ал­ла­ха, вы­де­лен­ным аша­ри­та­ми (жизнь, зна­ние, мо­гу­ще­ст­во, во­ля, зре­ние, слух и речь), они до­бав­ля­ют 8-й - осу­ще­ст­в­ле­ние (та­к­вин). В от­ли­чие от аша­ри­тов и му­та­зи­ли­тов счи­та­ют из­веч­ны­ми бо­же­ст­вен­ные ат­ри­бу­ты дей­ст­вия (Тво­рец, Про­мыс­ли­тель, Ожив­ляю­щий, Умерт­в­ляю­щий и т. д.). Боль­шин­ст­во ма­ту­ри­ди­тов не вы­де­ля­ют веч­ное бы­тие Ал­ла­ха (ба­ка) в отдельный сущ­но­ст­ный ат­ри­бут, как то­го тре­бо­вал аль-Аша­ри.

По­доб­но аша­риз­му Матуридизма раз­ли­ча­ет веч­ный внут­рен­ний (на­фси) смысл Ко­ра­на и его вре­мен­ное внеш­нее сло­вес­ное вы­ра­же­ние (хис­си), но от­ри­ца­ет воз­мож­ность чув­ст­вен­но­го по­сти­же­ния «внут­рен­не­го язы­ка» Пи­са­ния, о ко­то­ром го­во­рят аша­ри­ты. Обе шко­лы со­глас­ны, что пра­вед­ни­ки в раю зрят Бо­га, но Матуридизм не уточ­ня­ет, как имен­но это про­ис­хо­дит, воз­дер­жи­ва­ясь от ра­цио­на­ли­стического обос­но­ва­ния, пред­ло­жен­но­го аль-Аша­ри.

В во­про­се о пре­до­пре­де­ле­нии Матуридизма вслед за Абу Ха­ни­фой при­зна­ёт че­ло­ве­че­ские гре­хи со­вер­шён­ны­ми с со­из­во­ле­ния (ира­да), но не по же­ла­нию (рид­ван) Ал­ла­ха. Как и аша­ризм, Матуридизм ис­хо­дит из бо­же­ст­вен­но­го пре­до­пре­де­ле­ния (аль-ка­дар), но по­ла­га­ет, что Бог со­тво­рил лю­дей со сво­бо­дой вы­бо­ра (их­ти­яр) сво­их по­ступ­ков, за ко­то­рые они воз­на­гра­ж­да­ют­ся или на­ка­зы­ва­ют­ся по смер­ти. В до­б­рых де­лах Бог по­мо­га­ет че­ло­ве­ку, а в злых по­ки­да­ет его, до­пус­кая со­вер­ше­ние гре­хов, за ко­то­рые ве­рую­щий не­сёт мо­раль­ную от­вет­ст­вен­ность.

В он­то­ло­гии и на­тур­фи­ло­со­фии аль-Ма­ту­ри­ди от­ка­зал­ся от ато­миз­ма аша­рит­ско­го и му­та­зи­лит­ско­го ка­ла­ма , но его по­сле­до­ва­те­ли вновь вер­ну­лись к не­му.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)