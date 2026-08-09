МАТУРИДИ АБУ МАНСУР МУХАММЕД

МАТУРИДИ АБУ МАНСУР МУХАММЕД - ос­но­во­по­лож­ник од­ной из двух ве­ду­щих школ сун­нит­ско­го бо­го­сло­вия в ка­ла­ме , на­зван­ной в честь не­го ма­ту­ри­диз­мом.

Из­вест­но, что Матуриди жил в Са­мар­кан­де, учил­ся пра­ву ха­на­фит­ско­го тол­ка у Абу На­сра аль-Ияди (умер до 892 года), Абу Ба­кра аль- Джузд­жа­ни и Ну­сай­ра аль-Бал­хи.

Наи­бо­лее важ­ные со­чи­не­ния Матуриди: об­шир­ный ал­ле­го­рический ком­мен­та­рий к Ко­ра­ну «Та­ви­лят аль-Ку­ран», тол­ко­ва­ние на бо­го­слов­ский трак­тат Абу Ха­ни­фы (699-767 годы) «Шарх аль-Фикх аль-ак­бар» и «Ки­таб ат- тау­хид» («Кни­га о еди­но­бо­жии»). Лишь по­след­нее со­чи­не­ние впол­не ау­тен­тич­но.

Не со­хра­ни­лись ра­бо­ты Матуриди по тео­рии и ме­то­до­ло­гии пра­ва (усул аль-фикх), со­чи­не­ния, оп­ро­вер­гаю­щие му­та­зи­ли­тов , кар­ра­ми­тов, шии­тов, кар­ма­тов .