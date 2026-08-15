МАТТУС ЗИГФРИД

МАТТУС ЗИГФРИД - немецкий композитор.

Сын кре­сть­я­ни­на. С 1944 года с семь­ёй жил в де­рев­не в провинции Бран­ден­бург. В 1958 году окон­чил Выс­шую шко­лу му­зы­ки в Бер­ли­не как хор­мей­стер и ком­по­зи­тор (у Р. Ваг­не­ра-Ре­ге­ни). В 1958-1960 годах со­вер­шен­ст­во­вал­ся у Х. Эйс­ле­ра в бер­лин­ской Ака­де­мии ис­кусств (пре­по­да­ёт там с 1972 года, профессор с 1985 года).

С 1964 года музыкальный со­вет­ник «Ко­ми­ше опер» (по при­гла­ше­нию В. Фель­зен­штей­на), в ко­то­рой по­ста­вил ряд сво­их опер и в 1966-1988 годах про­во­дил кон­цер­ты современной ка­мер­ной му­зы­ки . В твор­че­ст­ве зна­чительно ме­сто за­ни­ма­ют со­чи­не­ния для сце­ны (15 опер, 3 ба­ле­та; мно­гие из них - на собственные либ­рет­то), му­зы­ка к ра­дио- и те­ле­по­ста­нов­кам, филь­мам (все­го 8), сим­фо­нические и ка­мер­ные про­из­ве­де­ния.

Сре­ди опер: «Ла­са­ри­льо с Тор­ме­са» (по испанскому ано­ним­но­му плу­тов­ско­му ро­ма­ну; 1963 год, Карл-Маркс-Штадт, ны­не Кем­ниц), «По­след­ний вы­стрел» (по по­вес­ти Б. А. Лав­ре­нё­ва, 1967 год), «Ещё ло­жеч­ку яда, до­рогая?» (1972 год), «Юдифь» (по тра­ге­дии К. Ф. Хеб­бе­ля, 1985 год; все - Бер­лин), «Песнь о люб­ви и смер­ти кор­не­та Кри­сто­фа Риль­ке» (по Р. М. Риль­ке, 1985 год, Дрез­ден; 1998 год, Санкт-Пе­тер­бург), «Граф Ми­ра­бо» (1989 год, Бер­лин, Кар­лс­руэ, Эс­сен).

Эле­мен­ты до­де­ка­фо­нии и т. н. сво­бод­ной ато­наль­но­сти в со­чи­не­ни­ях Маттуса. со­че­та­ют­ся со сти­ли­сти­кой ба­рок­ко , му­зы­ки Р. Штрау­са и др. С 1970-х годов со­чи­не­ния Маттуса ис­пол­ня­лись в Западной Ев­ро­пе, он стал са­мым зна­ме­ни­тым ком­по­зи­то­ром ГДР . С конца 1980-х годов не­од­но­крат­но ру­ко­во­дил ис­пол­не­ни­ем сво­их про­из­ве­де­ний в Ка­ли­нин­гра­де, в т. ч. в ре­конст­руи­ро­ван­ном ка­фед­раль­ном со­бо­ре (Te Deum, 2009 год). В 1991 году ос­но­вал ме­ж­ду­народный лет­ний Фес­ти­валь ка­мер­ной опе­ры во двор­це города Рай­нсберг (зем­ля Бран­ден­бург), где зна­чительно вни­ма­ние уде­ля­ет­ся экс­пе­риментальному музыкальному те­ат­ру. По­свя­тил судь­бе нем­цев из Восточной Прус­сии во­каль­но-ин­ст­ру­мен­таль­ную ком­по­зи­цию «Lamen­to» (2007 год).