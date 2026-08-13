МАТТИАС ГОТХАРД НИТХАРДТ (MATHIS GOTHART NITHART)

Один из величайших немецких готических художников. Работал при дворе майнцских архиепископов в качестве придворного художника и инженера с 1508 по 1525 гг.). О жизни Нитхарда практически ничего неизвестно, что объясняет его долгое забвение.

До нашего времени дошло десять его работ. Прежде всего, это алтари и их фрагменты. Наиболее известная и сохранившаяся работа - «Изенгеймский алтарь». Кроме того, сохранилось порядка 35 рисунков художника.

Изенгеймский алтарь – самое известное произведение Нитхарда. Работа была сделана для монастыря ордена антонитов в Изенгейме и написана в промежутке между 1506 и 1515 гг. Алтарь имеет три развертки, первые две изображают сюжеты из жизни Христа. Первая развертка – распятие и оплакивание Христа; вторая - «Воплощении Христа», «Благовещение» и «Воскресение». Третья развертка посвящена св. Антонию. В ее центре деревянные скульптуры святых Антония, Августина и Иеронима, а слева и справа сюжеты из жизни святого.

Одна из ранних и известных картин Нитхарда - «Поругание Христа». Была написана как эпитафия Аполонии фон Кронберг, сестре управляющего резиденцией архиепископа Майнцского. Нитхардт выбрал редкий иконографический сюжет. Картина эмоционально отражает то, как стражники первосвященника Кайфы глумились над Христом.

Долгое время творчество художника было забыто. Художник был заново открыт и оценен в начале XX в. благодаря немецким экспрессионистам.

Произведения:

Тайная вечеря (ок. 1500);

«Поругание Христа» (ок. 1503-1505);

«Изенгеймский алтарь» (между 1506 и 1515);

«Штуппахская мадонна» (ок. 1516–1519);

«Встреча святого Эразма и святого Маврикия» (ок. 1520–1524).

Иллюстрации:

Тайная вечеря (ок. 1500);

«Поругание Христа» (ок. 1503-1505);

Изенгеймский алтарь». Первая развертка (между 1506 и 1515);

Изенгеймский алтарь». Вторая развертка (между 1506 и 1515);

Изенгеймский алтарь». Третья развертка (между 1506 и 1515).

Автор статьи: Перепечкин К. В.