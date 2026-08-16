МАТТЕЗОН ИОГАНН

МАТТЕЗОН ИОГАНН - немецкий композитор, музыкальны критик, теоретик, лексикограф.

В дет­ст­ве обу­чал­ся иг­ре на кла­ве­си­не , ор­га­не, вио­ле да гам­ба, скрип­ке, го­бое, флей­те; об­ла­дая пре­крас­ным го­ло­сом, пел в церк­вах и в Гам­бург­ской опе­ре (ис­пол­нял со­пра­но­вые, с 1697 года те­но­ро­вые пар­тии). С 1704 года вос­пи­та­тель, с 1706 года сек­ре­тарь в до­ме английского по­слан­ни­ка. Од­но­вре­мен­но с 1715 года ка­пель­мей­стер (в 1728 году ос­та­вил пост в свя­зи с про­грес­си­ро­вав­шей глу­хо­той) и ка­но­ник гам­бург­ско­го ка­фед­раль­но­го со­бо­ра.

С 1741 года на ди­пло­ма­тической служ­бе у князя Голь­штейн­ско­го. Его опе­ра «Кле­о­пат­ра» (1704 год) по­влия­ла на ран­нее твор­че­ст­во Г. Ф. Ген­де­ля (Маттезон был с ним дру­жен, не­смот­ря на ду­эль, про­изо­шед­шую ме­ж­ду ни­ми в 1704 году, и вы­сту­пил как пе­вец в его опе­ре «Не­рон»); опе­ра «Бо­рис Го­ду­нов, или Ко­вар­ст­вом дос­тиг­ну­тый трон» (1710 год) - пер­вая в ис­то­рии му­зы­ки на русский сю­жет. Сре­ди музыкальных со­чи­не­ний Маттезона так­же опе­ры «Бла­го­род­ный Пор­сен­на» (1702 год), «Тай­ные при­клю­че­ния Эн­ри­ко IV, ко­ро­ля Кас­ти­лии и Ле­о­на, или Раз­де­лён­ная лю­бовь» (1711 год), ора­то­рии и пас­сио­ны (мно­гие из них уте­ря­ны), итальянские кан­та­ты , трио-со­на­ты, со­чи­не­ния для кла­ве­си­на, флей­то­вые со­на­ты и др.

В 1722-1725 годах Маттезон из­да­вал пер­вый в Гер­ма­нии музыкальный журнал «Critica musica» (опубликовано 24 вы­пус­ка). Круп­ный вклад в музыкальную нау­ку и эс­те­ти­ку XVIII века - его музыкально-тео­ре­тические трак­та­ты «За­но­во от­кры­тый ор­кестр» («Das neu-eröffnete Orchestre», 1713 год), «За­щи­щён­ный ор­кестр, или Вто­рое его от­кры­тие» («Das beschützte Orchestre oder desselben zweite Eröffnung», 1717 год; со­дер­жит кри­ти­ку от­жив­шей прак­ти­ки соль­ми­за­ции), «Ис­сле­дуе­мый ор­кестр, или Третье его от­кры­тие» («Das for­schen­de Orchestre oder desselben dritte Eröff­nung», 1721 год).

На­пи­сан­ные в ха­рак­тер­ном для позд­не­го ба­рок­ко литературном сти­ле, изо­би­лую­щем фи­лософско-тео­ло­гическими экс­кур­са­ми, они от­ра­зи­ли но­вые тен­ден­ции: трак­тов­ку ин­ст­ру­мен­таль­но­го ан­самб­ля как еди­но­го це­ло­го, фор­ми­ро­ва­ние функ­цио­наль­ных групп ин­ст­ру­мен­тов. Тер­мин ор­кестр («ор­хе­ст­ра» ан­тич­но­го те­ат­ра - «га­лант­ное» на­име­но­ва­ние всей му­зы­ки в трак­та­тах Маттезона) имен­но у не­го при­об­рёл современное зна­че­ние.

В главном тру­де Маттезона - «Со­вер­шен­ный ка­пель­мей­стер» («Der vollkommene Capellmeister», 1739 год; це­ли­ком вклю­ча­ет на­пи­сан­ный в 1737 году трак­тат «Зер­но ме­ло­ди­че­ской нау­ки», «Kern melodis­cher Wissenschafft») сис­те­ма­ти­зи­ро­ва­ны музыкально-тео­ре­тические зна­ния эпо­хи, пе­ре­ход­ной от ба­рок­ко к ран­ней клас­си­ке, из­ло­же­но уче­ние о ком­по­зи­ции в ду­хе музыкальной ри­то­ри­ки и аф­фек­тов тео­рии (русский перевод фраг­мен­тов в книге: Му­зы­каль­ная эс­те­тика За­пад­ной Ев­ро­пы XVII–XVIII веков. М., 1971 год).

Маттезон - ав­тор био­гра­фического сло­ва­ря му­зы­кан­тов «Ос­но­ва­ния три­ум­фаль­ной ар­ки…» («Grundlagen einer Ehren-Pfor­te, worin der tüchtigsten Capellmeister, Componisten, Musikgelehrten, Tonkünst­ler u. s. w. Leben, Werke, Verdienste u. s. w. erschei­nen sollen», 1740 год). Пе­ре­вёл на немецкий язык мно­же­ст­во опер­ных либ­рет­то, а так­же книгу Дж. Мей­нуа­рин­га о Ген­де­ле, снаб­див её собственными до­пол­не­ния­ми («G. F. H ̈andels Lebensbeschreibung», 1761 год). Ему при­над­ле­жат так­же ра­бо­ты по во­про­сам ис­то­рии и бо­го­сло­вия.

Cочинения:

Melotheta, das ist der grundrichtige, nach jetziger neuesten Manier angeführte Compo­niste. Hamb., 1721;

Der musicalische Patriot. Hamb., 1728;

Grosse General-Bass-Schule, oder Der exemplarischen Organisten-Probe. 2. Aufl. Hamb., 1731.

Mainz, 1956; De eruditione mu­si­ca. 2 ed. Hamb., 1751.