МАТТЕЗОН ИОГАНН
МАТТЕЗОН ИОГАНН - немецкий композитор, музыкальны критик, теоретик, лексикограф.
В детстве обучался игре на клавесине, органе, виоле да гамба, скрипке, гобое, флейте; обладая прекрасным голосом, пел в церквах и в Гамбургской опере (исполнял сопрановые, с 1697 года теноровые партии). С 1704 года воспитатель, с 1706 года секретарь в доме английского посланника. Одновременно с 1715 года капельмейстер (в 1728 году оставил пост в связи с прогрессировавшей глухотой) и каноник гамбургского кафедрального собора.
С 1741 года на дипломатической службе у князя Гольштейнского. Его опера «Клеопатра» (1704 год) повлияла на раннее творчество Г. Ф. Генделя (Маттезон был с ним дружен, несмотря на дуэль, произошедшую между ними в 1704 году, и выступил как певец в его опере «Нерон»); опера «Борис Годунов, или Коварством достигнутый трон» (1710 год) - первая в истории музыки на русский сюжет. Среди музыкальных сочинений Маттезона также оперы «Благородный Порсенна» (1702 год), «Тайные приключения Энрико IV, короля Кастилии и Леона, или Разделённая любовь» (1711 год), оратории и пассионы (многие из них утеряны), итальянские кантаты, трио-сонаты, сочинения для клавесина, флейтовые сонаты и др.
В 1722-1725 годах Маттезон издавал первый в Германии музыкальный журнал «Critica musica» (опубликовано 24 выпуска). Крупный вклад в музыкальную науку и эстетику XVIII века - его музыкально-теоретические трактаты «Заново открытый оркестр» («Das neu-eröffnete Orchestre», 1713 год), «Защищённый оркестр, или Второе его открытие» («Das beschützte Orchestre oder desselben zweite Eröffnung», 1717 год; содержит критику отжившей практики сольмизации), «Исследуемый оркестр, или Третье его открытие» («Das forschende Orchestre oder desselben dritte Eröffnung», 1721 год).
Написанные в характерном для позднего барокко литературном стиле, изобилующем философско-теологическими экскурсами, они отразили новые тенденции: трактовку инструментального ансамбля как единого целого, формирование функциональных групп инструментов. Термин оркестр («орхестра» античного театра - «галантное» наименование всей музыки в трактатах Маттезона) именно у него приобрёл современное значение.
В главном труде Маттезона - «Совершенный капельмейстер» («Der vollkommene Capellmeister», 1739 год; целиком включает написанный в 1737 году трактат «Зерно мелодической науки», «Kern melodischer Wissenschafft») систематизированы музыкально-теоретические знания эпохи, переходной от барокко к ранней классике, изложено учение о композиции в духе музыкальной риторики и аффектов теории (русский перевод фрагментов в книге: Музыкальная эстетика Западной Европы XVII–XVIII веков. М., 1971 год).
Маттезон - автор биографического словаря музыкантов «Основания триумфальной арки…» («Grundlagen einer Ehren-Pforte, worin der tüchtigsten Capellmeister, Componisten, Musikgelehrten, Tonkünstler u. s. w. Leben, Werke, Verdienste u. s. w. erscheinen sollen», 1740 год). Перевёл на немецкий язык множество оперных либретто, а также книгу Дж. Мейнуаринга о Генделе, снабдив её собственными дополнениями («G. F. H ̈andels Lebensbeschreibung», 1761 год). Ему принадлежат также работы по вопросам истории и богословия.
Cочинения:
Melotheta, das ist der grundrichtige, nach jetziger neuesten Manier angeführte Componiste. Hamb., 1721;
Der musicalische Patriot. Hamb., 1728;
Grosse General-Bass-Schule, oder Der exemplarischen Organisten-Probe. 2. Aufl. Hamb., 1731.
Mainz, 1956; De eruditione musica. 2 ed. Hamb., 1751.