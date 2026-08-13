МАТТА ГОЙЕНЕЧЕА , МАНУЭЛЬ АНТОНИО

Матта Гойенечеа ( исп. Matta Goyenechea) , Мануэль Антонио (27.02.1826, Копьяпо —12.06.1892, Сантьяго-де-Чили) — чилийский поэт, политик, основатель Радикальной партии Чили в 1857. Начинал политическую карьеру в Либеральной партии, которую покинул вместе с молодыми активистами в 1857, выступая за большую демократизацию и либерализацию политического режима, ратовал за усиление полномочий парламента и ограничения церковных привилегий. За участие в гражданской войне 1858—1859 был арестован и приговорен к смерти, но затем казнь была заменена на высылку из страны. Вернувшись в Чили после амнистии 1862, основал газету «La Voz de Chile», которая и стала основой Радикальной партии, первый съезд которой состоялся в 1888. В 1872 издал сборник документов ­Испано-чилийской войны 1865—1866. Активно выступал против президента М. Бальмаседы, был арестован за участие в тайном комитете, подготовившем восстание, вылившееся в гражданскую войну 1891 Конгресса и президента Бальмаседы. Был выслан в Аргентину, где находился во время гражданской войны. С победой Конгресса получил назначение на пост министра иностранных дел, являлся сторонником трансформации политического режима в сторону парламентской республики.

Лит. : Очерки истории Чили. М., 1967; Политическая история стран Латинской Америки в XIX в. М., 2012. А. А. Щелчков.