МАТСОВ РОМАН

МАТСОВ РОМАН - эстонский дирижёр, народный артист Эстонской ССР.

В 1940 году окон­чил Тал­лин­скую консерваторию (по клас­су фортепиано А. Лем­бы и клас­су скрип­ки И. Па­уль­се­на), в 1939 году за­ни­мал­ся на лет­них кур­сах в Бер­ли­не у В. Ги­зе­кин­га (фортепиано) и Г. Ку­лен­камп­фа (скрип­ка), в 1940-1941 годах учил­ся в ас­пи­ран­ту­ре Ленинградской консерватории .

Про­фес­сии скри­па­ча и пиа­ни­ста был вы­ну­ж­ден ос­та­вить по­сле ра­не­ния (с 1941 года был на фрон­те). В 1943 году де­бю­ти­ро­вал как ди­ри­жёр в Яро­слав­ле с сим­фо­ническим ор­ке­ст­ром Государственного ху­дожественного ан­самб­ля Эстонской ССР. В 1944-1988 годах ди­ри­жёр, в 1953-1960 годах главный ди­ри­жёр сим­фо­нического ор­ке­ст­ра Эстонского ра­дио (с 1975 года Государственного сим­фо­нического ор­кестр Эстонской ССР).

Под его управ­ле­ни­ем зву­ча­ли про­из­ве­де­ния ве­ду­щих современных эстонских ком­по­зи­то­ров, в т. ч. Я. Ря­эт­са, А. Пяр­та, Э. Ту­би­на. Его уси­лия­ми в Эс­то­нии ис­пол­ня­лись со­чи­не­ния Д. Д. Шос­та­ко­ви­ча , впер­вые в СССР - ряд про­из­ве­де­ний И. Ф. Стра­вин­ско­го, А. Шён­бер­га, А. фон Ве­бер­на, К. Ор­фа.

Матсов - пер­вый ди­ри­жёр опе­ры «Бо­рис Го­ду­нов» М. П. Му­сорг­ско­го в ре­дак­ции Шос­та­ко­ви­ча (те­атр «Эс­то­ния», 1952 год). С 1944 года пре­по­да­вал ор­ке­ст­ро­вое ди­ри­жи­ро­ва­ние (проффесор с 1977 года) в Тал­лин­ской консерватории (ны­не Музыкальная ака­де­мия). Сре­ди уче­ни­ков - П. Ли­лье, Т. Каль­ю­сте.