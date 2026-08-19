МАТСОВ РОМАН
МАТСОВ РОМАН - эстонский дирижёр, народный артист Эстонской ССР.
В 1940 году окончил Таллинскую консерваторию (по классу фортепиано А. Лембы и классу скрипки И. Паульсена), в 1939 году занимался на летних курсах в Берлине у В. Гизекинга (фортепиано) и Г. Куленкампфа (скрипка), в 1940-1941 годах учился в аспирантуре Ленинградской консерватории.
Профессии скрипача и пианиста был вынужден оставить после ранения (с 1941 года был на фронте). В 1943 году дебютировал как дирижёр в Ярославле с симфоническим оркестром Государственного художественного ансамбля Эстонской ССР. В 1944-1988 годах дирижёр, в 1953-1960 годах главный дирижёр симфонического оркестра Эстонского радио (с 1975 года Государственного симфонического оркестр Эстонской ССР).
Под его управлением звучали произведения ведущих современных эстонских композиторов, в т. ч. Я. Ряэтса, А. Пярта, Э. Тубина. Его усилиями в Эстонии исполнялись сочинения Д. Д. Шостаковича, впервые в СССР - ряд произведений И. Ф. Стравинского, А. Шёнберга, А. фон Веберна, К. Орфа.
Матсов - первый дирижёр оперы «Борис Годунов» М. П. Мусоргского в редакции Шостаковича (театр «Эстония», 1952 год). С 1944 года преподавал оркестровое дирижирование (проффесор с 1977 года) в Таллинской консерватории (ныне Музыкальная академия). Среди учеников - П. Лилье, Т. Кальюсте.