МАТРОСОВ, АЛЕКСАНДР МАТВЕЕВИЧ

Матросов, Александр Матвеевич (05.06.1924, Екатеринослав — 23.02.1943, Чернушки, Псковская обл.) — красноармеец, участник Великой Отечественной войны 1941—1945 , Герой Советского Союза (посмертно).

Рано лишившись родителей, воспитывался в детских домах Ульяновска и Уфы. Был судим за кражу. В ноябре 1942 добровольцем отправился на фронт. В феврале воевал на Калининском фронте. 23 февраля 1943 (по другим версиям 25 или 27 февраля) героически погиб. По официальной версии закрыл своим телом амбразуру вражеского дзота, тем самым позволив своему батальону провести успешную атаку и взять деревню Чернушки.

Лит. : Легостаев И. Т. Бросок в бессмертие: к 40-летию подвига А. Матросова. М., 1983; Матросов Александр Матвеевич. Т. 2. М., 1988; Багаутдинов А. М., Багаутдинов Р. А. Подвиг Александра Матросова: анализ советских и немецких документов. Уфа, 2021. Д. Д. Пальчиков.