МАТРOНА (лат. matrona, от mater ‒ мать)

В древнем Риме почтенная свободнорожденная замужняя женщина.

Женщина – мать семейства (mater familias), хранительница очага и добродетельная жена была образцом римской женской добродетели. Император Август для укрепления института брака и поощрения деторождения ввел некоторые привилегии для матрон (право трех детей выводило женщин из-под опеки мужчины). Римские идеальные матроны восхвалялись за воспитание детей в духе римской традиционной морали; такими женщинами изображаются Корнелия, мать братье Гракхов, Аврелия Котта, мать Юлия Цезаря, Кальпурния, его жена, Антония Младшая, мать императора Клавдия . Историческая традиция особенно подчеркивает роль, которую сыграли матери в формировании характера и воспитании детей. В эпоху империи у замужних женщин были свои сообщества и гимнасии, а Писатели Истории Августов даже сообщают о якобы действующем в Риме женском сенате (senaculum), где принимались законы о том, какие одежды, повозки и носилки положены каждому разряду матрон. Замужние женщины ежегодно 1 марта отмечали Матроналии, празднества в честь Юноны.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев